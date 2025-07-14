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RDIF Başkanı Dmitriyev: Baskıya rağmen ABD’yle diyalog sürecek
RDIF Başkanı Dmitriyev: Baskıya rağmen ABD’yle diyalog sürecek
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Moskova ve Washington’un, baskı girişimlerine ve ilişkileri bozma çabalarına rağmen yapıcı diyaloğu... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T12:24+0300
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Telegram’da yaptığı paylaşımda, ABD’nin Rusya’nın meşru çıkarlarını anlamaya çalıştığını dile getirdi.Dmitriyev, “Rusya ile ABD arasında yapıcı diyalog, açıkça başarısızlığa mahkûm baskı girişimlerinden daha etkili. Bu diyalog, onu mümkün olan her yolla engellemeye yönelik muazzam çabalara rağmen devam edecek” diye yazdı.Önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın hatalı yaklaşımlarının hiçbir işe yaramadığını ortaya koyduğunu kaydeden Rus yetkili, “Yalanları ebedi değil. Düzeltilmeli ve düzeltilecek. Bu, Amerikan tarafının Rusya'nın meşru çıkarlarını anlamaya çalıştığı bir süreç. Eşit diyalog, karşılıklı saygı, gerçekçilik ve ekonomik işbirliği, küresel güvenliğin ve sürdürülebilir barışın temellerini oluşturuyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/ermenistanda-tutuklu-is-insani-karapetyan-yeni-siyasi-parti-duyurdu-1097862140.html
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rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, abd, joe biden

RDIF Başkanı Dmitriyev: Baskıya rağmen ABD’yle diyalog sürecek

12:24 14.07.2025
© Sputnik / Фотохост-агентствоKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© Sputnik / Фотохост-агентство
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Moskova ve Washington’un, baskı girişimlerine ve ilişkileri bozma çabalarına rağmen yapıcı diyaloğu sürdüreceğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Telegram’da yaptığı paylaşımda, ABD’nin Rusya’nın meşru çıkarlarını anlamaya çalıştığını dile getirdi.
Dmitriyev, “Rusya ile ABD arasında yapıcı diyalog, açıkça başarısızlığa mahkûm baskı girişimlerinden daha etkili. Bu diyalog, onu mümkün olan her yolla engellemeye yönelik muazzam çabalara rağmen devam edecek” diye yazdı.
Önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın hatalı yaklaşımlarının hiçbir işe yaramadığını ortaya koyduğunu kaydeden Rus yetkili, “Yalanları ebedi değil. Düzeltilmeli ve düzeltilecek. Bu, Amerikan tarafının Rusya'nın meşru çıkarlarını anlamaya çalıştığı bir süreç. Eşit diyalog, karşılıklı saygı, gerçekçilik ve ekonomik işbirliği, küresel güvenliğin ve sürdürülebilir barışın temellerini oluşturuyor” diye ekledi.
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