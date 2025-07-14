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Osimhen'den Galatasaray için sert çıkış: 'Bu işi hemen bitirin'
Osimhen'den Galatasaray için sert çıkış: 'Bu işi hemen bitirin'
Sputnik Türkiye
Galatasaray ile Napoli, Victor Osimhen transferi için yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, 75 milyon Euro'uk teklifini güncellerken, Osimhen'in Türkiye'ye... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
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spor
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galatasaray
osimhen
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Victor Osimhen transferinde hareketlilik yaşanıyor. İlk görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Galatasaray ve Napoli, sarı-kırmızılı kulübün yeni teklif hazırlamasıyla birlikte bir kez daha masaya oturdu.Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve oyuncunun menajeri George Gardi, İtalya'ya çıkarma yaparak Napoli ile yeniden görüşecek. Galatasaray, daha önce sunduğu 40 milyon Euro peşin ve 35 milyon Euro taksitli ödeme planını güncelledi.Osimhen’den Napoli’ye net mesajTransfer sürecinin uzamasından rahatsız olan Osimhen, Napoli yönetimine rest çekti. İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in “Galatasaray olmazsa Al Hilal’e gitmek ister misin?” sorusuna yıldız oyuncu şu yanıtı verdi:"Hayır teşekkürler. Türkiye’ye gitmek istiyorum. Bu işi halledin ve hemen bitirin."Nijeryalı golcü, Galatasaray heyetinin İstanbul’a dönmesinin ardından bir kez daha teklif götüren Suudi kulübü Al Hilal’i reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/osimhen-transferinde-son-perde-galatasaray-bastiriyor-teklifin-ret-nedeni-ortaya-cikti-1097838082.html
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al hilal, napoli, galatasaray, osimhen, victor james osimhen
al hilal, napoli, galatasaray, osimhen, victor james osimhen

Osimhen'den Galatasaray için sert çıkış: 'Bu işi hemen bitirin'

09:25 14.07.2025
© AA / Abdülhamid HoşbaşGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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Galatasaray ile Napoli, Victor Osimhen transferi için yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, 75 milyon Euro'uk teklifini güncellerken, Osimhen'in Türkiye'ye gitmekte kararlı olduğu belirtildi. Nijeryalı yıldız, Suudi kulübü Al Hilal'i bir kez daha reddetti
Victor Osimhen transferinde hareketlilik yaşanıyor. İlk görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Galatasaray ve Napoli, sarı-kırmızılı kulübün yeni teklif hazırlamasıyla birlikte bir kez daha masaya oturdu.
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve oyuncunun menajeri George Gardi, İtalya'ya çıkarma yaparak Napoli ile yeniden görüşecek. Galatasaray, daha önce sunduğu 40 milyon Euro peşin ve 35 milyon Euro taksitli ödeme planını güncelledi.

Osimhen’den Napoli’ye net mesaj

Transfer sürecinin uzamasından rahatsız olan Osimhen, Napoli yönetimine rest çekti. İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'inGalatasaray olmazsa Al Hilal’e gitmek ister misin?” sorusuna yıldız oyuncu şu yanıtı verdi:
"Hayır teşekkürler. Türkiye’ye gitmek istiyorum. Bu işi halledin ve hemen bitirin."
Nijeryalı golcü, Galatasaray heyetinin İstanbul’a dönmesinin ardından bir kez daha teklif götüren Suudi kulübü Al Hilal’i reddetti.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
SPOR
Osimhen transferinde son perde: Galatasaray bastırıyor, teklifin ret nedeni ortaya çıktı
12 Temmuz, 14:00
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