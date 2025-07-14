https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/trumpin-yuzde-30luk-gumruk-vergilerine-liderler-isyan-etti-muzakereye-ve-karsi-onlemlere-haziriz-1097863812.html

Trump'ın yüzde 30'luk gümrük vergilerine liderler isyan etti: Müzakereye ve karşı önlemlere hazırız

Trump'ın yüzde 30'luk gümrük vergilerine liderler isyan etti: Müzakereye ve karşı önlemlere hazırız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması sonrasında liderlerden... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T11:22+0300

2025-07-14T11:22+0300

2025-07-14T13:06+0300

dünya

ab

meksika

abd

avrupa komisyonu

trump ek gümrük vergileri

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Trump, uzun süredir devam eden yeni ek gümrük vergileri krizinde en son bir adım daha atarak 1 Ağustos'tan itibaren AB ve Meksika'ya yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu bu ülkelerin liderlerine bir dizi mektup gitti. Yüzde 30'luk gümrük vergisi mektubunu alan liderler bir bir isyan etti. İsyanın dozunu iyi ayarlayan ülke liderleri, müzakereli çözüm çağrısında bulundu. 'Müzakereye ve karşı önlemlere hazırız'AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen:'Dünya çapında ticaret ortaklıkları kuracağız'Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa:Macron: Karşı önlemler hızlandırılıyorFransa Cumhurbaşkanı Macron ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:Meloni: "Atlantik'in iki yakası arasında bir ticaret savaşını tetiklemenin hiçbir anlamı yok."İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: "Tırmanan bir ticaret anlaşmazlığından herkes zarar görecek ve en büyük bedeli ABD'li tüketiciler ödeyecek."Hollanda Başbakanı Dick Schoof: "ABD'nin Avrupa Birliği'nden ithal edilen mallara %30 gümrük vergisi getirme kararı endişe verici ve ileriye dönük bir adım değil. Avrupa Komisyonu tam desteğimize güvenebilir. AB olarak, ABD ile karşılıklı fayda sağlayacak bir sonuca ulaşmak için birlik ve kararlılığımızı korumalıyız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/trump--meksika-ve-avrupa-birliginden-yapilan-ithalatta-yuzde-30-oraninda-gumruk-vergisi-1097843293.html

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