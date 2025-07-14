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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/moldovali-muhalif-siyasetci-sor-rusyayla-birik-devletin-kurulmasindan-yanayiz-1097874275.html
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Rusya’yla Birik Devlet’in kurulmasından yanayız
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Rusya’yla Birik Devlet’in kurulmasından yanayız
Sputnik Türkiye
Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor, Moldova ve Rusya arasında Birlik Devlet’in kurulmasından yana olduklarını, bu amaca ulaşmak için... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T14:13+0300
2025-07-14T14:14+0300
dünya
moldova
i̇lan şor
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Zafer Bloğu çatısı altında faaliyet gösteren partilerin liderleri, 28 Eylül Parlamento Seçimlerine katılmak için kayıt yaptırmak üzere belgeleri bugün Merkez Seçim Komisyonu'na sundular.Zafer Bloğu lideri İlan Şor, Telegram paylaşımında, “Zafer, parlamentoda özgür bir Moldova'yı temsil etme hakkı için mücadele edecek. Gücümüze inanıyoruz çünkü yüz binlerce insan bize oy veriyor ve onların güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Zafer, Rusya ile Birlik Devleti, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle ticaret ve ekonomik işbirliği, ucuz gaz ve adil fiyatlar, ulusal kimliğin ve egemenliğin korunması için net ve şeffaf bir program sunuyor” diye yazdı.Merkez Seçim Komisyonu'nun atacağı adımları yakından izleyeceklerini ve iktidarın kayıt işlemlerine müdahale edebileceği ihtimalini göz önünde bulunduracaklarını kaydeden Şor, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi’nin ülkeyi ekonomik köleliğe sürüklediğini belirterek, “İyi beslenmiş ve keyfine düşkün bir Avrupa asla bizimle eşit şartlarda olmayacak. AB ve NATO, Moldovalılara koruma sağlamayacak. Aksine, bizim ellerimizle savaşacaklar” diye ekledi.Rusya ve Moldova arasındaki ilişkiler, Avrupa yanlısı bir politika izleyen Devlet Başkanı Maia Sandu'nun 2020 sonunda iktidara gelmesinin ardından bozulmaya başladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mevcut yönetim altındaki Moldova'nın Rusya için dost olmayan bir ülke haline gelmeye çalıştığını belirtmişti. Moskova, Kişinev'i kendi vatandaşlarının çıkarlarını dinlemeye ve Rusya ile insani temasların ve bölgeler arası bağların gelişimini engellememeye çağırmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova yetkililerini ülkedeki Rusya karşıtı ve çatışmacı söylemlere son vermeye çağırmıştı. Bakanlık, Rusya’nın Moldova ile dostane ilişkiler sürdürmeye kararlı olduklarını ve Batı'nın bu ülkeyi Rusya karşıtı amaçlar için kullanmasından memnun olmadığı da belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/iki-koy-daha-rusyanin-kontrolunde-bin-100den-fazla-ukraynali-militan-etkisizlestirildi-1097871326.html
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moldova, i̇lan şor, rusya
moldova, i̇lan şor, rusya

Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: Rusya’yla Birik Devlet’in kurulmasından yanayız

14:13 14.07.2025 (güncellendi: 14:14 14.07.2025)
© Sputnik / Aleksandr KryajevMoldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor
Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© Sputnik / Aleksandr Kryajev
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Moldova’da muhalefetteki Zafer bloğunun lideri İlan Şor, Moldova ve Rusya arasında Birlik Devlet’in kurulmasından yana olduklarını, bu amaca ulaşmak için parlamento seçimlerine katılacaklarını belirtti.
Zafer Bloğu çatısı altında faaliyet gösteren partilerin liderleri, 28 Eylül Parlamento Seçimlerine katılmak için kayıt yaptırmak üzere belgeleri bugün Merkez Seçim Komisyonu'na sundular.
Zafer Bloğu lideri İlan Şor, Telegram paylaşımında, “Zafer, parlamentoda özgür bir Moldova'yı temsil etme hakkı için mücadele edecek. Gücümüze inanıyoruz çünkü yüz binlerce insan bize oy veriyor ve onların güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Zafer, Rusya ile Birlik Devleti, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle ticaret ve ekonomik işbirliği, ucuz gaz ve adil fiyatlar, ulusal kimliğin ve egemenliğin korunması için net ve şeffaf bir program sunuyor” diye yazdı.
Merkez Seçim Komisyonu'nun atacağı adımları yakından izleyeceklerini ve iktidarın kayıt işlemlerine müdahale edebileceği ihtimalini göz önünde bulunduracaklarını kaydeden Şor, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi’nin ülkeyi ekonomik köleliğe sürüklediğini belirterek, “İyi beslenmiş ve keyfine düşkün bir Avrupa asla bizimle eşit şartlarda olmayacak. AB ve NATO, Moldovalılara koruma sağlamayacak. Aksine, bizim ellerimizle savaşacaklar” diye ekledi.
Rusya ve Moldova arasındaki ilişkiler, Avrupa yanlısı bir politika izleyen Devlet Başkanı Maia Sandu'nun 2020 sonunda iktidara gelmesinin ardından bozulmaya başladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mevcut yönetim altındaki Moldova'nın Rusya için dost olmayan bir ülke haline gelmeye çalıştığını belirtmişti. Moskova, Kişinev'i kendi vatandaşlarının çıkarlarını dinlemeye ve Rusya ile insani temasların ve bölgeler arası bağların gelişimini engellememeye çağırmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova yetkililerini ülkedeki Rusya karşıtı ve çatışmacı söylemlere son vermeye çağırmıştı. Bakanlık, Rusya’nın Moldova ile dostane ilişkiler sürdürmeye kararlı olduklarını ve Batı'nın bu ülkeyi Rusya karşıtı amaçlar için kullanmasından memnun olmadığı da belirtmişti.
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