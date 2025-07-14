Uzmanlar değerlendirdi: 'ABD'ye duyulan güven ve inanç dünya çapında erozyona uğradı'

Eğer bir karnaval gösterisinde falcı olarak yulaf lapamı kazansaydım, muhtemelen neşeyle ve yüksek sesle, "Evet, elbette Trump, kendisine karşı saf tutan güçlere karşı kazanacak. Yani, nasıl kazanamaz ki!" diye cevap verir ve falcı kulübem, en yakın pamuk şeker satıcısı ve çıkış arasında kulaktan kulağa veya SMS yoluyla daha fazla tavsiye almayı umardım.

Falcı değil, yönetici olduğum için, muhakeme ve analizlerim biraz farklı, belki de birçokları için tatsız. Washington'ın, yalnızca mevcut Washington çevrelerinin bildiği nedenlerle, atalet ve hayalperestliğin tuhaf bir karışımı olan yollar seçtiğini ve Amerika'nın artık kolay bir çıkışı olmayan, kendi tasarladığı bir kutunun içinde olduğunu gözlemledim.