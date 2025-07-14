https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/sirp-uzman-donald-trump-amerikan-askeri-sanayi-sektorunu-canlandirmak-istiyor-1097876977.html
Sırp uzman: Donald Trump, Amerikan askeri sanayi sektörünü canlandırmak istiyor
Sırp uzman: Donald Trump, Amerikan askeri sanayi sektörünü canlandırmak istiyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ukrayna'ya ek silah sevkiyatları yapma kararını yorumlayan Sırp uzman Mlakar, söz konusu sevkiyatların özel askeri operasyonun seyrini değiştirecek... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T17:05+0300
2025-07-14T17:05+0300
2025-07-14T17:05+0300
dünya
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andrey mlakar
ukrayna
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silah sevkiyatı
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Sırp askeri analist Andrey Mlakar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya ek silah tedarik etme kararını Sputnik’e değerlendirdi.Mlakar, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan silahların, özel askeri operasyonun seyrini değiştirecek ‘kurtarma silahları’ olarak ilk kez servis edilmediğini söyledi ve şöyle devam etti:Sırp uzman, “Donald Trump, iktidara geldiğinde zarar eden Amerikan askeri sanayi sektörünü canlandırmak istiyor. Daha sonra Avrupa'nın askeri bütçelerini artırması ve Ukrayna'ya transfer edilmek üzere Amerikan silahları satın alması kararlaştırıldı. Trump bu şekilde Amerikan askeri iş dünyasını ‘devreye alacak’ ve tüm paranın Ukrayna'daki savaşa aktarılmaya başlayacağı o an da gelecek” ifadelerini kullandı.Mlakar, “Avrupa'nın ne kadar ileri gidebileceği sorusu ise halen geçerli, o ya içten içe çökecek ya da Rusya'ya savaş açmak durumunda kalacak” vurgusunu yaptı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/trump-bugun-ukraynaya-yonelik-yeni-silah-planini-duyurabilir-ek-patriotlar-gonderiyor-1097858858.html
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donald trump, andrey mlakar, ukrayna, abd, silah sevkiyatı, rusya, özel askeri harekat
donald trump, andrey mlakar, ukrayna, abd, silah sevkiyatı, rusya, özel askeri harekat
Sırp uzman: Donald Trump, Amerikan askeri sanayi sektörünü canlandırmak istiyor
ABD'nin Ukrayna'ya ek silah sevkiyatları yapma kararını yorumlayan Sırp uzman Mlakar, söz konusu sevkiyatların özel askeri operasyonun seyrini değiştirecek olan ‘kurtarma silahları’ olarak ilk kez servis edilmediğine dikkat çekerek, medya propagandasına rağmen sahadaki gerçeklerin çok farklı olduğunu vurguladı.
Sırp askeri analist Andrey Mlakar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya ek silah tedarik etme kararını Sputnik’e değerlendirdi.
Mlakar, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan silahların, özel askeri operasyonun seyrini değiştirecek ‘kurtarma silahları’ olarak ilk kez servis edilmediğini söyledi ve şöyle devam etti:
Bu daha önce de çeşitli obüsler, tanksavar füzeleri, zırhlı personel taşıyıcıları, tanklar ve F-16 uçaklarının sevkiyatında böyle olmuştu. Ancak bu tatlı pastanın aslında acı olduğu anlaşılıyor. Medyadaki propaganda işini yapıyor, ancak gerçeklik bambaşka.
Sırp uzman, “Donald Trump, iktidara geldiğinde zarar eden Amerikan askeri sanayi sektörünü canlandırmak istiyor. Daha sonra Avrupa'nın askeri bütçelerini artırması ve Ukrayna'ya transfer edilmek üzere Amerikan silahları satın alması kararlaştırıldı. Trump bu şekilde Amerikan askeri iş dünyasını ‘devreye alacak’ ve tüm paranın Ukrayna'daki savaşa aktarılmaya başlayacağı o an da gelecek” ifadelerini kullandı.
Mlakar, “Avrupa'nın ne kadar ileri gidebileceği sorusu ise halen geçerli, o ya içten içe çökecek ya da Rusya'ya savaş açmak durumunda kalacak” vurgusunu yaptı.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.