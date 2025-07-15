https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/alman-savunma-bakani-pistorius-ukraynaya-patriot-teslimati-aylar-alacak-1097891372.html

Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya Patriot teslimatı aylar alacak

Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya Patriot teslimatı aylar alacak

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ulaşmasının, ABD ile anlaşmaya varılmasının ardından aylar süreceğini belirtti. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T09:42+0300

2025-07-15T09:42+0300

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Kiev'e Patriot hava savunma sistemleri ve çeşitli askeri teçhizat göndereceklerini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin bu sistemleri satın alarak Ukrayna’ya transfer edeceğini kaydetti.Trump’ın bu açıklamasının ardından Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Patriot’ların Kiev’e tesliminin ne kadar zaman alacağı sorusuna açıklık getirmeye çalıştı.Pistorius, “Ukrayna'nın Patriot'lara çok ihtiyacı olduğu açık ve bunu gördük. Ancak hayallere kapılmayın. Bugün bahsettiğimiz Patriot sisteminin Ukrayna'ya ulaşması aylar sürecek. Karar verilmesi de günler hatta haftalar alacak. Ama ondan sonra her şey hızla ilerleyecek” şeklinde konuştu.Tarafların, teknik özellikleri ve füze sayısı bakımından bir Patriot'un neleri kapsadığını henüz belirlemedikleri için teslim edilecek sistem sayısını şimdilik açıklamama kararı aldığını bildiren Alman bakan, bir bataryanın maliyetini yaklaşık bir milyar dolar olarak değerlendirdi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/rusya-disisleri-bakani-lavrov-cin-lideri-si-ile-gorustu-1097889818.html

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almanya, boris pistorius, ukrayna, patriot, abd, donald trump, rusya, avrupa