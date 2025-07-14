https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/pendikte-iskinin-aritma-tesisinde-yangin-cikti-1097876748.html

Pendik'te İSKİ'nin arıtma tesisinde yangın çıktı

Pendik'te İSKİ'nin arıtma tesisinde yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde yangın çıktı 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T16:49+0300

2025-07-14T16:49+0300

2025-07-14T17:19+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

yangın

yangın söndürme

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Pendik Kaynarca Sahil Bulvarı'nda yer alan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), yangın, yangın söndürme