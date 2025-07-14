Peskov: Üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan tarih önerisi beklemeye devam ediyoruz
13:11 14.07.2025 (güncellendi: 13:18 14.07.2025)
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İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan ikinci tur müzakerelerin üzerinden bir ayı aşkın süre geçerken Kremlin, Kiev'in üçüncü tur için net bir tarih vermemesinden şikayetçi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinde üçüncü turun yapılacağı tarih konusunda Kiev'den tarih önerisi beklemeye devam ettiklerini vurguladı.
Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov'un demecindeki önemli noktalar şöyle:
▪️Rusya, Ukrayna ile bir sonraki müzakere turunun tarihi konusunda hala bir öneri bekliyor, ancak Kiev'in acelesi olmadığı açık.
▪️Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere hazır.
▪️Birçok Avrupa ülkesi Baltık ülkelerinde kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor.
▪️Kıyı Avrupa ülkelerinin saldırgan politikaları nedeniyle bugün Baltık'ta gergin bir atmosfer hüküm sürüyor.
▪️Rusya, Baltık ülkelerindeki meşru çıkarlarını savunmayı amaçlıyor.
▪️ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatları önceden olduğu gibi şimdi de sürüyor, bu bir gerçek.
▪️Kellogg'un Kiev ziyaretinden bir beklentimiz yok ancak arabuluculuk çabalarının sürdürülmesi önemli.
▪️Kremlin, Fransa'dan Rusya'ya taşınmak isteyen Kont Şeremetev'in başvurusu hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi aldı, bunu memnuniyetle karşılıyoruz.
Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov'un demecindeki önemli noktalar şöyle:
▪️Rusya, Ukrayna ile bir sonraki müzakere turunun tarihi konusunda hala bir öneri bekliyor, ancak Kiev'in acelesi olmadığı açık.
▪️Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere hazır.
▪️Birçok Avrupa ülkesi Baltık ülkelerinde kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor.
▪️Kıyı Avrupa ülkelerinin saldırgan politikaları nedeniyle bugün Baltık'ta gergin bir atmosfer hüküm sürüyor.
▪️Rusya, Baltık ülkelerindeki meşru çıkarlarını savunmayı amaçlıyor.
▪️ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatları önceden olduğu gibi şimdi de sürüyor, bu bir gerçek.
▪️Kellogg'un Kiev ziyaretinden bir beklentimiz yok ancak arabuluculuk çabalarının sürdürülmesi önemli.
▪️Kremlin, Fransa'dan Rusya'ya taşınmak isteyen Kont Şeremetev'in başvurusu hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi aldı, bunu memnuniyetle karşılıyoruz.