Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/hindistanda-dusen-ucakta-yeni-detaylar-ortaya-cikti-sorusturma-pilotlara-yogunlasti-1097828166.html
Hindistan'da düşen uçakta yeni detaylar ortaya çıktı: Soruşturma pilotlara yoğunlaştı
Hindistan'da düşen uçakta yeni detaylar ortaya çıktı: Soruşturma pilotlara yoğunlaştı
Sputnik Türkiye
Air India’nın 12 Haziran’daki ölümcül kazasına ilişkin soruşturmada, uçağın iki motoruna yakıt akışını sağlayan anahtarların kalkıştan hemen sonra kapatıldığı... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T00:34+0300
2025-07-12T00:34+0300
dünya
hindistan
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak kazası
uçak motoru
uçak bileti
pilot
pilot hatası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096981522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9e236eaa2098d02c4f5ca5426285e96.jpg
260 kişinin hayatını kaybettiği Air India kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada, odak noktası kokpit ekibinin eylemleri oldu.İlk incelemelere göre, kazaya neden olan teknik bir arıza bulunmazken, Boeing 787 Dreamliner'ın motorlarına yakıt akışını kontrol eden anahtarların kalkıştan hemen sonra pilotlar tarafından kapatıldığı öne sürüldü.Havacılıkta bu anahtarların motorları başlatmak veya durdurmak için kullanıldığı ve normal şartlarda uçuş boyunca açık bırakılması gerektiği belirtildi. Ancak neden kapatıldıklarının halen soruşturmada bulunamadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/hindistanda-kalkista-yolcu-ucagi-dustu-1096973408.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096981522_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_bca6db672ca778320c6a21d5f426b343.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hindistan, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak motoru, uçak bileti, pilot, pilot hatası, yardımcı pilot, otomatik pilot
hindistan, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak motoru, uçak bileti, pilot, pilot hatası, yardımcı pilot, otomatik pilot

Hindistan'da düşen uçakta yeni detaylar ortaya çıktı: Soruşturma pilotlara yoğunlaştı

00:34 12.07.2025
© AP Photo / Ajit SolankiHindistan yerleşim yerine düşen uçak
Hindistan yerleşim yerine düşen uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
Abone ol
Air India’nın 12 Haziran’daki ölümcül kazasına ilişkin soruşturmada, uçağın iki motoruna yakıt akışını sağlayan anahtarların kalkıştan hemen sonra kapatıldığı tespit edildi. İlk bulgular, Boeing 787 Dreamliner model uçakta teknik bir arıza olmadığını, odak noktasının pilotların eylemleri olduğunu ortaya koydu.
260 kişinin hayatını kaybettiği Air India kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada, odak noktası kokpit ekibinin eylemleri oldu.
İlk incelemelere göre, kazaya neden olan teknik bir arıza bulunmazken, Boeing 787 Dreamliner'ın motorlarına yakıt akışını kontrol eden anahtarların kalkıştan hemen sonra pilotlar tarafından kapatıldığı öne sürüldü.
Havacılıkta bu anahtarların motorları başlatmak veya durdurmak için kullanıldığı ve normal şartlarda uçuş boyunca açık bırakılması gerektiği belirtildi. Ancak neden kapatıldıklarının halen soruşturmada bulunamadığı belirtildi.
Hindistan'da düşen yolcu uçağının enkazı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
DÜNYA
Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü: Havayolu şirketi 241 kişinin öldüğünü teyit etti
12 Haziran , 11:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала