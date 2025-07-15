https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/100-bin-kisinin-vucutlari-mr-ultrason-ve-rontgenle-tarandi-sonuclar-ucret-karsiligi-bilimsel-1097900618.html

100 bin kişinin vücutları MR, ultrason ve röntgenle tarandı: Sonuçlar ücret karşılığı bilimsel çalışmalarda kullanılacak

100 bin kişinin vücutları MR, ultrason ve röntgenle tarandı: Sonuçlar ücret karşılığı bilimsel çalışmalarda kullanılacak

Sputnik Türkiye

İngiltere'de 11 yıl önce başlatılan projede gönüllü olarak 100 bin kişinin vücutları beş farklı MRI, röntgen ve ultrason cihazlarıyla tarandı. Elde edilen... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T13:44+0300

2025-07-15T13:44+0300

2025-07-15T13:44+0300

yaşam

mark zuckerberg

priscilla chan

greater manchester

alphabet

mr

ultrason

röntgen filmi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/01/1050360236_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_996d6353616a872d2f3a7ba969f64871.jpg

Araştırmacılar, hastalıkları erken teşhis etmek ve daha erken bir aşamada tedaviyi hedeflemek için 11 yıl boyunca 100 bin gönüllünün vücutlarını taradı. MR cihazları gibi cihazlarla elde edilen bir miyardan fazla tarama sonucu, ücret karşılığı bilim insanlarının kullanımına sunuluyor.UK Biobank'tan bilim insanı Prof. Naomi Allen projenin hedefine ulaştığını ifade ederek "Araştırmacılar, hastalıkları erken teşhis etmek ve ardından daha erken bir aşamada tedaviyi hedeflemek için tarama verilerini ve sahip olduğumuz diğer verileri kullanmaya başlıyor" açıklamasını yaptı.Dev tıbbi görüntüleme projesi, İngiltere'deki dört merkezde haftada yedi gün, günde 13 saat yürütüldü. Katılımcılara beş farklı MRI, röntgen ve ultrason cihazı kullanılarak taranmaları için beş saatlik bir randevu verildi. Toplanan veriler anonimleştirildi ve gönüllüler, ciddi bir sağlık sorunu tespit etmedikçe bireysel geri bildirim almadı.UK BIOBANK kimdir?2003 yılında kurulan UK Biobank, İngiltere'de biyolojik örnek ve sağlık verisi koleksiyonlarından biridir. Toplamda yarım milyon kişiden (tümü orta yaşlı gönüllülerden) fiziksel testler yapmaları, düzenli sağlık ve yaşam tarzı sorularını yanıtlamaları ve DNA ile diğer biyolojik örnekler vermeleri istendi. Kanları, idrarları ve tükürükleri sıvı nitrojen içinde dondurularak Greater Manchester, Stockport'taki devasa buzdolaplarında -80°C sıcaklıkta saklanıyor. Yaşlandıkça yeniden taramalara katılacaklarProjenin tarama kısmı 2014 yılında başladı ve aynı katılımcılardan taramalara katılması istendi. Bu grubun tamamı, yaşlandıkça vücutlarının ve organlarının nasıl değiştiğini görmek için yeniden taramalara katılmak üzere davet edilecek. UK Biobank tarafından toplanan diğer verilerle birleştirerek, bilim insanları beyin veya vücut yapısındaki erken değişikliklerin daha sonraki yaşamda hastalıklara veya diğer sağlık sorunlarına yol açıp açmadığını test edebilecekler.Zuckerberg fonluyorTekrarlanan taramalar için ek destek, Google'ın da sahibi olan Alphabet'in yan kuruluşu Calico ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile eşi Priscilla Chan tarafından kurulan Chan Zuckerberg Girişimi tarafından karşılanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/elazigda-6-bin-yillik-tapinak-kesfedildi-kan-oluklari-ve-kurban-rituelleri-ortaya-cikti-1097897809.html

greater manchester

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mark zuckerberg, priscilla chan, greater manchester, alphabet, mr, ultrason, röntgen filmi