https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/hindistanda-dusen-ucakta-yeni-detaylar-ortaya-cikti-sorusturma-pilotlara-yogunlasti-1097828166.html

Hindistan'da düşen uçakta yeni detaylar ortaya çıktı: Soruşturma pilotlara yoğunlaştı

Hindistan'da düşen uçakta yeni detaylar ortaya çıktı: Soruşturma pilotlara yoğunlaştı

Sputnik Türkiye

Air India’nın 12 Haziran’daki ölümcül kazasına ilişkin soruşturmada, uçağın iki motoruna yakıt akışını sağlayan anahtarların kalkıştan hemen sonra kapatıldığı... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T00:34+0300

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260 kişinin hayatını kaybettiği Air India kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada, odak noktası kokpit ekibinin eylemleri oldu.İlk incelemelere göre, kazaya neden olan teknik bir arıza bulunmazken, Boeing 787 Dreamliner'ın motorlarına yakıt akışını kontrol eden anahtarların kalkıştan hemen sonra pilotlar tarafından kapatıldığı öne sürüldü.Havacılıkta bu anahtarların motorları başlatmak veya durdurmak için kullanıldığı ve normal şartlarda uçuş boyunca açık bırakılması gerektiği belirtildi. Ancak neden kapatıldıklarının halen soruşturmada bulunamadığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/hindistanda-kalkista-yolcu-ucagi-dustu-1096973408.html

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