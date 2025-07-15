https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/mhp-lideri-bahceliden-15-temmuz-mesaji-1097883818.html

MHP lideri Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı

MHP lideri Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı

Sputnik Türkiye

MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’un dokuzuncu yılında yaptığı paylaşımda, FETÖ’nün hain darbe girişiminin Türk milleti tarafından bertaraf edildiğini... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

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poli̇ti̇ka

türkiye

mhp

devlet bahçeli

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz şehitler köprüsü

15 temmuz demokrasi otogarı

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

15 temmuz anmaları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097688505_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_432e14c0a1c04b97216eb54c6071639a.jpg

MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’un dokuzuncu yılında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bahçeli, ''15 Temmuz, Milli diriliş destanı işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır. Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen veya buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/mhp-lideri-bahceli-turk-tarihinde-15-temmuz-2016-muhim-bir-esiktir-1097875287.html

15 temmuz demokrasi otogarı

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Sputnik Türkiye

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