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Suriye hükümeti duyurdu: Mar İlyas Kilisesi'ne saldırının detayları ortaya çıktı

Suriye hükümeti duyurdu: Mar İlyas Kilisesi'ne saldırının detayları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen intihar saldırısının DEAŞ’ın sözde çöl valisi Abdülilah el-Cümeyli tarafından... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T21:02+0300

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22 Haziran’da Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen terör saldırısının detayları açıklandı.Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, başkent Şam’da Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen intihar saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Baba, saldırının planlayıcısının terör örgütü DEAŞ’ın sözde çöl valisi ve Suriye vatandaşı olan Abdülilah el-Cümeyli olduğunu açıkladı.Sözcü Baba, saldırının iki kişi tarafından organize edildiğini, intihar eylemini gerçekleştiren kişiyle olay yerinden kaçan şahsın Suriye vatandaşı olmadığını belirtti. Güvenlik birimlerinin, istihbaratla koordineli çalışmaları sonucu firari saldırganın Seyyide Zeynep bölgesinde yeni bir terör saldırısı hazırlığı içerisindeyken yakalandığını ifade etti.Yapılan sorgulamalarda, saldırıyla bağlantılı dört farklı hücre ve mühimmat depolarının tespit edildiğini belirten Baba, düzenlenen baskınlarda kilise saldırısının planlayıcısı olan hücre sorumlusu Abdülilah el-Cümeyli’nin yakalandığını duyurdu. Cümeyli'nin, Şam’ın Hacer el-Esved mahallesinde ikamet ettiği ve saldırganların Humus iline bağlı Hol Çölü bölgesinden onun yardımıyla Şam’a geldikleri bilgisi paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/samda-kiliseye-bombali-saldiri-15-olu-cok-sayida-yarali-1097231582.html

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