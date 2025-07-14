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Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor, termometreler 44 dereceyi görecek
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor, termometreler 44 dereceyi görecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 44 dereceyi aşacak. İşte 14 Temmuz il il hava durumu...
2025-07-14T06:41+0300
2025-07-14T06:41+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcak çarpmasına dikkatHava sıcaklığı yeni haftada yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Meteoroloji, güneş çarpması riskine karşı da uyardı. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar, günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek rüzgar, olumsuz koşullar yaratabilir. MARMARABALIKESİR 34°C – Parçalı ve az bulutluEDİRNE 38°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 32°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 34°C – Parçalı ve az bulutluRüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)EGEAFYONKARAHİSAR 36°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 41°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 36°C – Az bulutlu ve açıkMANİSA 38°C – Az bulutlu ve açıkRüzgar: Bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)AKDENİZADANA 35°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluANTALYA 31°C – Az bulutlu ve açıkHATAY 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluISPARTA 38°C – Parçalı az bulutluBurdur çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorİÇ ANADOLUANKARA 37°C – Parçalı az bulutluÇANKIRI 38°C – Parçalı az bulutluESKİŞEHİR 34°C – Parçalı az bulutluKONYA 37°C – Parçalı az bulutluBATI KARADENİZBOLU 31°C – Parçalı ve az bulutluDÜZCE 32°C – Parçalı ve az bulutluSİNOP 31°C – Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 27°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 35°C – Parçalı ve çok bulutluARTVİN 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 30°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM 32°C – Parçalı ve az bulutluKARS 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 40°C – Parçalı ve az bulutluVAN 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 44°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP 42°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN 40°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT 40°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
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hava durumu 14 temmuz, meteoroloji uyarısı, sıcak hava dalgası, bugün hava nasıl, il il hava durumu, 44 derece sıcaklık, kuvvetli rüzgar uyarısı, yerel sağanak yağış, güneş çarpması uyarısı, ege marmara hava durumu, doğu karadeniz yağış
hava durumu 14 temmuz, meteoroloji uyarısı, sıcak hava dalgası, bugün hava nasıl, il il hava durumu, 44 derece sıcaklık, kuvvetli rüzgar uyarısı, yerel sağanak yağış, güneş çarpması uyarısı, ege marmara hava durumu, doğu karadeniz yağış

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor, termometreler 44 dereceyi görecek

06:41 14.07.2025
© AA / Umeys Sulejmansıcak hava dalgası
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA / Umeys Sulejman
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Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava, açık ve sıcak seyredecek. Bazı iç ve yüksek kesimlerde ise yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, özellikle Marmara ve Ege’nin kuzey kesimlerinde kuvvetli esecek. İşte il il güncel hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcak çarpmasına dikkat

Hava sıcaklığı yeni haftada yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Meteoroloji, güneş çarpması riskine karşı da uyardı. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar, günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek rüzgar, olumsuz koşullar yaratabilir.

MARMARA

BALIKESİR 34°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 38°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 32°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)

EGE

AFYONKARAHİSAR 36°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 41°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 36°C – Az bulutlu ve açık
MANİSA 38°C – Az bulutlu ve açık
Rüzgar: Bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)

AKDENİZ

ADANA 35°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 31°C – Az bulutlu ve açık
HATAY 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 38°C – Parçalı az bulutlu
Burdur çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

İÇ ANADOLU

ANKARA 37°C – Parçalı az bulutlu
ÇANKIRI 38°C – Parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR 34°C – Parçalı az bulutlu
KONYA 37°C – Parçalı az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 31°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 32°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 31°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 27°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 35°C – Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 30°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 32°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 40°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 44°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 42°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 40°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 40°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
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