https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/rusya-disisleri-suriyeyle-rus-usler-konusundaki-gorusmeler-devam-ediyor-1097859134.html

Rusya Dışişleri: Suriye’yle Rus üsler konusundaki görüşmeler devam ediyor

Rusya Dışişleri: Suriye’yle Rus üsler konusundaki görüşmeler devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Suriye yönetimiyle bu ülkedeki Rus askeri üslerle ilgili temasların devam ettiğini belirtti. 14.07.2025, Sputnik Türkiye

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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Suriye’nin yeni hükümetiyle, Tartus ve Hmeymim'de bulunan Rus askeri ve deniz üslerinin geleceği dahil tüm konularda diyaloğun devam ettiğini bildirdi.Rus diplomat, “Şam ile her konuda temaslarımızı sürdürdüğümüzü teyit edebilirim” şeklinde konuştu.Rusya ve Suriye halkları arasında yıllara dayanan dostane ilişkilerin olduğuna dikkat çeken Verşinin, “Özellikle Suriye halkı diyorum çünkü bu durumda rejimlerden bahsetmeye gerek yok” ifadesini kullandı.Bakan Yardımcısı, “Rusya'nın, Şam'ın ve bölgesel istikrarın çıkarlarını gözetecek bir çözüme ulaşmak için bu temasları sürdürüyoruz” diye kaydetti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’nin yeni yönetimiyle Rus askeri üsler dahil tüm konularda diyaloğu sürdüreceklerini açıklamıştı.

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