https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/yumurta-ihracatina-onlem-ticaret-bakanligindan-izin-alinacak-1097767890.html

Yumurta ihracatına önlem: Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacak

Yumurta ihracatına önlem: Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi”ne tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü) da ekledi. Bu kapsamda, yumurta ihracatı artık kayıt altına... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T09:37+0300

2025-07-10T09:37+0300

2025-07-10T09:39+0300

ekonomi̇

yumurta

tarım

ihracat

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Türkiye'den ihraç edilecek tavuk yumurtaları için kayda bağlı ihracat sistemi işletilecek.Böylece tavuk yumurtası ihraç etmek isteyen kuruluşlar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak.Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğ bugünden itibaren geçerli oldu.Kayda bağlı ihracat nedir?Gümrük müsteşarlığı tarafından ihracatı yapılacak malların bazıları için bazı kurallar belirleniyor. Bu amaçla ihracı gerçekleştirilecek olan ürünlerin kayıt altına alınması ve işlemlerinin bu şekilde yürütülmesi işlemlerine kayda bağlı ihracat deniliyor.Kayda bağlı ihracat kapsamına alınan mallar Resmi Gazete'de yayımlanıyor.İhracat yapan firmaların ihraç edeceği ürünler yayınlanan bu listede yer alıyor ise ihracat işlemleri ile ilgili olarak ilgili gümrük müsteşarlığına başvuru yapılması ve ihracatın kayıt altına alınması gerekiyor.

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yumurta, tarım, ihracat