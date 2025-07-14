https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/peskov-ucuncu-tur-muzakereler-icin-ukraynadan-tarih-onerisi-beklemeye-devam-ediyoruz-1097872107.html

Peskov: Üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan tarih önerisi beklemeye devam ediyoruz

Peskov: Üçüncü tur müzakereler için Ukrayna'dan tarih önerisi beklemeye devam ediyoruz

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan ikinci tur müzakerelerin üzerinden bir ayı aşkın süre geçerken Kremlin, Kiev'in üçüncü tur için net bir tarih vermemesinden... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T13:11+0300

2025-07-14T13:11+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinde üçüncü turun yapılacağı tarih konusunda Kiev'den tarih önerisi beklemeye devam ettiklerini vurguladı. Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov'un demecindeki önemli noktalar şöyle: ▪️Rusya, Ukrayna ile bir sonraki müzakere turunun tarihi konusunda hala bir öneri bekliyor, ancak Kiev'in acelesi olmadığı açık. ▪️Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere hazır. ▪️Birçok Avrupa ülkesi Baltık ülkelerinde kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor. ▪️Kıyı Avrupa ülkelerinin saldırgan politikaları nedeniyle bugün Baltık'ta gergin bir atmosfer hüküm sürüyor. ▪️Rusya, Baltık ülkelerindeki meşru çıkarlarını savunmayı amaçlıyor. ▪️ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatları önceden olduğu gibi şimdi de sürüyor, bu bir gerçek.▪️Kellogg'un Kiev ziyaretinden bir beklentimiz yok ancak arabuluculuk çabalarının sürdürülmesi önemli.▪️Kremlin, Fransa'dan Rusya'ya taşınmak isteyen Kont Şeremetev'in başvurusu hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi aldı, bunu memnuniyetle karşılıyoruz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/svr-nato-moldovayi-rusyayla-olasi-catismaya-hazirliyor--1097871551.html

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