https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/pendikte-iskinin-aritma-tesisinde-yangin-cikti-1097876748.html
Pendik'te İSKİ'nin arıtma tesisinde yangın çıktı
Pendik'te İSKİ'nin arıtma tesisinde yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde yangın çıktı 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T16:49+0300
2025-07-14T16:49+0300
2025-07-14T17:19+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
yangın
yangın söndürme
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Pendik Kaynarca Sahil Bulvarı'nda yer alan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
türki̇ye
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), yangın, yangın söndürme
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), yangın, yangın söndürme
Pendik'te İSKİ'nin arıtma tesisinde yangın çıktı
16:49 14.07.2025 (güncellendi: 17:19 14.07.2025)
Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde yangın çıktı
Pendik Kaynarca Sahil Bulvarı'nda yer alan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.