https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/trump-bugun-ukraynaya-yonelik-yeni-silah-planini-duyurabilir-ek-patriotlar-gonderiyor-1097858858.html
Trump bugün Ukrayna’ya yönelik yeni silah planını duyurabilir: Ek Patriot’lar gönderiyor
Trump bugün Ukrayna’ya yönelik yeni silah planını duyurabilir: Ek Patriot’lar gönderiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın bugün Ukrayna’ya saldırı amaçlı olanları da içerebilecek yeni silah sevkiyatını duyurması bekleniyor. Trump dün Ukrayna’ya ek Patriot hava... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T07:42+0300
2025-07-14T07:42+0300
2025-07-14T07:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
patriot
askeri yardım
silah sevkiyatı
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097803483_0:18:3074:1747_1920x0_80_0_0_c145428872e3bc891077272fd7a0bcb3.jpg
Axios haber portalı, kaynaynklarından aktardığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Ukrayna’ya yönelik yeni silah sevkiyatını duyuracağını bildirdi.Haberin metninde, “Başkan Trump, pazartesi günü Ukrayna'ya yönelik yeni bir silahlandırma planı açıklayacak. Bu planın saldırı amaçlı silahları da içermesi bekleniyor... İki kaynak, planda uzun menzilli füzelerin de yer alması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi” ifadeleri kullanıldı.Kaynakların, silahla ilgili herhangi bir nihai karardan haberdar olmadığının altı çizildi.Trump: Ukrayna’ya ek Patriot göndereceğizABD lideri, New Jersey'den Washington'a dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yeni Patriot hava sistemleri sağlayacaklarını duyurdu.Trump, “Onlara çok ihtiyaç duydukları Patriotları göndereceğiz” şeklinde konuştu.Ukrayna’ya çeşitli askeri teçhizat da göndereceklerini söyleyen Başkan, Kiev’in bunların parasını ödeyeceğini kaydetti.Çözüm sürecindeki hızdan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Trump, Rusya yönetiminden sadece ‘güzel sözler’ duyduğunu ekledi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/putin-sscbnin-dagilmasindan-sonra-bati-rusyanin-cikarlarini-gormezden-gelmeye-karar-verdi-1097851377.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097803483_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_1346c0d7b99553d1d9b64e3601a12709.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, ukrayna, patriot, askeri yardım, silah sevkiyatı, rusya
abd, donald trump, ukrayna, patriot, askeri yardım, silah sevkiyatı, rusya
Trump bugün Ukrayna’ya yönelik yeni silah planını duyurabilir: Ek Patriot’lar gönderiyor
07:42 14.07.2025 (güncellendi: 07:56 14.07.2025)
ABD Başkanı Trump’ın bugün Ukrayna’ya saldırı amaçlı olanları da içerebilecek yeni silah sevkiyatını duyurması bekleniyor. Trump dün Ukrayna’ya ek Patriot hava savunma sistemleri sağlayacaklarını duyurdu.
Axios haber portalı, kaynaynklarından aktardığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Ukrayna’ya yönelik yeni silah sevkiyatını duyuracağını bildirdi.
Haberin metninde, “Başkan Trump, pazartesi günü Ukrayna'ya yönelik yeni bir silahlandırma planı açıklayacak. Bu planın saldırı amaçlı silahları da içermesi bekleniyor... İki kaynak, planda uzun menzilli füzelerin de yer alması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi” ifadeleri kullanıldı.
Kaynakların, silahla ilgili herhangi bir nihai karardan haberdar olmadığının altı çizildi.
Trump: Ukrayna’ya ek Patriot göndereceğiz
ABD lideri, New Jersey'den Washington'a dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yeni Patriot hava sistemleri sağlayacaklarını duyurdu.
Trump, “Onlara çok ihtiyaç duydukları Patriotları göndereceğiz” şeklinde konuştu.
Ukrayna’ya çeşitli askeri teçhizat da göndereceklerini söyleyen Başkan, Kiev’in bunların parasını ödeyeceğini kaydetti.
Çözüm sürecindeki hızdan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Trump, Rusya yönetiminden sadece ‘güzel sözler’ duyduğunu ekledi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.