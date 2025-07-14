https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/manavgat-belediye-baskanvekili-belli-oldu-1097876230.html
Manavgat Belediye Başkanvekili belli oldu
Manavgat Belediye Başkanvekili belli oldu
Sputnik Türkiye
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kaya'nın tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimlerinde CHP'li Mehmet Çiçek seçildi. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T16:15+0300
2025-07-14T16:15+0300
2025-07-14T16:15+0300
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanmasının ardından yapılan seçimlerde başkanvekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi. Tüm üyelerin katıldığı oylamada Mehmet Çiçek 20 oy alarak 16 oy alan Süleyman Öz’ü geride bıraktı ve yeni meclis başkanvekili seçildi.Ne olmuştu?Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında arasında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı toplam 18 kişi tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/icisleri-bakanligi-duyurdu-manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-gorevden-uzaklastirildi-1097715995.html
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chp, manavgat, manavgat belediyesi, niyazi nefi kara
chp, manavgat, manavgat belediyesi, niyazi nefi kara
Manavgat Belediye Başkanvekili belli oldu
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kaya'nın tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimlerinde CHP'li Mehmet Çiçek seçildi.
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanmasının ardından yapılan seçimlerde başkanvekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi.
Tüm üyelerin katıldığı oylamada Mehmet Çiçek 20 oy alarak 16 oy alan Süleyman Öz’ü geride bıraktı ve yeni meclis başkanvekili seçildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında arasında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı toplam 18 kişi tutuklanmıştı.