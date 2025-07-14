Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/ukraynaya-silah-sevkiyati-trump-rusyayi-zayiflatma-ve-rusya-cin-ittifakini-bozma-amacinda-1097876348.html
Ukrayna'ya silah sevkiyatı: 'Trump, Rusya'yı zayıflatma ve Rusya-Çin ittifakını bozma amacında'
Ukrayna'ya silah sevkiyatı: 'Trump, Rusya'yı zayıflatma ve Rusya-Çin ittifakını bozma amacında'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'ya barış vaadiyle başladığı 2. başkanlık döneminde şu ana dek amacına ulaşamayan Trump'ın Kiev'e yeniden silah desteği sağlama kararı alması... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T16:16+0300
2025-07-14T16:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
patriot
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097309616_0:68:2203:1307_1920x0_80_0_0_6c5d195569d7baa5ae0feea50f71836e.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri de dahil ek silah sevkiyatı yapma kararı almasını değerlendiren Lübnan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Gerard Deeb, Beyaz Saray'ın Rusya'yı zayıflatma ve Rusya-Çin ittifakını bozma amacı taşıdığını belirtti.Sputnik'e demeç veren Deeb, "Trump ne derse desin, bu Kiev'e destek olmaktan ziyade, çatışmayı kendi stratejik çıkarları için kullanarak Rusya'yı zayıflatma girişimidir. ABD'nin temel amacı, Amerikan egemenliğine tehdit oluşturan Rus-Çin ittifakını bozmaktır" dedi.Trump'ın selefi Joe Biden'ın Moskova ve Pekin'i kontrol altına alma politikasını sürdürdüğünü ancak bunu kendine özgü bir yöntemle yaptığını söyleyen Deeb, "Amaç, savaşı uzatmak, Rusya'yı yıpratmak ve Moskova'yı Tayvan'daki olası bir çatışmadan uzak tutmak. Bugün, bence asıl mücadele Hindistan ve Çin ekonomik koridorları etrafında yaşanıyor" ifadelerini kullandı.Lübnanlı uzman, Rusya'nın gücü ve dayanıklılığının, ekonomik, finansal ve askeri de dahil çatışmanın her alanında Batı'ya karşı koyma yeteneğini kanıtladığının altını çizdi.ABD lideri, New Jersey'den Washington'a dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yeni Patriot hava sistemleri sağlayacaklarını duyurmuştu.Trump, “Onlara çok ihtiyaç duydukları Patriotları göndereceğiz” şeklinde konuşmuştu.Ukrayna’ya çeşitli askeri teçhizat da göndereceklerini söyleyen Başkan, Kiev’in bunların parasını ödeyeceğini kaydetmişti.Çözüm sürecindeki hızdan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Trump, Rusya yönetiminden sadece ‘güzel sözler’ duyduğunu eklemişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/peskov-ucuncu-tur-muzakereler-icin-ukraynadan-tarih-onerisi-beklemeye-devam-ediyoruz-1097872107.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097309616_127:0:2078:1463_1920x0_80_0_0_50178df85a7d0621820af106194d878b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, patriot, rusya
abd, ukrayna, patriot, rusya

Ukrayna'ya silah sevkiyatı: 'Trump, Rusya'yı zayıflatma ve Rusya-Çin ittifakını bozma amacında'

16:16 14.07.2025 (güncellendi: 16:37 14.07.2025)
© AA / Utku UçrakDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA / Utku Uçrak
Abone ol
Ukrayna'ya barış vaadiyle başladığı 2. başkanlık döneminde şu ana dek amacına ulaşamayan Trump'ın Kiev'e yeniden silah desteği sağlama kararı alması tartışmaları beraberinde getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri de dahil ek silah sevkiyatı yapma kararı almasını değerlendiren Lübnan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Gerard Deeb, Beyaz Saray'ın Rusya'yı zayıflatma ve Rusya-Çin ittifakını bozma amacı taşıdığını belirtti.

Sputnik'e demeç veren Deeb, "Trump ne derse desin, bu Kiev'e destek olmaktan ziyade, çatışmayı kendi stratejik çıkarları için kullanarak Rusya'yı zayıflatma girişimidir. ABD'nin temel amacı, Amerikan egemenliğine tehdit oluşturan Rus-Çin ittifakını bozmaktır" dedi.

Trump'ın selefi Joe Biden'ın Moskova ve Pekin'i kontrol altına alma politikasını sürdürdüğünü ancak bunu kendine özgü bir yöntemle yaptığını söyleyen Deeb, "Amaç, savaşı uzatmak, Rusya'yı yıpratmak ve Moskova'yı Tayvan'daki olası bir çatışmadan uzak tutmak. Bugün, bence asıl mücadele Hindistan ve Çin ekonomik koridorları etrafında yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Lübnanlı uzman, Rusya'nın gücü ve dayanıklılığının, ekonomik, finansal ve askeri de dahil çatışmanın her alanında Batı'ya karşı koyma yeteneğini kanıtladığının altını çizdi.

ABD lideri, New Jersey'den Washington'a dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yeni Patriot hava sistemleri sağlayacaklarını duyurmuştu.
Trump, “Onlara çok ihtiyaç duydukları Patriotları göndereceğiz” şeklinde konuşmuştu.
Ukrayna’ya çeşitli askeri teçhizat da göndereceklerini söyleyen Başkan, Kiev’in bunların parasını ödeyeceğini kaydetmişti.
Çözüm sürecindeki hızdan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Trump, Rusya yönetiminden sadece ‘güzel sözler’ duyduğunu eklemişti.

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.

Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan tarih önerisi beklemeye devam ediyoruz
13:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала