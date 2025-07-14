https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/osimhenden-galatasaray-icin-sert-cikis-bu-isi-hemen-bitirin-1097860448.html
Osimhen'den Galatasaray için sert çıkış: 'Bu işi hemen bitirin'
Osimhen'den Galatasaray için sert çıkış: 'Bu işi hemen bitirin'
Sputnik Türkiye
Galatasaray ile Napoli, Victor Osimhen transferi için yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, 75 milyon Euro'uk teklifini güncellerken, Osimhen'in Türkiye'ye... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T09:25+0300
2025-07-14T09:25+0300
2025-07-14T09:25+0300
spor
al hilal
napoli
galatasaray
osimhen
victor james osimhen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094530961_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_1d72c1febe3d1a3e12b0f3078e304b33.jpg
Victor Osimhen transferinde hareketlilik yaşanıyor. İlk görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Galatasaray ve Napoli, sarı-kırmızılı kulübün yeni teklif hazırlamasıyla birlikte bir kez daha masaya oturdu.Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve oyuncunun menajeri George Gardi, İtalya'ya çıkarma yaparak Napoli ile yeniden görüşecek. Galatasaray, daha önce sunduğu 40 milyon Euro peşin ve 35 milyon Euro taksitli ödeme planını güncelledi.Osimhen’den Napoli’ye net mesajTransfer sürecinin uzamasından rahatsız olan Osimhen, Napoli yönetimine rest çekti. İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in “Galatasaray olmazsa Al Hilal’e gitmek ister misin?” sorusuna yıldız oyuncu şu yanıtı verdi:"Hayır teşekkürler. Türkiye’ye gitmek istiyorum. Bu işi halledin ve hemen bitirin."Nijeryalı golcü, Galatasaray heyetinin İstanbul’a dönmesinin ardından bir kez daha teklif götüren Suudi kulübü Al Hilal’i reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/osimhen-transferinde-son-perde-galatasaray-bastiriyor-teklifin-ret-nedeni-ortaya-cikti-1097838082.html
napoli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094530961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0790287ad4575e8c77810e57fdf174db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
al hilal, napoli, galatasaray, osimhen, victor james osimhen
al hilal, napoli, galatasaray, osimhen, victor james osimhen
Osimhen'den Galatasaray için sert çıkış: 'Bu işi hemen bitirin'
Galatasaray ile Napoli, Victor Osimhen transferi için yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, 75 milyon Euro'uk teklifini güncellerken, Osimhen'in Türkiye'ye gitmekte kararlı olduğu belirtildi. Nijeryalı yıldız, Suudi kulübü Al Hilal'i bir kez daha reddetti
Victor Osimhen transferinde hareketlilik yaşanıyor. İlk görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Galatasaray ve Napoli, sarı-kırmızılı kulübün yeni teklif hazırlamasıyla birlikte bir kez daha masaya oturdu.
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve oyuncunun menajeri George Gardi, İtalya'ya çıkarma yaparak Napoli ile yeniden görüşecek. Galatasaray, daha önce sunduğu 40 milyon Euro peşin ve 35 milyon Euro taksitli ödeme planını güncelledi.
Osimhen’den Napoli’ye net mesaj
Transfer sürecinin uzamasından rahatsız olan Osimhen, Napoli yönetimine rest çekti. İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in “Galatasaray olmazsa Al Hilal’e gitmek ister misin?” sorusuna yıldız oyuncu şu yanıtı verdi:
"Hayır teşekkürler. Türkiye’ye gitmek istiyorum. Bu işi halledin ve hemen bitirin."
Nijeryalı golcü, Galatasaray heyetinin İstanbul’a dönmesinin ardından bir kez daha teklif götüren Suudi kulübü Al Hilal’i reddetti.