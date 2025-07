https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/ukraynaya-silah-sevkiyati-trump-rusyayi-zayiflatma-ve-rusya-cin-ittifakini-bozma-amacinda-1097876348.html

Ukrayna'ya silah sevkiyatı: 'Trump, Rusya'yı zayıflatma ve Rusya-Çin ittifakını bozma amacında'

Sputnik Türkiye

Ukrayna'ya barış vaadiyle başladığı 2. başkanlık döneminde şu ana dek amacına ulaşamayan Trump'ın Kiev'e yeniden silah desteği sağlama kararı alması... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T16:16+0300

2025-07-14T16:16+0300

2025-07-14T16:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

patriot

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097309616_0:68:2203:1307_1920x0_80_0_0_6c5d195569d7baa5ae0feea50f71836e.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri de dahil ek silah sevkiyatı yapma kararı almasını değerlendiren Lübnan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Gerard Deeb, Beyaz Saray'ın Rusya'yı zayıflatma ve Rusya-Çin ittifakını bozma amacı taşıdığını belirtti.Sputnik'e demeç veren Deeb, "Trump ne derse desin, bu Kiev'e destek olmaktan ziyade, çatışmayı kendi stratejik çıkarları için kullanarak Rusya'yı zayıflatma girişimidir. ABD'nin temel amacı, Amerikan egemenliğine tehdit oluşturan Rus-Çin ittifakını bozmaktır" dedi.Trump'ın selefi Joe Biden'ın Moskova ve Pekin'i kontrol altına alma politikasını sürdürdüğünü ancak bunu kendine özgü bir yöntemle yaptığını söyleyen Deeb, "Amaç, savaşı uzatmak, Rusya'yı yıpratmak ve Moskova'yı Tayvan'daki olası bir çatışmadan uzak tutmak. Bugün, bence asıl mücadele Hindistan ve Çin ekonomik koridorları etrafında yaşanıyor" ifadelerini kullandı.Lübnanlı uzman, Rusya'nın gücü ve dayanıklılığının, ekonomik, finansal ve askeri de dahil çatışmanın her alanında Batı'ya karşı koyma yeteneğini kanıtladığının altını çizdi.ABD lideri, New Jersey'den Washington'a dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yeni Patriot hava sistemleri sağlayacaklarını duyurmuştu.Trump, “Onlara çok ihtiyaç duydukları Patriotları göndereceğiz” şeklinde konuşmuştu.Ukrayna’ya çeşitli askeri teçhizat da göndereceklerini söyleyen Başkan, Kiev’in bunların parasını ödeyeceğini kaydetmişti.Çözüm sürecindeki hızdan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Trump, Rusya yönetiminden sadece ‘güzel sözler’ duyduğunu eklemişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.

ukrayna

rusya

2025

abd, ukrayna, patriot, rusya