https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/100-bin-kisinin-vucutlari-mr-ultrason-ve-rontgenle-tarandi-sonuclar-ucret-karsiligi-bilimsel-1097900618.html
100 bin kişinin vücutları MR, ultrason ve röntgenle tarandı: Sonuçlar ücret karşılığı bilimsel çalışmalarda kullanılacak
100 bin kişinin vücutları MR, ultrason ve röntgenle tarandı: Sonuçlar ücret karşılığı bilimsel çalışmalarda kullanılacak
Sputnik Türkiye
İngiltere'de 11 yıl önce başlatılan projede gönüllü olarak 100 bin kişinin vücutları beş farklı MRI, röntgen ve ultrason cihazlarıyla tarandı. Elde edilen... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T13:44+0300
2025-07-15T13:44+0300
2025-07-15T13:44+0300
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mr
ultrason
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Araştırmacılar, hastalıkları erken teşhis etmek ve daha erken bir aşamada tedaviyi hedeflemek için 11 yıl boyunca 100 bin gönüllünün vücutlarını taradı. MR cihazları gibi cihazlarla elde edilen bir miyardan fazla tarama sonucu, ücret karşılığı bilim insanlarının kullanımına sunuluyor.UK Biobank'tan bilim insanı Prof. Naomi Allen projenin hedefine ulaştığını ifade ederek "Araştırmacılar, hastalıkları erken teşhis etmek ve ardından daha erken bir aşamada tedaviyi hedeflemek için tarama verilerini ve sahip olduğumuz diğer verileri kullanmaya başlıyor" açıklamasını yaptı.Dev tıbbi görüntüleme projesi, İngiltere'deki dört merkezde haftada yedi gün, günde 13 saat yürütüldü. Katılımcılara beş farklı MRI, röntgen ve ultrason cihazı kullanılarak taranmaları için beş saatlik bir randevu verildi. Toplanan veriler anonimleştirildi ve gönüllüler, ciddi bir sağlık sorunu tespit etmedikçe bireysel geri bildirim almadı.UK BIOBANK kimdir?2003 yılında kurulan UK Biobank, İngiltere'de biyolojik örnek ve sağlık verisi koleksiyonlarından biridir. Toplamda yarım milyon kişiden (tümü orta yaşlı gönüllülerden) fiziksel testler yapmaları, düzenli sağlık ve yaşam tarzı sorularını yanıtlamaları ve DNA ile diğer biyolojik örnekler vermeleri istendi. Kanları, idrarları ve tükürükleri sıvı nitrojen içinde dondurularak Greater Manchester, Stockport'taki devasa buzdolaplarında -80°C sıcaklıkta saklanıyor. Yaşlandıkça yeniden taramalara katılacaklarProjenin tarama kısmı 2014 yılında başladı ve aynı katılımcılardan taramalara katılması istendi. Bu grubun tamamı, yaşlandıkça vücutlarının ve organlarının nasıl değiştiğini görmek için yeniden taramalara katılmak üzere davet edilecek. UK Biobank tarafından toplanan diğer verilerle birleştirerek, bilim insanları beyin veya vücut yapısındaki erken değişikliklerin daha sonraki yaşamda hastalıklara veya diğer sağlık sorunlarına yol açıp açmadığını test edebilecekler.Zuckerberg fonluyorTekrarlanan taramalar için ek destek, Google'ın da sahibi olan Alphabet'in yan kuruluşu Calico ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile eşi Priscilla Chan tarafından kurulan Chan Zuckerberg Girişimi tarafından karşılanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/elazigda-6-bin-yillik-tapinak-kesfedildi-kan-oluklari-ve-kurban-rituelleri-ortaya-cikti-1097897809.html
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mark zuckerberg, priscilla chan, greater manchester, alphabet, mr, ultrason, röntgen filmi
mark zuckerberg, priscilla chan, greater manchester, alphabet, mr, ultrason, röntgen filmi
100 bin kişinin vücutları MR, ultrason ve röntgenle tarandı: Sonuçlar ücret karşılığı bilimsel çalışmalarda kullanılacak
İngiltere'de 11 yıl önce başlatılan projede gönüllü olarak 100 bin kişinin vücutları beş farklı MRI, röntgen ve ultrason cihazlarıyla tarandı. Elde edilen yaklaşık 1 milyar tarama sonucu parayla bilim insanlarının kullanımına sunuluyor. Gönüllüler yaşlandıkça tekrar taramalara katılacak ve aradaki farklar ölçülecek.
Araştırmacılar, hastalıkları erken teşhis etmek ve daha erken bir aşamada tedaviyi hedeflemek için 11 yıl boyunca 100 bin gönüllünün vücutlarını taradı. MR cihazları gibi cihazlarla elde edilen bir miyardan fazla tarama sonucu, ücret karşılığı bilim insanlarının kullanımına sunuluyor.
UK Biobank'tan bilim insanı Prof. Naomi Allen projenin hedefine ulaştığını ifade ederek "Araştırmacılar, hastalıkları erken teşhis etmek ve ardından daha erken bir aşamada tedaviyi hedeflemek için tarama verilerini ve sahip olduğumuz diğer verileri kullanmaya başlıyor" açıklamasını yaptı.
Dev tıbbi görüntüleme projesi, İngiltere'deki dört merkezde haftada yedi gün, günde 13 saat yürütüldü. Katılımcılara beş farklı MRI, röntgen ve ultrason cihazı kullanılarak taranmaları için beş saatlik bir randevu verildi. Toplanan veriler anonimleştirildi ve gönüllüler, ciddi bir sağlık sorunu tespit etmedikçe bireysel geri bildirim almadı.
2003 yılında kurulan UK Biobank, İngiltere'de biyolojik örnek ve sağlık verisi koleksiyonlarından biridir. Toplamda yarım milyon kişiden (tümü orta yaşlı gönüllülerden) fiziksel testler yapmaları, düzenli sağlık ve yaşam tarzı sorularını yanıtlamaları ve DNA ile diğer biyolojik örnekler vermeleri istendi.
Kanları, idrarları ve tükürükleri sıvı nitrojen içinde dondurularak Greater Manchester, Stockport'taki devasa buzdolaplarında -80°C sıcaklıkta saklanıyor.
Yaşlandıkça yeniden taramalara katılacaklar
Projenin tarama kısmı 2014 yılında başladı ve aynı katılımcılardan taramalara katılması istendi. Bu grubun tamamı, yaşlandıkça vücutlarının ve organlarının nasıl değiştiğini görmek için yeniden taramalara katılmak üzere davet edilecek.
UK Biobank tarafından toplanan diğer verilerle birleştirerek, bilim insanları beyin veya vücut yapısındaki erken değişikliklerin daha sonraki yaşamda hastalıklara veya diğer sağlık sorunlarına yol açıp açmadığını test edebilecekler.
Tekrarlanan taramalar için ek destek, Google'ın da sahibi olan Alphabet'in yan kuruluşu Calico ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile eşi Priscilla Chan tarafından kurulan Chan Zuckerberg Girişimi tarafından karşılanıyor.