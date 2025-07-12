https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/hindistanda-dusen-ucakta-yeni-detaylar-ortaya-cikti-sorusturma-pilotlara-yogunlasti-1097828166.html
Hindistan'da düşen uçakta yeni detaylar ortaya çıktı: Soruşturma pilotlara yoğunlaştı
Hindistan'da düşen uçakta yeni detaylar ortaya çıktı: Soruşturma pilotlara yoğunlaştı
Sputnik Türkiye
Air India’nın 12 Haziran’daki ölümcül kazasına ilişkin soruşturmada, uçağın iki motoruna yakıt akışını sağlayan anahtarların kalkıştan hemen sonra kapatıldığı... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T00:34+0300
2025-07-12T00:34+0300
2025-07-12T00:34+0300
dünya
hindistan
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak kazası
uçak motoru
uçak bileti
pilot
pilot hatası
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260 kişinin hayatını kaybettiği Air India kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada, odak noktası kokpit ekibinin eylemleri oldu.İlk incelemelere göre, kazaya neden olan teknik bir arıza bulunmazken, Boeing 787 Dreamliner'ın motorlarına yakıt akışını kontrol eden anahtarların kalkıştan hemen sonra pilotlar tarafından kapatıldığı öne sürüldü.Havacılıkta bu anahtarların motorları başlatmak veya durdurmak için kullanıldığı ve normal şartlarda uçuş boyunca açık bırakılması gerektiği belirtildi. Ancak neden kapatıldıklarının halen soruşturmada bulunamadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/hindistanda-kalkista-yolcu-ucagi-dustu-1096973408.html
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hindistan, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak motoru, uçak bileti, pilot, pilot hatası, yardımcı pilot, otomatik pilot
hindistan, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak motoru, uçak bileti, pilot, pilot hatası, yardımcı pilot, otomatik pilot
Hindistan'da düşen uçakta yeni detaylar ortaya çıktı: Soruşturma pilotlara yoğunlaştı
Air India’nın 12 Haziran’daki ölümcül kazasına ilişkin soruşturmada, uçağın iki motoruna yakıt akışını sağlayan anahtarların kalkıştan hemen sonra kapatıldığı tespit edildi. İlk bulgular, Boeing 787 Dreamliner model uçakta teknik bir arıza olmadığını, odak noktasının pilotların eylemleri olduğunu ortaya koydu.
260 kişinin hayatını kaybettiği Air India kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada, odak noktası kokpit ekibinin eylemleri oldu.
İlk incelemelere göre, kazaya neden olan teknik bir arıza bulunmazken, Boeing 787 Dreamliner'ın motorlarına yakıt akışını kontrol eden anahtarların kalkıştan hemen sonra pilotlar tarafından kapatıldığı öne sürüldü.
Havacılıkta bu anahtarların motorları başlatmak veya durdurmak için kullanıldığı ve normal şartlarda uçuş boyunca açık bırakılması gerektiği belirtildi. Ancak neden kapatıldıklarının halen soruşturmada bulunamadığı belirtildi.