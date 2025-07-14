https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/trump-ukraynaya-patriot-sevkiyatini-duyurdu-uzmanlardan-ilk-aciklamalar-geldi-1097879747.html

Trump, Ukrayna'ya Patriot sevkiyatını duyurdu: Uzmanlardan ilk açıklamalar geldi

Trump, Ukrayna'ya Patriot sevkiyatını duyurdu: Uzmanlardan ilk açıklamalar geldi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce askıya alınan Ukrayna’ya askeri yardım kararını tersine çevirerek Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatını duyurdu... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T19:27+0300

2025-07-14T19:27+0300

2025-07-14T19:27+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un Ukrayna’ya yönelik askeri sevkiyatı durdurma kararını geri çekti.Kiev'e Patriot hava savunma sistemleri ve çeşitli askeri teçhizat göndereceklerini açıklayan Trump, Avrupa ülkelerinin bu sistemleri satın alarak Ukrayna’ya transfer edeceğini belirtti.Uzmanlar, Trump'ın NATO mekanizması üzerinden silah sevkiyatını sürdürme kararının hem iç siyasette bir başarı hikayesi yaratmak hem de müttefiklere mali yükü aktarmak amacı taşıdığını söyledi.'Bir başarı hikayesi yaratmak istiyordu'Konuya ilişkin Radyo Sputnik’e demeç veren Eski Kurmay Subay ve güvenlik politikaları uzmanı Suat Delgen, Trump’ın hızlı bir barış sağlayamayınca NATO üzerinden Ukrayna’ya destek vererek başarı izlenimi yaratmaya çalıştığını şu sözlerle ifade etti:'Trump, eski Başkan Biden'a benzemeye başladı'Siyaset bilimci Mehmet Perinçek ise, Trump’ın vaatlerinin aksine savaşı tırmandırarak eski Başkan Biden’a benzemeye başladığını ifade etti. Perinçek, “Trump iktidara geldiğinde dünyanın her bölgesinde barış yapacağını ilan etti. Ukrayna’da üç gün içerisinde barış getireceğini söyledi. İran’da müzakereler yoluyla meseleyi çözeceğini ifade etti. Onun dışında da yine kendisini barış elçisi gibi gösterdi. Fakat Trump’ın ilk altı-yedi aylık iktidarını incelersek bunun tam tersi sonuçlarını görüyoruz. İran’la yapılan müzakerelerin bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı ve İsrail saldırganlığı için zemin yaratıldı. On iki gün süren şiddetli bir savaş yaşandı. Ukrayna konusuna bakarsak Trump’ın girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını görüyoruz. Ne Suudi Arabistan’daki müzakereler ne de sonrasındaki girişimler sonuç vermedi. Hatta Trump’ın bırakalım Avrupa’yı, Zelenskiy’e bile söz geçiremediğini görüyoruz. Trump’ın adım adım Ukrayna konusundaki barış tutumundan geri adım atmaya başladığı ortaya çıkıyor. Tam tersi sonuçların yaşandığı bir sürecin içindeyiz. Bu da Trump’ın aslında Biden’a benzemeye başladığını gösteriyor” dedi.'Patriot teslimatının Avrupa tarafından finanse edilmesi vurgusu'Siyaset Bilimci İlber Vasfi Sel de, ABD’nin silah sevkiyatıyla Avrupa’ya maliyet yüklerken, stratejik kazanımlar elde etmeye çalıştığını şu sözlerle vurguladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/trump-50-gun-icinde-anlasmaya-varilmazsa-rusya-ve-ortaklarina-yaptirim-uygulanacak-1097878423.html

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