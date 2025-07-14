https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/meteorolojiden-kritik-uyari-sicakliklar-yukseliyor-termometreler-44-dereceyi-gorecek-1097855808.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor, termometreler 44 dereceyi görecek

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor, termometreler 44 dereceyi görecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 44 dereceyi aşacak. İşte 14 Temmuz il il hava durumu...

2025-07-14T06:41+0300

2025-07-14T06:41+0300

2025-07-14T06:41+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcak çarpmasına dikkatHava sıcaklığı yeni haftada yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Meteoroloji, güneş çarpması riskine karşı da uyardı. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar, günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek rüzgar, olumsuz koşullar yaratabilir. MARMARABALIKESİR 34°C – Parçalı ve az bulutluEDİRNE 38°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 32°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 34°C – Parçalı ve az bulutluRüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)EGEAFYONKARAHİSAR 36°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 41°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 36°C – Az bulutlu ve açıkMANİSA 38°C – Az bulutlu ve açıkRüzgar: Bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)AKDENİZADANA 35°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluANTALYA 31°C – Az bulutlu ve açıkHATAY 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluISPARTA 38°C – Parçalı az bulutluBurdur çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorİÇ ANADOLUANKARA 37°C – Parçalı az bulutluÇANKIRI 38°C – Parçalı az bulutluESKİŞEHİR 34°C – Parçalı az bulutluKONYA 37°C – Parçalı az bulutluBATI KARADENİZBOLU 31°C – Parçalı ve az bulutluDÜZCE 32°C – Parçalı ve az bulutluSİNOP 31°C – Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 27°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 35°C – Parçalı ve çok bulutluARTVİN 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 30°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM 32°C – Parçalı ve az bulutluKARS 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 40°C – Parçalı ve az bulutluVAN 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 44°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP 42°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN 40°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT 40°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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