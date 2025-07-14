https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/iki-koy-daha-rusyanin-kontrolunde-bin-100den-fazla-ukraynali-militan-etkisizlestirildi-1097871326.html

İki köy daha Rusya’nın kontrolünde: Bin 100’den fazla Ukraynalı militan etkisizleştirildi

İki köy daha Rusya’nın kontrolünde: Bin 100’den fazla Ukraynalı militan etkisizleştirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 100’den fazla Ukraynalı asker... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T12:54+0300

2025-07-14T12:54+0300

2025-07-14T12:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait Mayak adlı yerleşim biriminde, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’ba bağlık güçler de Zaporojye Bölgesi’ndeki Malinovka yerleşim merkezinde kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1105 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir mühimmat imalat işletmesi, asker alma merkezleri, hava üslerinin altyapısı, İHA ve anti-gemi füze depoları, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombasını ve 120 uçak tipi İHA’sını imha etti.

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donbass

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat