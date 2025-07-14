https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/rus-uzman-abdnin-ukraynaya-olasi-silah-sevkiyatini-yorumladi-rusya-her-halukarda-operasyona-devam-1097880098.html
Rus uzman, ABD’nin Ukrayna’ya olası silah sevkiyatını yorumladı: Rusya her halükarda operasyona devam edecek
Rus uzman, ABD’nin Ukrayna’ya olası silah sevkiyatını yorumladı: Rusya her halükarda operasyona devam edecek
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedarik etme olasılığını yorumlayan Rus uzman Suslov, Rusya’nın Washington’un bu yöndeki adımlarına bakmaksızın her... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T20:11+0300
2025-07-14T20:11+0300
2025-07-14T20:11+0300
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Rusya Dış ve Savunma Politikaları Konseyi Araştırma Çalışmaları Müdür Yardımcısı Dmitriy Suslov, Sputnik’e demecinde ABD’nin Ukrayna’ya silah tedarikine ilişkin olası kararını değerlendirdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik söylemini sertleştirme nedeninin, Rusya'yı kapsamlı bir ateşkesi kabul etmeye zorlama isteği olduğuna dikkat çeken uzman, ancak Trump’ın çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı hedeflemediğini ifade etti."Trump uzun menzilli ATACMS füzelerinden yeni bir parti göndermeye karar verir ve aynı zamanda bunların Rus topraklarının derinliklerine kullanımına ilişkin kısıtlamaları kaldırırsa, bu durum Ukrayna çatışmasının yatay tırmanış riskini, yani Rusya ile NATO arasında doğrudan bir askeri çatışmaya dönüşme riskini artıracak. Ancak yine de böyle bir olasılığın olsa de pek büyük olmadığını düşünüyorum, zira Trump, Rusya ile askeri düzlemde durumu tırmandırmak istemiyor. Bu, zaten Trump'ın önceki dönemlerindeki tüm politikalarına ve o politikalarının mantığına tamamen aykırı" diyen Suslov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus uzman, "Nükleer bir ültimatom olasılığı sıfır, zira bu Trump için en hassas konudur. Yürüttüğü politikanın tüm mantığı diğer büyük güçlere, özellikle de nükleer güçlere karşı gerilimi tırmandırmayacağını gösteriyor. Rusya ve ABD arasında doğrudan bir tırmanışa, özellikle de nükleer tırmanışa yol açacak kararlar alması pek olası görünmüyor" ifadelerini kullandı.Suslov, Rusya'nın özel askeri operasyona devam edeceğinin altını çizdi:Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/trump-50-gun-icinde-anlasmaya-varilmazsa-rusya-ve-ortaklarina-yaptirim-uygulanacak-1097878423.html
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abd, donald trump, nato, ukrayna, silah tedariki, rusya, özel askeri harekat, kremlin, dmitriy suslov
abd, donald trump, nato, ukrayna, silah tedariki, rusya, özel askeri harekat, kremlin, dmitriy suslov
Rus uzman, ABD’nin Ukrayna’ya olası silah sevkiyatını yorumladı: Rusya her halükarda operasyona devam edecek
ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedarik etme olasılığını yorumlayan Rus uzman Suslov, Rusya’nın Washington’un bu yöndeki adımlarına bakmaksızın her halükarda özel askeri operasyona devam edeceğini ve belirlediği hedeflere ilerleyeceğini belirtti.
Rusya Dış ve Savunma Politikaları Konseyi Araştırma Çalışmaları Müdür Yardımcısı Dmitriy Suslov, Sputnik’e demecinde ABD’nin Ukrayna’ya silah tedarikine ilişkin olası kararını değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik söylemini sertleştirme nedeninin, Rusya'yı kapsamlı bir ateşkesi kabul etmeye zorlama isteği olduğuna dikkat çeken uzman, ancak Trump’ın çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı hedeflemediğini ifade etti.
"Trump uzun menzilli ATACMS füzelerinden yeni bir parti göndermeye karar verir ve aynı zamanda bunların Rus topraklarının derinliklerine kullanımına ilişkin kısıtlamaları kaldırırsa, bu durum Ukrayna çatışmasının yatay tırmanış riskini, yani Rusya ile NATO arasında doğrudan bir askeri çatışmaya dönüşme riskini artıracak. Ancak yine de böyle bir olasılığın olsa de pek büyük olmadığını düşünüyorum, zira Trump, Rusya ile askeri düzlemde durumu tırmandırmak istemiyor. Bu, zaten Trump'ın önceki dönemlerindeki tüm politikalarına ve o politikalarının mantığına tamamen aykırı" diyen Suslov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eğer Trump Ukrayna'ya önemli miktarda silah göndermeye karar verirse, Rusya ABD ile diyaloğu bir süreliğine kesebilir. Trump yönetimi ise, Biden yönetiminin aksine koşullar ne olursa olsun diyaloğu sürdürmenin önemli olduğu görüşünde. Ancak elbette bu diyaloğun kalitesi bir süre düşebilir veyahut bir süreliğine durabilir.
Rus uzman, "Nükleer bir ültimatom olasılığı sıfır, zira bu Trump için en hassas konudur. Yürüttüğü politikanın tüm mantığı diğer büyük güçlere, özellikle de nükleer güçlere karşı gerilimi tırmandırmayacağını gösteriyor. Rusya ve ABD arasında doğrudan bir tırmanışa, özellikle de nükleer tırmanışa yol açacak kararlar alması pek olası görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Suslov, Rusya'nın özel askeri operasyona devam edeceğinin altını çizdi:
Rusya her halükarda özel operasyona devam edecek, ABD'nin ne yapacağına veya yapmayacağına bakmaksızın Ukrayna'daki askeri taarruz operasyonlarını ve askeri sanayi tesislere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaya devam edecek. Yani Rusya, özel askeri operasyonun belirlediği hedefleri her halükarda yerine getirecek ve bu hedeflere şu aşamada ancak askeri yollarla ulaşılabileceği sonucuna varacak. Bu hedeflere diplomatik yollarla ulaşmak bir süre imkansız olacak.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.