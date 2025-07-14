https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/sirp-uzman-donald-trump-amerikan-askeri-sanayi-sektorunu-canlandirmak-istiyor-1097876977.html

Sırp uzman: Donald Trump, Amerikan askeri sanayi sektörünü canlandırmak istiyor

Sırp uzman: Donald Trump, Amerikan askeri sanayi sektörünü canlandırmak istiyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ukrayna'ya ek silah sevkiyatları yapma kararını yorumlayan Sırp uzman Mlakar, söz konusu sevkiyatların özel askeri operasyonun seyrini değiştirecek... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T17:05+0300

2025-07-14T17:05+0300

2025-07-14T17:05+0300

dünya

donald trump

andrey mlakar

ukrayna

abd

silah sevkiyatı

rusya

özel askeri harekat

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Sırp askeri analist Andrey Mlakar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya ek silah tedarik etme kararını Sputnik’e değerlendirdi.Mlakar, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan silahların, özel askeri operasyonun seyrini değiştirecek ‘kurtarma silahları’ olarak ilk kez servis edilmediğini söyledi ve şöyle devam etti:Sırp uzman, “Donald Trump, iktidara geldiğinde zarar eden Amerikan askeri sanayi sektörünü canlandırmak istiyor. Daha sonra Avrupa'nın askeri bütçelerini artırması ve Ukrayna'ya transfer edilmek üzere Amerikan silahları satın alması kararlaştırıldı. Trump bu şekilde Amerikan askeri iş dünyasını ‘devreye alacak’ ve tüm paranın Ukrayna'daki savaşa aktarılmaya başlayacağı o an da gelecek” ifadelerini kullandı.Mlakar, “Avrupa'nın ne kadar ileri gidebileceği sorusu ise halen geçerli, o ya içten içe çökecek ya da Rusya'ya savaş açmak durumunda kalacak” vurgusunu yaptı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/trump-bugun-ukraynaya-yonelik-yeni-silah-planini-duyurabilir-ek-patriotlar-gonderiyor-1097858858.html

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donald trump, andrey mlakar, ukrayna, abd, silah sevkiyatı, rusya, özel askeri harekat