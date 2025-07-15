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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/beylikduzunde-kimyasal-madde-panigi-5-kisi-zehirlendi-1097905117.html
Beylikdüzü'nde kimyasal madde paniği: 5 kişi zehirlendi
Beylikdüzü'nde kimyasal madde paniği: 5 kişi zehirlendi
Sputnik Türkiye
Beylikdüzü'nde bir apartmanın su deposunda yapılan tadilat sırasında kimyasal maddeden etkilenen beş kişi hastaneye kaldırıldı. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T15:27+0300
2025-07-15T15:32+0300
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beylikdüzü
zehirlenme
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Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın bodrum katındaki kimyasal maddeden gelen kokular nedeniyle bina tahliye oldu. Beş kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Beylikdüzü'nde bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan alt katında tadilat yapılırken, kullanılan kimyasal nedeniyle iki kişi rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.İki itfaiyeci de zehirlendiZehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı. Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/mecliste-zehirlenme-suphesi-100den-fazla-vekil-ve-personel-hastaneye-basvurdu-1097585814.html
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beylikdüzü, zehirlenme, toplu zehirlenme
beylikdüzü, zehirlenme, toplu zehirlenme

Beylikdüzü'nde kimyasal madde paniği: 5 kişi zehirlendi

15:27 15.07.2025 (güncellendi: 15:32 15.07.2025)
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Beylikdüzü'nde bir apartmanın su deposunda yapılan tadilat sırasında kimyasal maddeden etkilenen beş kişi hastaneye kaldırıldı.
Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın bodrum katındaki kimyasal maddeden gelen kokular nedeniyle bina tahliye oldu. Beş kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beylikdüzü'nde bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan alt katında tadilat yapılırken, kullanılan kimyasal nedeniyle iki kişi rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İki itfaiyeci de zehirlendi

Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı. Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
TÜRKİYE
Meclis'te zehirlenme şüphesi: 100'den fazla vekil ve personel hastaneye başvurdu
4 Temmuz, 00:30
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