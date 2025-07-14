Sıradan gibi görünüyor ama bilenler geceleri uyuyamıyor: Şimdiye kadar çekilmiş en korkunç fotoğrafın ardındaki gerçek
© FotoğrafSıradan bir aile portresi gibi görünen bu kare, aslında 20. yüzyılın en ürkütücü aile trajedilerinden birinin hemen öncesinde çekildi. Lawson ailesinin fotoğrafı, tarihin en gizemli ve korkutucu vakalarından biri olarak hafızalara kazındı.
© Fotoğraf
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Sıradan bir aile portresi gibi görünen bu kare, aslında 20. yüzyılın en ürkütücü aile trajedilerinden birinin hemen öncesinde çekildi. Lawson ailesinin fotoğrafı, tarihin en gizemli ve korkutucu vakalarından biri olarak hafızalara kazındı.
Kuzey Karolina'nın kırsalında yaşayan Lawson ailesi, 1929 Noel'inden hemen önce kasabaya giderek yeni kıyafetler aldı ve yerel bir stüdyoda aile fotoğrafı çektirdi. Bu hareket, o dönem için sıradan bir çiftçi ailesi adına alışılmadık derecede pahalı ve özel bir jestti.
Ancak birkaç gün sonra yaşanacaklar, bu fotoğrafın yalnızca bir anı değil, aynı zamanda yaklaşan dehşetin sessiz bir tanığı olduğunu ortaya koyacaktı.
Cinayet günü: Sessizliğin i̇çindeki şiddet
Noel sabahı Charlie Lawson, kızları Carrie (12) ve Maybell’i bir tütün ambarı yakınında öldürdü. Ardından evine dönen Charlie, karısı Fannie’yi verandada, büyük kızı Marie’yi içeride, küçük oğulları James (4) ve Raymond’u (2) ise odalarında öldürdü. Son olarak 4 aylık bebek Mary Lou’yu sopa ile katletti.
Hayatta kalan tek çocuk
© FotoğrafSıradan bir aile portresi gibi görünen bu kare, aslında 20. yüzyılın en ürkütücü aile trajedilerinden birinin hemen öncesinde çekildi. Lawson ailesinin fotoğrafı, tarihin en gizemli ve korkutucu vakalarından biri olarak hafızalara kazındı.
Sıradan bir aile portresi gibi görünen bu kare, aslında 20. yüzyılın en ürkütücü aile trajedilerinden birinin hemen öncesinde çekildi. Lawson ailesinin fotoğrafı, tarihin en gizemli ve korkutucu vakalarından biri olarak hafızalara kazındı.
© Fotoğraf
Charlie’nin büyük oğlu Arthur, o gün babasıyla ava çıkmıştı. Babası onu mermi almak için kasabaya gönderdiği için hayatta kaldı. Arthur, trajediden sonra oldukça sessiz ve gözlerden uzak bir yaşam sürdü.
Katliamın ardındaki nedenler
Lawson katliamın ardından ormana giderek intihar etti. Olayın ardından akıllarda kalan en büyük soruysa şu oldu: Neden?
Bu soruya net bir yanıt hâlâ yok. Kimi tarihçiler Charlie'nin kafasından aldığı bir darbenin ya da muhtemel bir akıl hastalığının bu cinayetlerde etkili olduğunu düşünüyor.
2018’de yayımlanan Trouble Will Cause belgeselinin senaristi Jeff Cochran, “Bu cinayet, özellikle vahşiliği ve ardında mantıklı bir açıklamanın olmamasıyla dikkat çekiyor,” diyerek vakayı hâlâ çözülememiş bir gizem olarak nitelendirmişti.
"En korkunç fotoğraf" nitelemesi nereden geliyor?
Allthatsinteresting.com tarafından “şimdiye kadar çekilmiş en korkunç aile fotoğrafı” olarak tanımlanan Lawson ailesi portresi, çekildiği andan yıllar sonra bile internet kullanıcılarının ve tarihçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Siyah beyaz fotoğraftaki katı duruşlar ve özellikle Charlie’nin bakışları, birçok kişiye göre yaklaşan felaketin habercisiydi.