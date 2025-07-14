Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor, termometreler 44 dereceyi görecek
© AA / Umeys Sulejmansıcak hava dalgası
© AA / Umeys Sulejman
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Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava, açık ve sıcak seyredecek. Bazı iç ve yüksek kesimlerde ise yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, özellikle Marmara ve Ege’nin kuzey kesimlerinde kuvvetli esecek. İşte il il güncel hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcak çarpmasına dikkat
Hava sıcaklığı yeni haftada yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Meteoroloji, güneş çarpması riskine karşı da uyardı. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar, günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek rüzgar, olumsuz koşullar yaratabilir.
MARMARA
BALIKESİR 34°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 38°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 32°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)
EDİRNE 38°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 32°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)
EGE
AFYONKARAHİSAR 36°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 41°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 36°C – Az bulutlu ve açık
MANİSA 38°C – Az bulutlu ve açık
Rüzgar: Bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)
DENİZLİ 41°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 36°C – Az bulutlu ve açık
MANİSA 38°C – Az bulutlu ve açık
Rüzgar: Bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)
AKDENİZ
ADANA 35°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 31°C – Az bulutlu ve açık
HATAY 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 38°C – Parçalı az bulutlu
Burdur çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
ANTALYA 31°C – Az bulutlu ve açık
HATAY 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 38°C – Parçalı az bulutlu
Burdur çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İÇ ANADOLU
ANKARA 37°C – Parçalı az bulutlu
ÇANKIRI 38°C – Parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR 34°C – Parçalı az bulutlu
KONYA 37°C – Parçalı az bulutlu
ÇANKIRI 38°C – Parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR 34°C – Parçalı az bulutlu
KONYA 37°C – Parçalı az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 31°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 32°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 31°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 27°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 32°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 31°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 27°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 35°C – Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 30°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 30°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 32°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 40°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 40°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 44°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 42°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 40°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 40°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 42°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 40°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 40°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu