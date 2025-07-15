https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/alman-savunma-bakani-pistorius-ukraynaya-patriot-teslimati-aylar-alacak-1097891372.html
Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya Patriot teslimatı aylar alacak
Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya Patriot teslimatı aylar alacak
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ulaşmasının, ABD ile anlaşmaya varılmasının ardından aylar süreceğini belirtti. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T09:42+0300
2025-07-15T09:42+0300
2025-07-15T09:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
almanya
boris pistorius
ukrayna
patriot
abd
donald trump
rusya
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1b/1066282661_0:0:1151:648_1920x0_80_0_0_dcc8c80e8383c426a18fff3b5fb2cb6c.jpg
Kiev'e Patriot hava savunma sistemleri ve çeşitli askeri teçhizat göndereceklerini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin bu sistemleri satın alarak Ukrayna’ya transfer edeceğini kaydetti.Trump’ın bu açıklamasının ardından Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Patriot’ların Kiev’e tesliminin ne kadar zaman alacağı sorusuna açıklık getirmeye çalıştı.Pistorius, “Ukrayna'nın Patriot'lara çok ihtiyacı olduğu açık ve bunu gördük. Ancak hayallere kapılmayın. Bugün bahsettiğimiz Patriot sisteminin Ukrayna'ya ulaşması aylar sürecek. Karar verilmesi de günler hatta haftalar alacak. Ama ondan sonra her şey hızla ilerleyecek” şeklinde konuştu.Tarafların, teknik özellikleri ve füze sayısı bakımından bir Patriot'un neleri kapsadığını henüz belirlemedikleri için teslim edilecek sistem sayısını şimdilik açıklamama kararı aldığını bildiren Alman bakan, bir bataryanın maliyetini yaklaşık bir milyar dolar olarak değerlendirdi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/rusya-disisleri-bakani-lavrov-cin-lideri-si-ile-gorustu-1097889818.html
almanya
ukrayna
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1b/1066282661_122:0:1151:772_1920x0_80_0_0_1dd400a67c493071679b010d4f7fa286.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, boris pistorius, ukrayna, patriot, abd, donald trump, rusya, avrupa
almanya, boris pistorius, ukrayna, patriot, abd, donald trump, rusya, avrupa
Alman Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna’ya Patriot teslimatı aylar alacak
09:42 15.07.2025 (güncellendi: 09:44 15.07.2025)
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ulaşmasının, ABD ile anlaşmaya varılmasının ardından aylar süreceğini belirtti.
Kiev'e Patriot hava savunma sistemleri ve çeşitli askeri teçhizat göndereceklerini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin bu sistemleri satın alarak Ukrayna’ya transfer edeceğini kaydetti.
Trump’ın bu açıklamasının ardından Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Patriot’ların Kiev’e tesliminin ne kadar zaman alacağı sorusuna açıklık getirmeye çalıştı.
Pistorius, “Ukrayna'nın Patriot'lara çok ihtiyacı olduğu açık ve bunu gördük. Ancak hayallere kapılmayın. Bugün bahsettiğimiz Patriot sisteminin Ukrayna'ya ulaşması aylar sürecek. Karar verilmesi de günler hatta haftalar alacak. Ama ondan sonra her şey hızla ilerleyecek” şeklinde konuştu.
Tarafların, teknik özellikleri ve füze sayısı bakımından bir Patriot'un neleri kapsadığını henüz belirlemedikleri için teslim edilecek sistem sayısını şimdilik açıklamama kararı aldığını bildiren Alman bakan, bir bataryanın maliyetini yaklaşık bir milyar dolar olarak değerlendirdi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.