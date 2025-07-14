'Trump yönetimi, Kiev'e F-16'larda kullanılan JASSM seyir füzelerini ilk kez göndermeyi görüşüyor'

ABD Başkanı Donald Trump ve kurmaylarının Kiev'e yapılacak yeni silah sevkiyatı kapsamında, Ukrayna'ya JASSM seyir füzelerini göndermeyi ilk kez görüştüğü belirtildi.



Military Watch Magazine'in (MWM) bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, ilk JASSM seyir füzelerini göndermeyi istişare ediyor.



JASSM seyir füzelerinin Ukrayna ordusuna temin edilen F-16 savaş uçaklarında kullanılabildiğine dikkat çeken MWM, "Kiev'in bu uçakların eski modifikasyonlarını almasına rağmen, bunlar Ukrayna topraklarında görev yaparken JASSM füzeleri için etkili taşıyıcılar haline gelebilir" ifadelerine yer verdi.



JASSM füzeleri, ABD'de 2003 yılında hizmete girdi. Füze, sınırlı gizlilik, yüksek güdüm hassasiyetine sahip olup, 450 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.



Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.