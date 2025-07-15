https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bilim-insanlari-bitkiler-hayvanlara-fisildiyor-1097892874.html
Bilim insanları: Bitkiler hayvanlara fısıldıyor
Bilim insanları: Bitkiler hayvanlara fısıldıyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları yaptıkları yeni araştırmayla hayvanların bitkilerin çıkardığı seslere tepki verdiğini ve yaşamlarını bu seslere göre ayarladığını öne sürdü. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T11:07+0300
2025-07-15T11:07+0300
2025-07-15T11:07+0300
yaşam
doğal bitkiler
bilimsel
bilimsel araştırma
böcek
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Tel Aviv Üniversitesi'nden bir ekip, dişi güvelerin sağlıkla ve stresle ilişkilendirdikleri sesler çıkardıklarında domates bitkilerinin üzerine yumurta bırakmaktan kaçındıklarını ve bunun da bitkilerin sağlıksız olabileceğine işaret ettiğini açıkladı. Bilim insanlarından oluşan ekip yaklaşık 2 yıl önce bitkilerin çürüme gibi sağlıksız durumlarda "çığlık" attıklarını belirlediklerini ifade ederek 'bu seslerin insan işitme aralığının dışında olduğu ancak birçok böcek, yarasa ve bazı memeliler tarafından duyulduğunu' belirtti. Araştırmacılar, güvelerin bitkilerin görünümüne değil, sese tepki verdiğinden emin olmak için bir dizi dikkatlice kontrol edilen deney gerçekleştirdi. Basına açıklama yapan bilim insanları şunları kaydetti:Araştırmacılar, deneyde genellikle yumurtalarını domates bitkilerine bırakan ve larvaların yumurtadan çıktıktan sonra onlarla beslenebilmesini sağlayan dişi güvelere odaklandılar.Varsayım, güvelerin yumurtalarını bırakmak için mümkün olan en iyi yeri, yani larvaları uygun şekilde besleyebilecek sağlıklı bir bitkiyi aradıklarıydı. Sonuçta güveler yumurtalarını ses çıkartan sağlıksız domatesin üzerine bırakmadılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/kendilerine-yasayabilecek-yer-ariyorlar-kopek-baligi-gibi-turler-oksijensizlikten-kiyilara-akin-1097870520.html
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doğal bitkiler, bilimsel, bilimsel araştırma, böcek
doğal bitkiler, bilimsel, bilimsel araştırma, böcek
Bilim insanları: Bitkiler hayvanlara fısıldıyor
Bilim insanları yaptıkları yeni araştırmayla hayvanların bitkilerin çıkardığı seslere tepki verdiğini ve yaşamlarını bu seslere göre ayarladığını öne sürdü.
Tel Aviv Üniversitesi'nden bir ekip, dişi güvelerin sağlıkla ve stresle ilişkilendirdikleri sesler çıkardıklarında domates bitkilerinin üzerine yumurta bırakmaktan kaçındıklarını ve bunun da bitkilerin sağlıksız olabileceğine işaret ettiğini açıkladı.
Bilim insanlarından oluşan ekip yaklaşık 2 yıl önce bitkilerin çürüme gibi sağlıksız durumlarda "çığlık" attıklarını belirlediklerini ifade ederek 'bu seslerin insan işitme aralığının dışında olduğu ancak birçok böcek, yarasa ve bazı memeliler tarafından duyulduğunu' belirtti.
Araştırmacılar, güvelerin bitkilerin görünümüne değil, sese tepki verdiğinden emin olmak için bir dizi dikkatlice kontrol edilen deney gerçekleştirdi. Basına açıklama yapan bilim insanları şunları kaydetti:
"Sesler, yerel koşullarındaki bir değişikliğin neden olduğu fiziksel etkilerle üretilir. Bugünkü keşif, bu seslerin diğer hayvanlar ve muhtemelen bu sesleri algılayabilen bitkiler için faydalı olabileceğini gösteriyor."
Araştırmacılar, deneyde genellikle yumurtalarını domates bitkilerine bırakan ve larvaların yumurtadan çıktıktan sonra onlarla beslenebilmesini sağlayan dişi güvelere odaklandılar.
Varsayım, güvelerin yumurtalarını bırakmak için mümkün olan en iyi yeri, yani larvaları uygun şekilde besleyebilecek sağlıklı bir bitkiyi aradıklarıydı. Sonuçta güveler yumurtalarını ses çıkartan sağlıksız domatesin üzerine bırakmadılar.