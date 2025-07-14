Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/svr-nato-moldovayi-rusyayla-olasi-catismaya-hazirliyor--1097871551.html
SVR: NATO, Moldova'yı Rusya'yla olası çatışmaya hazırlıyor
SVR: NATO, Moldova'yı Rusya'yla olası çatışmaya hazırlıyor
Sputnik Türkiye
NATO'nun Rusya'ya karşı Moldova kartını kullanmak istediği ve bunun için çeşitli hazırlıklar yürüttüğü belirtildi. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T12:53+0300
2025-07-14T12:59+0300
dünya
moldova
brüksel
ukrayna
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
nato
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097466476_0:61:1179:724_1920x0_80_0_0_7a8ee6f0ac9df722fca305fbd4a19a39.png
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), NATO'nun Moldova'yı Rusya'yla olası bir silahlı çatışmaya dahil etmek için aktif şekilde hazırlık yaptığını bildirdi. SVR'den açıklamaya göre Brüksel'de, Rus birliklerinin Ukrayna'daki ilerleyişi ışığında, Moldova'nın NATO'nun doğu kanadında 'ileri karakol' haline getirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.NATO'nun Moldova topraklarını Rusya sınırlarına hızlı asker sevkiyatı için elverişli hale getirmeye çalıştığını belirten SVR, "Bu amaçla, Avrupa demiryolu ölçülerine geçilmesine ve köprülerin geçiş kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler yürütülüyor. Lojistik merkezler, büyük depolar ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı alanlar inşa ediliyor. Ukrayna'da silahlı çatışmaların yaşandığı bölgenin yakınında bulunan Marculesti ve Beltsı hava üsleri, önemli sayıda muharebe ve askeri nakliye uçağının kabulü amacıyla modernize ediliyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/simonyan-abdde-dis-politikayi-baskanlar-yonetmiyor-1097869499.html
moldova
brüksel
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097466476_67:0:1112:784_1920x0_80_0_0_69bb0b716a6774785d1b8f57a615040c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
moldova, brüksel, ukrayna, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), nato, rusya
moldova, brüksel, ukrayna, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), nato, rusya

SVR: NATO, Moldova'yı Rusya'yla olası çatışmaya hazırlıyor

12:53 14.07.2025 (güncellendi: 12:59 14.07.2025)
© Sputnik / Михай КараушMoldova bayrağı
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Abone ol
NATO'nun Rusya'ya karşı Moldova kartını kullanmak istediği ve bunun için çeşitli hazırlıklar yürüttüğü belirtildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), NATO'nun Moldova'yı Rusya'yla olası bir silahlı çatışmaya dahil etmek için aktif şekilde hazırlık yaptığını bildirdi.

SVR'den açıklamaya göre Brüksel'de, Rus birliklerinin Ukrayna'daki ilerleyişi ışığında, Moldova'nın NATO'nun doğu kanadında 'ileri karakol' haline getirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.

NATO'nun Moldova topraklarını Rusya sınırlarına hızlı asker sevkiyatı için elverişli hale getirmeye çalıştığını belirten SVR, "Bu amaçla, Avrupa demiryolu ölçülerine geçilmesine ve köprülerin geçiş kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler yürütülüyor. Lojistik merkezler, büyük depolar ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı alanlar inşa ediliyor. Ukrayna'da silahlı çatışmaların yaşandığı bölgenin yakınında bulunan Marculesti ve Beltsı hava üsleri, önemli sayıda muharebe ve askeri nakliye uçağının kabulü amacıyla modernize ediliyor" ifadelerini kullandı.
Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Simonyan: ABD'de dış politikayı başkanlar yönetmiyor
12:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала