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MHP lideri Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı
MHP lideri Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı
Sputnik Türkiye
MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’un dokuzuncu yılında yaptığı paylaşımda, FETÖ’nün hain darbe girişiminin Türk milleti tarafından bertaraf edildiğini... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-15T01:02+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
mhp
devlet bahçeli
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
15 temmuz şehitler köprüsü
15 temmuz demokrasi otogarı
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
15 temmuz anmaları
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MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’un dokuzuncu yılında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bahçeli, ''15 Temmuz, Milli diriliş destanı işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır. Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen veya buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/mhp-lideri-bahceli-turk-tarihinde-15-temmuz-2016-muhim-bir-esiktir-1097875287.html
15 temmuz demokrasi otogarı
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türkiye, mhp, devlet bahçeli, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz demokrasi otogarı, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz müzesi
türkiye, mhp, devlet bahçeli, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz demokrasi otogarı, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz müzesi

MHP lideri Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı

01:02 15.07.2025
© Muhammed Selim KorkutataMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© Muhammed Selim Korkutata
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MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’un dokuzuncu yılında yaptığı paylaşımda, FETÖ’nün hain darbe girişiminin Türk milleti tarafından bertaraf edildiğini vurguladı. Bahçeli, şehitleri rahmetle anarken, milletin ve Cumhuriyet’in varlığına kastedenlerin en ağır şekilde bedel ödeyeceğini belirtti.
MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’un dokuzuncu yılında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bahçeli, ''15 Temmuz, Milli diriliş destanı işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır. Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen veya buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir'' açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
TÜRKİYE
MHP Lideri Bahçeli: Türk tarihinde 15 Temmuz 2016 mühim bir eşiktir
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