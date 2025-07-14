https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/osimhenden-galatasaray-icin-sert-cikis-bu-isi-hemen-bitirin-1097860448.html

Osimhen'den Galatasaray için sert çıkış: 'Bu işi hemen bitirin'

Osimhen'den Galatasaray için sert çıkış: 'Bu işi hemen bitirin'

Sputnik Türkiye

Galatasaray ile Napoli, Victor Osimhen transferi için yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, 75 milyon Euro'uk teklifini güncellerken, Osimhen'in Türkiye'ye... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T09:25+0300

2025-07-14T09:25+0300

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spor

al hilal

napoli

galatasaray

osimhen

victor james osimhen

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Victor Osimhen transferinde hareketlilik yaşanıyor. İlk görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Galatasaray ve Napoli, sarı-kırmızılı kulübün yeni teklif hazırlamasıyla birlikte bir kez daha masaya oturdu.Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve oyuncunun menajeri George Gardi, İtalya'ya çıkarma yaparak Napoli ile yeniden görüşecek. Galatasaray, daha önce sunduğu 40 milyon Euro peşin ve 35 milyon Euro taksitli ödeme planını güncelledi.Osimhen’den Napoli’ye net mesajTransfer sürecinin uzamasından rahatsız olan Osimhen, Napoli yönetimine rest çekti. İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in “Galatasaray olmazsa Al Hilal’e gitmek ister misin?” sorusuna yıldız oyuncu şu yanıtı verdi:"Hayır teşekkürler. Türkiye’ye gitmek istiyorum. Bu işi halledin ve hemen bitirin."Nijeryalı golcü, Galatasaray heyetinin İstanbul’a dönmesinin ardından bir kez daha teklif götüren Suudi kulübü Al Hilal’i reddetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/osimhen-transferinde-son-perde-galatasaray-bastiriyor-teklifin-ret-nedeni-ortaya-cikti-1097838082.html

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al hilal, napoli, galatasaray, osimhen, victor james osimhen