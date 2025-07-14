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Trump'ın yüzde 30'luk gümrük vergilerine liderler isyan etti: Müzakereye ve karşı önlemlere hazırız
Trump'ın yüzde 30'luk gümrük vergilerine liderler isyan etti: Müzakereye ve karşı önlemlere hazırız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması sonrasında liderlerden... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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meksika
abd
avrupa komisyonu
trump ek gümrük vergileri
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Trump, uzun süredir devam eden yeni ek gümrük vergileri krizinde en son bir adım daha atarak 1 Ağustos'tan itibaren AB ve Meksika'ya yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu bu ülkelerin liderlerine bir dizi mektup gitti. Yüzde 30'luk gümrük vergisi mektubunu alan liderler bir bir isyan etti. İsyanın dozunu iyi ayarlayan ülke liderleri, müzakereli çözüm çağrısında bulundu. 'Müzakereye ve karşı önlemlere hazırız'AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen:'Dünya çapında ticaret ortaklıkları kuracağız'Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa:Macron: Karşı önlemler hızlandırılıyorFransa Cumhurbaşkanı Macron ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:Meloni: "Atlantik'in iki yakası arasında bir ticaret savaşını tetiklemenin hiçbir anlamı yok."İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: "Tırmanan bir ticaret anlaşmazlığından herkes zarar görecek ve en büyük bedeli ABD'li tüketiciler ödeyecek."Hollanda Başbakanı Dick Schoof: "ABD'nin Avrupa Birliği'nden ithal edilen mallara %30 gümrük vergisi getirme kararı endişe verici ve ileriye dönük bir adım değil. Avrupa Komisyonu tam desteğimize güvenebilir. AB olarak, ABD ile karşılıklı fayda sağlayacak bir sonuca ulaşmak için birlik ve kararlılığımızı korumalıyız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/trump--meksika-ve-avrupa-birliginden-yapilan-ithalatta-yuzde-30-oraninda-gumruk-vergisi-1097843293.html
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ab, meksika, abd, avrupa komisyonu, trump ek gümrük vergileri
ab, meksika, abd, avrupa komisyonu, trump ek gümrük vergileri

Trump'ın yüzde 30'luk gümrük vergilerine liderler isyan etti: Müzakereye ve karşı önlemlere hazırız

11:22 14.07.2025 (güncellendi: 13:06 14.07.2025)
© AP Photo / Virginia MayoWang Yi, Antonio Costa
Wang Yi, Antonio Costa - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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ABD Başkanı Trump'ın Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması sonrasında liderlerden tepkiler yağdı. İsyan eden liderler aynı zamanda müzakereye de açık olduklarının altını çizdi.
Trump, uzun süredir devam eden yeni ek gümrük vergileri krizinde en son bir adım daha atarak 1 Ağustos'tan itibaren AB ve Meksika'ya yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu bu ülkelerin liderlerine bir dizi mektup gitti.
Yüzde 30'luk gümrük vergisi mektubunu alan liderler bir bir isyan etti. İsyanın dozunu iyi ayarlayan ülke liderleri, müzakereli çözüm çağrısında bulundu.

'Müzakereye ve karşı önlemlere hazırız'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen:
"AB ihracatına %30'luk bir gümrük vergisi, Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelere, tüketicilere ve hastalara zarar verecektir. 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda, orantılı karşı önlemler temelinde AB çıkarlarını korumaya hazırız."
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
Ursula von der Leyen

'Dünya çapında ticaret ortaklıkları kuracağız'

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa:
"Serbest ve adil ticaret refahı artırır, istihdam yaratır ve tedarik zincirlerini güçlendirir. Tarifeler vergidir. Enflasyonu körükler, belirsizlik yaratır ve ekonomik büyümeyi engeller. Dünya çapında güçlü ticaret ortaklıkları kurmaya devam edeceğiz."
© AP Photo / Virginia MayoWang Yi, Antonio Costa
Wang Yi, Antonio Costa - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
Wang Yi, Antonio Costa
© AP Photo / Virginia Mayo

Macron: Karşı önlemler hızlandırılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bu, özellikle 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varılamazsa, baskı karşıtı önlemler de dahil olmak üzere elindeki tüm araçları harekete geçirerek güvenilir karşı önlemlerin hazırlanmasını hızlandırması anlamına geliyor. Bu temelde Fransa, Avrupa Komisyonu'nu, 1 Ağustos'a kadar karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya varmak için yoğunlaştırılacak müzakerelerde tam olarak destekliyor."
© AA / Dursun AydemirFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
© AA / Dursun Aydemir
Meloni: "Atlantik'in iki yakası arasında bir ticaret savaşını tetiklemenin hiçbir anlamı yok."
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: "Tırmanan bir ticaret anlaşmazlığından herkes zarar görecek ve en büyük bedeli ABD'li tüketiciler ödeyecek."
Hollanda Başbakanı Dick Schoof: "ABD'nin Avrupa Birliği'nden ithal edilen mallara %30 gümrük vergisi getirme kararı endişe verici ve ileriye dönük bir adım değil. Avrupa Komisyonu tam desteğimize güvenebilir. AB olarak, ABD ile karşılıklı fayda sağlayacak bir sonuca ulaşmak için birlik ve kararlılığımızı korumalıyız."
Trump yönetimine 20 milyon dolarlık dava - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
DÜNYA
Trump, Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu
12 Temmuz, 17:38
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