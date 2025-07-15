https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bakanlik-sorusturma-baslatti-karpuzlari-yere-atip-parcalayan-iki-ciftciye-34-milyon-ceza-gelebilir-1097903065.html
Bakanlık soruşturma başlattı: Karpuzları yere atıp parçalayan iki çiftçiye 34 milyon ceza gelebilir
Bakanlık soruşturma başlattı: Karpuzları yere atıp parçalayan iki çiftçiye 34 milyon ceza gelebilir
Sputnik Türkiye
Sakarya'da toptancının ellerindeki karpuzları almamasına öfkelenen iki çiftçi için yasal işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı olayla ilgili soruşturma... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T14:18+0300
2025-07-15T14:18+0300
2025-07-15T14:18+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
haksız fiyat değerlendirme kurulu
çiftçiler
karpuz
i̇dari para cezası
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Sakarya'da ellerindeki karpuzları toptancının almaması üzerine sinirlenen iki çiftçi, karpuzları yere attı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, ürünlerin ziyan edilmesine asla müsaade edilmeyeceğini belirtirken çiftçiler hakkında kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezaları kesilebileceği değerlendiriliyor.Karpuz üreticisi iki çiftçinin öfkeyle yaptıkları hareket pahalıya patladı. Toptancının anlaştıkları karpuzları almamasına sinirlenen iki çiftçi ellerindeki karpuzları yere atarak parçaladı. Bu görüntüler ise cep telefonuyla kaydedilerek yayımlandı. Çiftçiler pişmanız dedi, bakanlık harekete geçtiÇiftçiler daha sonra bu hareketlerinden pişman olduklarını belirtse de Ticaret Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, olayla ilgili 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti Kanunu kapsamında işlem başlatıldığını ve dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı. Üreticiler hakkında kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezaları değerlendiriliyor.En ağır idari yaptırımlar uygulanacaktır Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Tarım ürünlerinin ziyan edilmesine, kamu vicdanını yaralayan bu tür görüntülerin tekrarına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. En ağır idari yaptırımlar uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/yumurta-ihracatina-onlem-ticaret-bakanligindan-izin-alinacak-1097767890.html
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ticaret bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulu, çiftçiler, karpuz, i̇dari para cezası
ticaret bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulu, çiftçiler, karpuz, i̇dari para cezası
Bakanlık soruşturma başlattı: Karpuzları yere atıp parçalayan iki çiftçiye 34 milyon ceza gelebilir
Sakarya'da toptancının ellerindeki karpuzları almamasına öfkelenen iki çiftçi için yasal işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken çiftçilere kişi başı 17 milyon TL ceza kesilebilir.
Sakarya'da ellerindeki karpuzları toptancının almaması üzerine sinirlenen iki çiftçi, karpuzları yere attı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, ürünlerin ziyan edilmesine asla müsaade edilmeyeceğini belirtirken çiftçiler hakkında kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezaları kesilebileceği değerlendiriliyor.
Karpuz üreticisi iki çiftçinin öfkeyle yaptıkları hareket pahalıya patladı. Toptancının anlaştıkları karpuzları almamasına sinirlenen iki çiftçi ellerindeki karpuzları yere atarak parçaladı. Bu görüntüler ise cep telefonuyla kaydedilerek yayımlandı.
Çiftçiler pişmanız dedi, bakanlık harekete geçti
Çiftçiler daha sonra bu hareketlerinden pişman olduklarını belirtse de Ticaret Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, olayla ilgili 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti Kanunu kapsamında işlem başlatıldığını ve dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı. Üreticiler hakkında kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezaları değerlendiriliyor.
En ağır idari yaptırımlar uygulanacaktır
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Tarım ürünlerinin ziyan edilmesine, kamu vicdanını yaralayan bu tür görüntülerin tekrarına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. En ağır idari yaptırımlar uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.