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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/trump-yonetimi-kieve-f-16larda-kullanilan-jassm-seyir-fuzelerini-ilk-kez-gondermeyi-gorusuyor-1097877806.html
'Trump yönetimi, Kiev'e F-16'larda kullanılan JASSM seyir füzelerini ilk kez göndermeyi görüşüyor'
'Trump yönetimi, Kiev'e F-16'larda kullanılan JASSM seyir füzelerini ilk kez göndermeyi görüşüyor'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'ya yeniden silah sevk etme kararı alan Beyaz Saray'ın JASSM seyir füzelerini ilk kez göndermeyi tartıştığı bildirildi. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T17:15+0300
2025-07-14T17:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
sergey lavrov
donald trump
ukrayna
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military watch magazine
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jassm
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ABD Başkanı Donald Trump ve kurmaylarının Kiev'e yapılacak yeni silah sevkiyatı kapsamında, Ukrayna'ya JASSM seyir füzelerini göndermeyi ilk kez görüştüğü belirtildi.Military Watch Magazine'in (MWM) bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, ilk JASSM seyir füzelerini göndermeyi istişare ediyor.JASSM seyir füzelerinin Ukrayna ordusuna temin edilen F-16 savaş uçaklarında kullanılabildiğine dikkat çeken MWM, "Kiev'in bu uçakların eski modifikasyonlarını almasına rağmen, bunlar Ukrayna topraklarında görev yaparken JASSM füzeleri için etkili taşıyıcılar haline gelebilir" ifadelerine yer verdi. JASSM füzeleri, ABD'de 2003 yılında hizmete girdi. Füze, sınırlı gizlilik, yüksek güdüm hassasiyetine sahip olup, 450 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/ukraynaya-silah-sevkiyati-trump-rusyayi-zayiflatma-ve-rusya-cin-ittifakini-bozma-amacinda-1097876348.html
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sergey lavrov, donald trump, ukrayna, rusya, military watch magazine, nato, jassm, f-16
sergey lavrov, donald trump, ukrayna, rusya, military watch magazine, nato, jassm, f-16

'Trump yönetimi, Kiev'e F-16'larda kullanılan JASSM seyir füzelerini ilk kez göndermeyi görüşüyor'

17:15 14.07.2025 (güncellendi: 17:17 14.07.2025)
CC0 / / AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile
AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
CC0 / /
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Ukrayna'ya yeniden silah sevk etme kararı alan Beyaz Saray'ın JASSM seyir füzelerini ilk kez göndermeyi tartıştığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve kurmaylarının Kiev'e yapılacak yeni silah sevkiyatı kapsamında, Ukrayna'ya JASSM seyir füzelerini göndermeyi ilk kez görüştüğü belirtildi.

Military Watch Magazine'in (MWM) bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, ilk JASSM seyir füzelerini göndermeyi istişare ediyor.

JASSM seyir füzelerinin Ukrayna ordusuna temin edilen F-16 savaş uçaklarında kullanılabildiğine dikkat çeken MWM, "Kiev'in bu uçakların eski modifikasyonlarını almasına rağmen, bunlar Ukrayna topraklarında görev yaparken JASSM füzeleri için etkili taşıyıcılar haline gelebilir" ifadelerine yer verdi.

JASSM füzeleri, ABD'de 2003 yılında hizmete girdi. Füze, sınırlı gizlilik, yüksek güdüm hassasiyetine sahip olup, 450 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.

Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'ya silah sevkiyatı: 'Trump, Rusya'yı zayıflatma ve Rusya-Çin ittifakını bozma amacında'
16:16
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