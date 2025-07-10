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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/unlu-oyuncu-jane-birkinin-cantasi-10-milyon-dolara-satildi-dunyanin-en-degerli-cantasi-oldu-1097795468.html
Ünlü oyuncu Jane Birkin’in çantası 10 milyon dolara satıldı: Dünyanın en değerli çantası oldu
Ünlü oyuncu Jane Birkin’in çantası 10 milyon dolara satıldı: Dünyanın en değerli çantası oldu
Sputnik Türkiye
Moda dünyasının en ikonik aksesuarlarından biri olan ilk Birkin çantası, Paris’te düzenlenen açık artırmada 10 milyon dolara (yaklaşık 400 milyon TL) alıcı... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T22:53+0300
2025-07-10T22:53+0300
dünya
jane birkin
moda
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satış
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Oyuncu Jane Birkin’in orijinal marka çantası açık artırmada 10 milyon dolara satıldı.Ünlü bir çanta markasının, oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin için tasarladığı çanta açık artırmaya çıkarıldı. 10 milyon dolara alıcı bulan Birkin'in çantasının 2021 yılında 513 bin 40 dolara satılan çantanın rekorunu kırarak en değerli çanta olduğu açıklandı.Jane Birkin’in adını taşıyan ve onun için özel üretilen çantanın bu satışla kendi kategorisinde bir efsane haline geldiği ifade edildi. Bu çantadan daha yüksek fiyata satılan tek moda parçasının ise 2024’te 32.5 milyon dolara alıcı bulan 'Oz Büyücüsü' filminden bir çift kırmızı ayakkabı olduğu belirtildi.Çantanın önceki sahibi olan Fransız Catherine B., açık artırma sonrası duygusal anlar yaşarken soyadını paylaşmak istemedi. Fransa'da düzenlenen açık artırma, moda dünyasında yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/luks-markalarla-ilgili-ucuz-isci-iddiasi-2700-euroya-satilan-canta-53-euroya-uretiliyor-1085550881.html
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jane birkin, moda, paris, satış, e-satış, perakende satış, satış fiyatı, tanzim satış, açık artırma, fransa
jane birkin, moda, paris, satış, e-satış, perakende satış, satış fiyatı, tanzim satış, açık artırma, fransa

Ünlü oyuncu Jane Birkin’in çantası 10 milyon dolara satıldı: Dünyanın en değerli çantası oldu

22:53 10.07.2025
© AP PhotoBirkin Çanta
Birkin Çanta - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AP Photo
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Moda dünyasının en ikonik aksesuarlarından biri olan ilk Birkin çantası, Paris’te düzenlenen açık artırmada 10 milyon dolara (yaklaşık 400 milyon TL) alıcı bularak şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli ikinci moda ürünü ve en değerli çanta oldu.
Oyuncu Jane Birkin’in orijinal marka çantası açık artırmada 10 milyon dolara satıldı.
Ünlü bir çanta markasının, oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin için tasarladığı çanta açık artırmaya çıkarıldı. 10 milyon dolara alıcı bulan Birkin'in çantasının 2021 yılında 513 bin 40 dolara satılan çantanın rekorunu kırarak en değerli çanta olduğu açıklandı.
Jane Birkin’in adını taşıyan ve onun için özel üretilen çantanın bu satışla kendi kategorisinde bir efsane haline geldiği ifade edildi. Bu çantadan daha yüksek fiyata satılan tek moda parçasının ise 2024’te 32.5 milyon dolara alıcı bulan 'Oz Büyücüsü' filminden bir çift kırmızı ayakkabı olduğu belirtildi.
Çantanın önceki sahibi olan Fransız Catherine B., açık artırma sonrası duygusal anlar yaşarken soyadını paylaşmak istemedi. Fransa'da düzenlenen açık artırma, moda dünyasında yankı uyandırdı.
dior - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
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