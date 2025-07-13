https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/putin-sscbnin-dagilmasindan-sonra-bati-rusyanin-cikarlarini-gormezden-gelmeye-karar-verdi-1097851377.html
Putin: SSCB'nin dağılmasından sonra Batı, Rusya'nın çıkarlarını görmezden gelmeye karar verdi
Putin: SSCB'nin dağılmasından sonra Batı, Rusya'nın çıkarlarını görmezden gelmeye karar verdi
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Batı ile Rusya arasındaki çelişkilerin ortaya çıkmasında ideolojinin rol oynadığını, ancak temelinde jeopolitik çıkarların bulunduğunu... 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T13:29+0300
2025-07-13T13:29+0300
2025-07-13T13:46+0300
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rusya
kremlin
vladimir putin
batı
moskova
sscb
sovyetler birliği
jeopolitik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Pavel Zarubin'e demecinde Rusya'nın geçmişte Batı ile ilişkileri konusunda yanılsamalar içinde olduğunu, birçok kişinin Sovyetler Birliği ile Batı arasındaki ilişki sorununun ideolojik farklılıklara dayandığına inandığını ifade etti.Putin, Batı ile Rusya arasındaki çelişkilerin ortaya çıkmasında ideolojinin rol oynadığını, ancak temelinde jeopolitik çıkarların bulunduğunu vurguladı.Rus lider, SSCB'nin dağılmasının ardındansa Batı'nın Rusya'nın stratejik çıkarlarına kayıtsız kaldığını ve ona karşı jeopolitik üstünlük elde etmek istediğinin altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı, Moskova'nın kendisini geleceğini savunabilecek egemen bir güç ilan edene kadar dikkate alınmayacağını anladığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/putin-brics-ulkeleri-muazzam-bir-siyasi-ekonomik-ve-insani-potansiyele-sahip-1097642348.html
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moskova
sscb
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rusya, kremlin, vladimir putin, batı, moskova, sscb, sovyetler birliği, jeopolitik
rusya, kremlin, vladimir putin, batı, moskova, sscb, sovyetler birliği, jeopolitik
Putin: SSCB'nin dağılmasından sonra Batı, Rusya'nın çıkarlarını görmezden gelmeye karar verdi
13:29 13.07.2025 (güncellendi: 13:46 13.07.2025)
Rus lider Putin, Batı ile Rusya arasındaki çelişkilerin ortaya çıkmasında ideolojinin rol oynadığını, ancak temelinde jeopolitik çıkarların bulunduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Pavel Zarubin'e demecinde Rusya'nın geçmişte Batı ile ilişkileri konusunda yanılsamalar içinde olduğunu, birçok kişinin Sovyetler Birliği ile Batı arasındaki ilişki sorununun ideolojik farklılıklara dayandığına inandığını ifade etti.
Putin, Batı ile Rusya arasındaki çelişkilerin ortaya çıkmasında ideolojinin rol oynadığını, ancak temelinde jeopolitik çıkarların bulunduğunu vurguladı.
Rus lider, SSCB'nin dağılmasının ardındansa Batı'nın Rusya'nın stratejik çıkarlarına kayıtsız kaldığını ve ona karşı jeopolitik üstünlük elde etmek istediğinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı, Moskova'nın kendisini geleceğini savunabilecek egemen bir güç ilan edene kadar dikkate alınmayacağını anladığını ifade etti.