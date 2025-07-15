https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/beyaz-saray-trump-zelenskiy-ile-gorusmesinde-moskovayi-vurma-cagrisi-yapmadi-1097908812.html

Beyaz Saray: Trump Zelenskiy ile görüşmesinde Moskova'yı vurma çağrısı yapmadı

Beyaz Saray: Trump Zelenskiy ile görüşmesinde Moskova'yı vurma çağrısı yapmadı

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, ‘Trump'ın Zelenskiy'den Moskova ve St. Petersburg’u vurmasını istediği’ yönündeki iddiaları yalanladı. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T18:00+0300

2025-07-15T18:00+0300

2025-07-15T17:58+0300

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Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Financial Times'ın iddiasının aksine Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Moskova ve St. Petersburg'a saldırı çağrısında bulunmadığını söyledi.Levitt, "Yok olmak üzere olan Financial Times, izlenme oranlarını arttırmak için kelimeleri bağlamından koparmak gibi kötü bir üne sahip. Başkan Trump sadece bir soru sordu, daha fazla cinayeti teşvik etmedi" dedi.Levitt ayrıca, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için ‘yorulmak bilmeden çalıştığını’ belirtti.Financial Times, Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, ‘Rusya'yı müzakereye zorlama stratejisinin bir parçası olarak Moskova ve St Petersburg'u vurmasını istediği’ iddiasında bulunmuştu.Washington Post daha önce, Trump'ın Zelenskiy'e Moskova ve St Petersburg üzerindeki baskıyı arttırma çağrısı yaptığı ve ona neden Moskova'yı vurmadığını sorduğu, Kiev rejiminin başının ise yanıt olarak ABD liderinden silah talebinde bulunduğu’ iddiasına yer verdiği bir haber yayınlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/lavrov-trumpin-50-gun-sure-vererek-neyi-amacladigini-anlamak-istiyoruz-1097905838.html

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beyaz saray, caroline levitt, abd, donald trump, vladimir zelenskiy, moskova, petersburg, kiev, financial times, washington post