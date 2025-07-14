Trump, Ukrayna'ya Patriot sevkiyatını duyurdu: Uzmanlardan ilk açıklamalar geldi
© AATrump yönetimine 20 milyon dolarlık dava
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ABD Başkanı Donald Trump, daha önce askıya alınan Ukrayna’ya askeri yardım kararını tersine çevirerek Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatını duyurdu. Uzmanlara göre Trump’ın bu hamlesi, içeride siyasi bir başarı hikayesi yaratma çabasının yanı sıra, müttefiklere finansal yükü devretme stratejisinin de bir parçası olarak değerlendirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un Ukrayna’ya yönelik askeri sevkiyatı durdurma kararını geri çekti.
Kiev'e Patriot hava savunma sistemleri ve çeşitli askeri teçhizat göndereceklerini açıklayan Trump, Avrupa ülkelerinin bu sistemleri satın alarak Ukrayna’ya transfer edeceğini belirtti.
Uzmanlar, Trump'ın NATO mekanizması üzerinden silah sevkiyatını sürdürme kararının hem iç siyasette bir başarı hikayesi yaratmak hem de müttefiklere mali yükü aktarmak amacı taşıdığını söyledi.
'Bir başarı hikayesi yaratmak istiyordu'
Konuya ilişkin Radyo Sputnik’e demeç veren Eski Kurmay Subay ve güvenlik politikaları uzmanı Suat Delgen, Trump’ın hızlı bir barış sağlayamayınca NATO üzerinden Ukrayna’ya destek vererek başarı izlenimi yaratmaya çalıştığını şu sözlerle ifade etti:
Trump iktidara gelirken Ukrayna’daki savaşı bitireceğini söylemişti. Yardımcısı J.D. Vance’in de Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşması çok dikkat çekmişti. Ancak Rusya, özel harekatın de-nazifikasyon ve de-militarizasyon hedeflerinden geri adım atmadı. Geri adım atmayınca Trump’ın da başka seçeneiği kalmadı. Çünkü trump buradan başarı hikayesi çıkartamayacaktı. Trump, savaşı kısa sürede bitireceğini söyleyerek bir başarı hikayesi yaratmak istiyordu.
'Trump, eski Başkan Biden'a benzemeye başladı'
Siyaset bilimci Mehmet Perinçek ise, Trump’ın vaatlerinin aksine savaşı tırmandırarak eski Başkan Biden’a benzemeye başladığını ifade etti. Perinçek, “Trump iktidara geldiğinde dünyanın her bölgesinde barış yapacağını ilan etti. Ukrayna’da üç gün içerisinde barış getireceğini söyledi. İran’da müzakereler yoluyla meseleyi çözeceğini ifade etti. Onun dışında da yine kendisini barış elçisi gibi gösterdi. Fakat Trump’ın ilk altı-yedi aylık iktidarını incelersek bunun tam tersi sonuçlarını görüyoruz. İran’la yapılan müzakerelerin bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı ve İsrail saldırganlığı için zemin yaratıldı. On iki gün süren şiddetli bir savaş yaşandı. Ukrayna konusuna bakarsak Trump’ın girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını görüyoruz. Ne Suudi Arabistan’daki müzakereler ne de sonrasındaki girişimler sonuç vermedi. Hatta Trump’ın bırakalım Avrupa’yı, Zelenskiy’e bile söz geçiremediğini görüyoruz. Trump’ın adım adım Ukrayna konusundaki barış tutumundan geri adım atmaya başladığı ortaya çıkıyor. Tam tersi sonuçların yaşandığı bir sürecin içindeyiz. Bu da Trump’ın aslında Biden’a benzemeye başladığını gösteriyor” dedi.
'Patriot teslimatının Avrupa tarafından finanse edilmesi vurgusu'
Siyaset Bilimci İlber Vasfi Sel de, ABD’nin silah sevkiyatıyla Avrupa’ya maliyet yüklerken, stratejik kazanımlar elde etmeye çalıştığını şu sözlerle vurguladı:
ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya silah satışı ve Patriot hava savunma sisteminin Avrupa tarafından finanse edilmesi vurgusu hakkındaki açıklaması, Amerikan politikasının ve uluslararası durumun birçok önemli yönünü yansıtıyor. Donald Trump, sert açıklamaları ve dış politikaya yönelik alışılmadık yaklaşımlarıyla tanınan bir siyasetçi. Kendisinin Ukrayna'ya silah satışı konusundaki açıklamaları, dünya sahnesindeki konumunu güçlendirme ve ABD liderliğini gösterme girişimi olarak görüyorum. Ancak, konunun finansal yönünü vurgulaması, finansal yükü müttefiklere yükleme girişimini gösteriyor ve bu da zayıflığın veya yüksek dış politika maliyetlerini bağımsız olarak karşılayamamanın bir işareti olarak algılanmalıdır. Patriot teslimatının Avrupa tarafından finanse edilmesi vurgusu, büyük olasılıkla ABD'nin finansal yükümlülüklerini azaltma ve aynı zamanda Amerikan mallarına yönelik siparişleri artırarak Avrupa ekonomisini destekleme arzusundan kaynaklanıyor.