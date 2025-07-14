https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/manavgat-belediye-baskanvekili-belli-oldu-1097876230.html

Manavgat Belediye Başkanvekili belli oldu

Manavgat Belediye Başkanvekili belli oldu

Sputnik Türkiye

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kaya'nın tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimlerinde CHP'li Mehmet Çiçek seçildi. 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T16:15+0300

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanmasının ardından yapılan seçimlerde başkanvekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi. Tüm üyelerin katıldığı oylamada Mehmet Çiçek 20 oy alarak 16 oy alan Süleyman Öz’ü geride bıraktı ve yeni meclis başkanvekili seçildi.Ne olmuştu?Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında arasında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı toplam 18 kişi tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/icisleri-bakanligi-duyurdu-manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-gorevden-uzaklastirildi-1097715995.html

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