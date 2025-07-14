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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/manavgat-belediye-baskanvekili-belli-oldu-1097876230.html
Manavgat Belediye Başkanvekili belli oldu
Manavgat Belediye Başkanvekili belli oldu
Sputnik Türkiye
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kaya'nın tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimlerinde CHP'li Mehmet Çiçek seçildi. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanmasının ardından yapılan seçimlerde başkanvekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi. Tüm üyelerin katıldığı oylamada Mehmet Çiçek 20 oy alarak 16 oy alan Süleyman Öz’ü geride bıraktı ve yeni meclis başkanvekili seçildi.Ne olmuştu?Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında arasında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı toplam 18 kişi tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/icisleri-bakanligi-duyurdu-manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-gorevden-uzaklastirildi-1097715995.html
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chp, manavgat, manavgat belediyesi, niyazi nefi kara
chp, manavgat, manavgat belediyesi, niyazi nefi kara

Manavgat Belediye Başkanvekili belli oldu

16:15 14.07.2025
© AANiyazi Nefi Kara
Niyazi Nefi Kara - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kaya'nın tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimlerinde CHP'li Mehmet Çiçek seçildi.
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanmasının ardından yapılan seçimlerde başkanvekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi.
Tüm üyelerin katıldığı oylamada Mehmet Çiçek 20 oy alarak 16 oy alan Süleyman Öz’ü geride bıraktı ve yeni meclis başkanvekili seçildi.

Ne olmuştu?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında arasında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı toplam 18 kişi tutuklanmıştı.
Niyazi Nefi Kara - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
POLİTİKA
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
8 Temmuz, 21:10
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