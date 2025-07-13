https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ardahanda-26-ataturkun-izinde-ve-golgesinde-damal-senlikleri-golgesini-gormek-bile-tuylerimi-diken-1097854863.html
Ardahan'da 26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri: 'Gölgesini görmek bile tüylerimi diken diken etti'
Ardahan'da 26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri: 'Gölgesini görmek bile tüylerimi diken diken etti'
Sputnik Türkiye
Ardahan'ın Damal ilçesinde 1995'ten itibaren yapılan Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'nde doğa olayı sonucu görüntülenen Atatürk silüeti davul... 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T22:35+0300
2025-07-13T22:35+0300
2025-07-13T22:53+0300
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Ardahan'ın Damal ilçesinde her yıl temmuz veya haziran aylarında yapılan Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri bu yıl 26. kez düzenlendi. Akşam saatlerinde açık havada belirginleşen Atatürk silüetini görmek için gelenler fotoğraf ve video çekerek o anları kayıt altına aldı. Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt,belediye olarak etkinliğin organizatörlüğünü değil, öncülüğünü yaptıklarını söyledi. Atatürk'ün adına yapılan bir etkinlik olduğunu belirten Çamlıyurt, "Bir kültürün, duruşun, inanışın şenliğidir bu. Sadece bir şenlik ya da festival olarak değil. Buradaki toplumun birliği bizim için çok önemli. Bunu olabildiğince geniş kapsamda yapmaya çalışıyoruz" dedi. Şenliğe ilk kez geldiğini söyleyen Dilara Çoban da çok duygulandığını dile getirerek, " Gölgesini görmek bile tüylerimi diken diken etti. Çok sevdim, çok hoşuma gitti. Bir daha olsa yine geleceğim" şeklinde konuştu.Didem Aras da silüeti ilk kez gördüğünü ve çok etkilendiğini anlattı. Damal'daki Atatürk silüeti nedir? Ardahan Damal'daki Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından ilk kez fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.Atatürk silüeti ne zaman izlenebilirr?Atatürk silüetinin oluşumu Karadağlar eteğinde özellikle haziran ayında başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/speedin-galata-kulesinde-yasadiklariyla-ilgili-dmmden-aciklama-goruntulerde-yer-alan-kisiler-1097854481.html
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Ardahan'da 26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri: 'Gölgesini görmek bile tüylerimi diken diken etti'
22:35 13.07.2025 (güncellendi: 22:53 13.07.2025)
Ardahan'ın Damal ilçesinde 1995'ten itibaren yapılan Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'nde doğa olayı sonucu görüntülenen Atatürk silüeti davul zurna eşliğinde karşılandı. Şenliklere katılanlardan Dilara Çoban "Silüeti gerçekten gördüm. Gölgesini görmek bile tüylerimi diken diken etti" diyerek şenliğe tekrar geleceğini söyledi.
Ardahan'ın Damal ilçesinde her yıl temmuz veya haziran aylarında yapılan Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri bu yıl 26. kez düzenlendi.
Akşam saatlerinde açık havada belirginleşen Atatürk silüetini görmek için gelenler fotoğraf ve video çekerek o anları kayıt altına aldı.
Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt,belediye olarak etkinliğin organizatörlüğünü değil, öncülüğünü yaptıklarını söyledi. Atatürk'ün adına yapılan bir etkinlik olduğunu belirten Çamlıyurt, "Bir kültürün, duruşun, inanışın şenliğidir bu. Sadece bir şenlik ya da festival olarak değil. Buradaki toplumun birliği bizim için çok önemli. Bunu olabildiğince geniş kapsamda yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Şenliğe ilk kez geldiğini söyleyen Dilara Çoban da çok duygulandığını dile getirerek, " Gölgesini görmek bile tüylerimi diken diken etti. Çok sevdim, çok hoşuma gitti. Bir daha olsa yine geleceğim" şeklinde konuştu.
Didem Aras da silüeti ilk kez gördüğünü ve çok etkilendiğini anlattı.
Damal'daki Atatürk silüeti nedir?
Ardahan Damal'daki Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından ilk kez fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.
Atatürk silüeti ne zaman izlenebilirr?
Atatürk silüetinin oluşumu Karadağlar eteğinde özellikle haziran ayında başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebiliyor.