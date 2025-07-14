https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/kizilcik-serbeti-oyuncusuna-seni-koprude-sallandiririm-davasi-feyza-civelekin-bes-yil-hapsi-istendi-1097868223.html

Kızılcık Şerbeti oyuncusuna 'seni köprüde sallandırırım' davası: Feyza Civelek'in beş yıl hapsi istendi

Kızılcık Şerbeti oyuncusuna 'seni köprüde sallandırırım' davası: Feyza Civelek'in beş yıl hapsi istendi

Sputnik Türkiye

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Feyza Civelek'e bir kişiyi 'seni köprüde sallandırırım' diyerek tehdit ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T11:35+0300

2025-07-14T11:35+0300

2025-07-14T11:36+0300

yaşam

feyza civelek

cumhuriyet başsavcılığı

hakaret

tehdit

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Eski sevgilisinin bir arkadaşını 'seni köprüde sallandırırım' diyerek tehdit ettiği ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen ünlü oyuncu Feyza Civelek hakkındaki soruşturma tamamlandı. Civelek hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl hapis cezası talep edildi. Dava ilerleyen günlerde görülecek.Paylaşıma yorum yapması tartışmayı başlattıÜnlü oyuncu Feyza Civelek'in bir dönem sevgilisi olan, Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaşmıştı. Sabah'ın haberine göre, Kurt'un arkadaşı Mert Wang da paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj atmıştı. Bu yorumu gören ünlü isim, Wang'a "Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek kaşarı s....r git" şeklinde yorumda bulunmuştu.Savcılığa giderek şikayetçi olduMert Wang'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, savcılık incelemesini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, alınan ekran görüntülerinden, Civelek'e dava açılması için yeterli delilin bulunduğunu belirterek, Civelek hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl hapis cezası talep etti. Dava ilerleyen günlerde görülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/oyuncu-elcin-sangudan-suc-duyurusu-can-guvenligimiz-yok-1097447684.html

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feyza civelek , cumhuriyet başsavcılığı, hakaret, tehdit