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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/peskov-ucuncu-tur-muzakereler-icin-ukraynadan-tarih-onerisi-beklemeye-devam-ediyoruz-1097872107.html
Peskov: Üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan tarih önerisi beklemeye devam ediyoruz
Peskov: Üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan tarih önerisi beklemeye devam ediyoruz
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan ikinci tur müzakerelerin üzerinden bir ayı aşkın süre geçerken Kremlin, Kiev'in üçüncü tur için net bir tarih vermemesinden... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T13:11+0300
2025-07-14T13:18+0300
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kiev
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinde üçüncü turun yapılacağı tarih konusunda Kiev'den tarih önerisi beklemeye devam ettiklerini vurguladı. Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov'un demecindeki önemli noktalar şöyle: ▪️Rusya, Ukrayna ile bir sonraki müzakere turunun tarihi konusunda hala bir öneri bekliyor, ancak Kiev'in acelesi olmadığı açık. ▪️Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere hazır. ▪️Birçok Avrupa ülkesi Baltık ülkelerinde kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor. ▪️Kıyı Avrupa ülkelerinin saldırgan politikaları nedeniyle bugün Baltık'ta gergin bir atmosfer hüküm sürüyor. ▪️Rusya, Baltık ülkelerindeki meşru çıkarlarını savunmayı amaçlıyor. ▪️ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatları önceden olduğu gibi şimdi de sürüyor, bu bir gerçek.▪️Kellogg'un Kiev ziyaretinden bir beklentimiz yok ancak arabuluculuk çabalarının sürdürülmesi önemli.▪️Kremlin, Fransa'dan Rusya'ya taşınmak isteyen Kont Şeremetev'in başvurusu hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi aldı, bunu memnuniyetle karşılıyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/svr-nato-moldovayi-rusyayla-olasi-catismaya-hazirliyor--1097871551.html
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ukrayna, kiev, i̇stanbul, kremlin, rusya, dmitriy peskov, moskova

Peskov: Üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan tarih önerisi beklemeye devam ediyoruz

13:11 14.07.2025 (güncellendi: 13:18 14.07.2025)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© Sputnik
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İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan ikinci tur müzakerelerin üzerinden bir ayı aşkın süre geçerken Kremlin, Kiev'in üçüncü tur için net bir tarih vermemesinden şikayetçi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinde üçüncü turun yapılacağı tarih konusunda Kiev'den tarih önerisi beklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov'un demecindeki önemli noktalar şöyle:

▪️Rusya, Ukrayna ile bir sonraki müzakere turunun tarihi konusunda hala bir öneri bekliyor, ancak Kiev'in acelesi olmadığı açık.

▪️Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere hazır.

▪️Birçok Avrupa ülkesi Baltık ülkelerinde kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor.

▪️Kıyı Avrupa ülkelerinin saldırgan politikaları nedeniyle bugün Baltık'ta gergin bir atmosfer hüküm sürüyor.

▪️Rusya, Baltık ülkelerindeki meşru çıkarlarını savunmayı amaçlıyor.

▪️ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatları önceden olduğu gibi şimdi de sürüyor, bu bir gerçek.

▪️Kellogg'un Kiev ziyaretinden bir beklentimiz yok ancak arabuluculuk çabalarının sürdürülmesi önemli.

▪️Kremlin, Fransa'dan Rusya'ya taşınmak isteyen Kont Şeremetev'in başvurusu hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi aldı, bunu memnuniyetle karşılıyoruz.
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