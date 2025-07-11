https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/arda-turan-ilk-macinda-govde-gosterisi-yapti-galibiyet-6-farkla-geldi-1097800990.html

Arda Turan ilk maçında gövde gösterisi yaptı: Galibiyet 6 farkla geldi

Arda Turan ilk maçında gövde gösterisi yaptı: Galibiyet 6 farkla geldi

Sputnik Türkiye

Shakhtar Donetsk'in başında ilk resmi maçına çıkan Arda Turan ve öğrencileri tarihi fark attı. Turan ve ekibi tur atlaması durumunda Türkiye'ye gelecek. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T09:44+0300

2025-07-11T09:44+0300

2025-07-11T09:44+0300

spor

arda turan

shakhtar donetsk

beşiktaş

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UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında Ilves'le karşılaşan Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk farka koştu. Rakibini 6-0 yenen Ukrayna temsilcisi bu sonuçla Avrupa kupaları elemelerinde rekor kırdı.İlk maçında 6 gollü farkDonetsk'e galibiyeti getiren golleri 26. ve 48. dakikalarında Alisson Santana, 43. dakikada Kaua Elias, 74. dakikada Kevin, 88. dakikada Pedrinho ve 90. dakikada Newerton kaydetti.Ukrayna basınından Sport'ta yer alan habere göre; Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, 25 yıldır kırılamayan rekoru kırdı ve kulüp tarihindeki elemelerde en farklı skorlardan birine imza attı.Shakhtar Donetsk'in Avrupa kupaları elemelerinde aldığı en farklı skor, 2000 yılında 5-1'le Levedia'ya karşıydı.17 Temmuz'da rövanş maçına çıkacak olan Shakhtar Donetsk, bir mucize olmazsa turu geçmesi durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.'Bunu yapmak çok zor'Farklı galibiyeti değerlendiren Turan, "Bugün dünyanın herhangi bir yerinde 6-0'lık skorla maç kazanmak çok zor ve Ilves çok iyi bir takım. Tüm yerel maçlarını domine ettiler ve topu iyi kontrol ettiler. Çok ciddi bir şekilde hazırlandık ve bu sahada da açıkça görülüyordu." diye konuştu."Birçok oyun prensibini hayata geçirdik." diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

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arda turan, shakhtar donetsk, beşiktaş