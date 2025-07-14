https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/svr-nato-moldovayi-rusyayla-olasi-catismaya-hazirliyor--1097871551.html

SVR: NATO, Moldova'yı Rusya'yla olası çatışmaya hazırlıyor

SVR: NATO, Moldova'yı Rusya'yla olası çatışmaya hazırlıyor

Sputnik Türkiye

NATO'nun Rusya'ya karşı Moldova kartını kullanmak istediği ve bunun için çeşitli hazırlıklar yürüttüğü belirtildi. 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T12:53+0300

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nato

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), NATO'nun Moldova'yı Rusya'yla olası bir silahlı çatışmaya dahil etmek için aktif şekilde hazırlık yaptığını bildirdi. SVR'den açıklamaya göre Brüksel'de, Rus birliklerinin Ukrayna'daki ilerleyişi ışığında, Moldova'nın NATO'nun doğu kanadında 'ileri karakol' haline getirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.NATO'nun Moldova topraklarını Rusya sınırlarına hızlı asker sevkiyatı için elverişli hale getirmeye çalıştığını belirten SVR, "Bu amaçla, Avrupa demiryolu ölçülerine geçilmesine ve köprülerin geçiş kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler yürütülüyor. Lojistik merkezler, büyük depolar ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı alanlar inşa ediliyor. Ukrayna'da silahlı çatışmaların yaşandığı bölgenin yakınında bulunan Marculesti ve Beltsı hava üsleri, önemli sayıda muharebe ve askeri nakliye uçağının kabulü amacıyla modernize ediliyor" ifadelerini kullandı.

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moldova, brüksel, ukrayna, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), nato, rusya