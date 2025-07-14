https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/peruda-ilginc-yaris-jokeyler-atlari-birakti-100-metre-kosusunda-kendileri-yaristi-1097870397.html

Peru'da ilginç yarış: Jokeyler atları bıraktı, 100 metre koşusunda kendileri yarıştı

Peru'da ilginç yarış: Jokeyler atları bıraktı, 100 metre koşusunda kendileri yarıştı

Sputnik Türkiye

Peru’nun Monterrico Hipodromu’nda düzenlenen 'Jockey Fest’te, 16 jokey atları olmadan pistte yarıştı. Etkinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yarıştan elde... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T12:36+0300

2025-07-14T12:36+0300

2025-07-14T12:36+0300

yaşam

peru

at yarışı

hayır kurumu

jokey

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Peru'da alışılmadık bir yarış düzenlendi. Peru'nun başkenti Lima'daki Monterrico Hipodrumu'nda yapılan 'Jockey Fest' kapsamında, jokeyler bu kez atlarına binmek yerine pistte kendileri koştu.Etkinlikte, 16 jokey 100 metre kısa mesafe koşusunda birbirleriyle yarıştı. Normalde at sırtında yarışmaya alışık olan jokeylerin renkli formalarıyla pistte yan yana koşması izleyiciler için eğlenceli anlara sahne oldu.Organizatörler, bu etkinliğin amacının at yarışlarına ilgiyi artırmak ve jokeylerin kondisyonlarını eğlenceli bir yolla sergilemek olduğunu belirtti. Yarıştan elde edilen gelirin bir kısmının ise hayır kuruluşlarına bağışlanacağı açıklandı.

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peru, at yarışı, hayır kurumu, jokey