https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/peruda-ilginc-yaris-jokeyler-atlari-birakti-100-metre-kosusunda-kendileri-yaristi-1097870397.html
Peru'da ilginç yarış: Jokeyler atları bıraktı, 100 metre koşusunda kendileri yarıştı
Peru'da ilginç yarış: Jokeyler atları bıraktı, 100 metre koşusunda kendileri yarıştı
Sputnik Türkiye
Peru’nun Monterrico Hipodromu’nda düzenlenen 'Jockey Fest’te, 16 jokey atları olmadan pistte yarıştı. Etkinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yarıştan elde... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T12:36+0300
2025-07-14T12:36+0300
2025-07-14T12:36+0300
yaşam
peru
at yarışı
hayır kurumu
jokey
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Peru'da alışılmadık bir yarış düzenlendi. Peru'nun başkenti Lima'daki Monterrico Hipodrumu'nda yapılan 'Jockey Fest' kapsamında, jokeyler bu kez atlarına binmek yerine pistte kendileri koştu.Etkinlikte, 16 jokey 100 metre kısa mesafe koşusunda birbirleriyle yarıştı. Normalde at sırtında yarışmaya alışık olan jokeylerin renkli formalarıyla pistte yan yana koşması izleyiciler için eğlenceli anlara sahne oldu.Organizatörler, bu etkinliğin amacının at yarışlarına ilgiyi artırmak ve jokeylerin kondisyonlarını eğlenceli bir yolla sergilemek olduğunu belirtti. Yarıştan elde edilen gelirin bir kısmının ise hayır kuruluşlarına bağışlanacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/marstan-kopup-dunyaya-dusen-en-buyuk-meteor-parcasi-acik-artirmaya-cikiyor-1097861413.html
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peru, at yarışı, hayır kurumu, jokey
peru, at yarışı, hayır kurumu, jokey
Peru'da ilginç yarış: Jokeyler atları bıraktı, 100 metre koşusunda kendileri yarıştı
Peru’nun Monterrico Hipodromu’nda düzenlenen 'Jockey Fest’te, 16 jokey atları olmadan pistte yarıştı. Etkinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yarıştan elde edilen gelirin hayır kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.
Peru'da alışılmadık bir yarış düzenlendi. Peru'nun başkenti Lima'daki Monterrico Hipodrumu'nda yapılan 'Jockey Fest' kapsamında, jokeyler bu kez atlarına binmek yerine pistte kendileri koştu.
Etkinlikte, 16 jokey 100 metre kısa mesafe koşusunda birbirleriyle yarıştı. Normalde at sırtında yarışmaya alışık olan jokeylerin renkli formalarıyla pistte yan yana koşması izleyiciler için eğlenceli anlara sahne oldu.
Organizatörler, bu etkinliğin amacının at yarışlarına ilgiyi artırmak ve jokeylerin kondisyonlarını eğlenceli bir yolla sergilemek olduğunu belirtti. Yarıştan elde edilen gelirin bir kısmının ise hayır kuruluşlarına bağışlanacağı açıklandı.