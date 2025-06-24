https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/suriye-hukumeti-duyurdu-mar-ilyas-kilisesine-saldirinin-detaylari-ortaya-cikti-1097299351.html
Suriye hükümeti duyurdu: Mar İlyas Kilisesi'ne saldırının detayları ortaya çıktı
Suriye hükümeti duyurdu: Mar İlyas Kilisesi'ne saldırının detayları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen intihar saldırısının DEAŞ’ın sözde çöl valisi Abdülilah el-Cümeyli tarafından... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T21:02+0300
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22 Haziran’da Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen terör saldırısının detayları açıklandı.Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, başkent Şam’da Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen intihar saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Baba, saldırının planlayıcısının terör örgütü DEAŞ’ın sözde çöl valisi ve Suriye vatandaşı olan Abdülilah el-Cümeyli olduğunu açıkladı.Sözcü Baba, saldırının iki kişi tarafından organize edildiğini, intihar eylemini gerçekleştiren kişiyle olay yerinden kaçan şahsın Suriye vatandaşı olmadığını belirtti. Güvenlik birimlerinin, istihbaratla koordineli çalışmaları sonucu firari saldırganın Seyyide Zeynep bölgesinde yeni bir terör saldırısı hazırlığı içerisindeyken yakalandığını ifade etti.Yapılan sorgulamalarda, saldırıyla bağlantılı dört farklı hücre ve mühimmat depolarının tespit edildiğini belirten Baba, düzenlenen baskınlarda kilise saldırısının planlayıcısı olan hücre sorumlusu Abdülilah el-Cümeyli’nin yakalandığını duyurdu. Cümeyli'nin, Şam’ın Hacer el-Esved mahallesinde ikamet ettiği ve saldırganların Humus iline bağlı Hol Çölü bölgesinden onun yardımıyla Şam’a geldikleri bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/samda-kiliseye-bombali-saldiri-15-olu-cok-sayida-yarali-1097231582.html
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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
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Suriye hükümeti duyurdu: Mar İlyas Kilisesi'ne saldırının detayları ortaya çıktı
Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen intihar saldırısının DEAŞ’ın sözde çöl valisi Abdülilah el-Cümeyli tarafından planlandığını duyurdu. Yetkililer, saldırıyla bağlantılı hücrelere yönelik operasyonlarda Cümeyli’nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalandığını açıkladı.
22 Haziran’da Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen terör saldırısının detayları açıklandı.
Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, başkent Şam’da Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen intihar saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Baba, saldırının planlayıcısının terör örgütü DEAŞ’ın sözde çöl valisi ve Suriye vatandaşı olan Abdülilah el-Cümeyli olduğunu açıkladı.
Sözcü Baba, saldırının iki kişi tarafından organize edildiğini, intihar eylemini gerçekleştiren kişiyle olay yerinden kaçan şahsın Suriye vatandaşı olmadığını belirtti. Güvenlik birimlerinin, istihbaratla koordineli çalışmaları sonucu firari saldırganın Seyyide Zeynep bölgesinde yeni bir terör saldırısı hazırlığı içerisindeyken yakalandığını ifade etti.
Yapılan sorgulamalarda, saldırıyla bağlantılı dört farklı hücre ve mühimmat depolarının tespit edildiğini belirten Baba, düzenlenen baskınlarda kilise saldırısının planlayıcısı olan hücre sorumlusu Abdülilah el-Cümeyli’nin yakalandığını duyurdu. Cümeyli'nin, Şam’ın Hacer el-Esved mahallesinde ikamet ettiği ve saldırganların Humus iline bağlı Hol Çölü bölgesinden onun yardımıyla Şam’a geldikleri bilgisi paylaşıldı.