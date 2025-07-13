https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/putin-sscbnin-dagilmasindan-sonra-bati-rusyanin-cikarlarini-gormezden-gelmeye-karar-verdi-1097851377.html

Putin: SSCB'nin dağılmasından sonra Batı, Rusya'nın çıkarlarını görmezden gelmeye karar verdi

Putin: SSCB'nin dağılmasından sonra Batı, Rusya'nın çıkarlarını görmezden gelmeye karar verdi

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Batı ile Rusya arasındaki çelişkilerin ortaya çıkmasında ideolojinin rol oynadığını, ancak temelinde jeopolitik çıkarların bulunduğunu... 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T13:29+0300

2025-07-13T13:29+0300

2025-07-13T13:46+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

batı

moskova

sscb

sovyetler birliği

jeopolitik

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Pavel Zarubin'e demecinde Rusya'nın geçmişte Batı ile ilişkileri konusunda yanılsamalar içinde olduğunu, birçok kişinin Sovyetler Birliği ile Batı arasındaki ilişki sorununun ideolojik farklılıklara dayandığına inandığını ifade etti.Putin, Batı ile Rusya arasındaki çelişkilerin ortaya çıkmasında ideolojinin rol oynadığını, ancak temelinde jeopolitik çıkarların bulunduğunu vurguladı.Rus lider, SSCB'nin dağılmasının ardındansa Batı'nın Rusya'nın stratejik çıkarlarına kayıtsız kaldığını ve ona karşı jeopolitik üstünlük elde etmek istediğinin altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı, Moskova'nın kendisini geleceğini savunabilecek egemen bir güç ilan edene kadar dikkate alınmayacağını anladığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/putin-brics-ulkeleri-muazzam-bir-siyasi-ekonomik-ve-insani-potansiyele-sahip-1097642348.html

rusya

batı

moskova

sscb

sovyetler birliği

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rusya, kremlin, vladimir putin, batı, moskova, sscb, sovyetler birliği, jeopolitik