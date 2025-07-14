https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/iki-koy-daha-rusyanin-kontrolunde-bin-100den-fazla-ukraynali-militan-etkisizlestirildi-1097871326.html
İki köy daha Rusya’nın kontrolünde: Bin 100’den fazla Ukraynalı militan etkisizleştirildi
İki köy daha Rusya’nın kontrolünde: Bin 100’den fazla Ukraynalı militan etkisizleştirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 100’den fazla Ukraynalı asker... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T12:54+0300
2025-07-14T12:54+0300
2025-07-14T12:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097871117_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5007f707804a8dcf3a137654691518b9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait Mayak adlı yerleşim biriminde, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’ba bağlık güçler de Zaporojye Bölgesi’ndeki Malinovka yerleşim merkezinde kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1105 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir mühimmat imalat işletmesi, asker alma merkezleri, hava üslerinin altyapısı, İHA ve anti-gemi füze depoları, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombasını ve 120 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/rdif-baskani-dmitriyev-baskiya-ragmen-abdyle-diyalog-surecek-1097869608.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097871117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac9f4b3d88a7226477cdd668715be750.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
İki köy daha Rusya’nın kontrolünde: Bin 100’den fazla Ukraynalı militan etkisizleştirildi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Son bir günde bin 100’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait Mayak adlı yerleşim biriminde, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’ba bağlık güçler de Zaporojye Bölgesi’ndeki Malinovka yerleşim merkezinde kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1105 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 140 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir mühimmat imalat işletmesi, asker alma merkezleri, hava üslerinin altyapısı, İHA ve anti-gemi füze depoları, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombasını ve 120 uçak tipi İHA’sını imha etti.