https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/oyuncu-elcin-sangudan-suc-duyurusu-can-guvenligimiz-yok-1097447684.html
Oyuncu Elçin Sangu’dan suç duyurusu: 'Can güvenliğimiz yok'
Oyuncu Elçin Sangu’dan suç duyurusu: 'Can güvenliğimiz yok'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz hakkında 6 ayı aşkın süredir tehdit, hakaret ve iftiralarla huzurlarının... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T09:49+0300
2025-06-30T09:49+0300
2025-06-30T09:49+0300
yaşam
elçin sangu
tehdit
oyuncu
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Oyuncu Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medyada tanınan Ceren Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesine göre, Instagram'da ‘sihirbazbayan’ kullanıcı adıyla bilinen Yılmaz, çifte karşı 6 aydan uzun süredir tehdit, hakaret ve iftira içeren mesajlar gönderiyor.'Can güvenliğimiz tehlikede'Dilekçede, Ceren Yılmaz’ın ısrarlı davranışlarının hem Elçin Sangu hem de Yunus Özdiken’in yaşamını olumsuz etkilediği vurgulandı. Metinde şu ifadeler yer aldı:“Müvekkillere hakaret, tehdit ve iftiralarda bulunmaktadır. Müvekkillerin sanatçı kimliği, saygınlığı ve itibarını eksiltecek eylemleriyle, kimliklerini kullanarak iftira malzemesi olarak kullanmaktadır. Müvekkiller ve ailelerinin bu tehditler sebebiyle can güvenlikleri tehlikededir.”Savcılığa sunulan dilekçede, fenomen Ceren Yılmaz hakkında şu suçlamalar yer aldı:Bu suçlamalar kapsamında Yılmaz hakkında dava açılması istendi.Ceren Yılmaz'dan suçlamaTaraflar arasındaki gerilim, Yılmaz’ın daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla başlamıştı. Yılmaz, Elçin Sangu’nun sevgilisi Yunus Özdiken’in ajansının, kendisine ait seyahat görüntülerini ödeme yapmadan kullandığını öne sürdü. Ayrıca orijinal verilerin silindiğini ve mağdur edildiğini iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/besiktastan-20-milyon-euroluk-transfer-iddiasi-prensipte-anlasildigi-konulusuyor-1097442421.html
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elçin sangu, tehdit, oyuncu
elçin sangu, tehdit, oyuncu
Oyuncu Elçin Sangu’dan suç duyurusu: 'Can güvenliğimiz yok'
Oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz hakkında 6 ayı aşkın süredir tehdit, hakaret ve iftiralarla huzurlarının bozulduğunu belirterek savcılığa başvurdu. “Can güvenliğimiz tehlikede” diyen çift, ‘ısrarlı takip’ ve ‘şantaj’ suçlamalarıyla dava açılmasını talep etti.
Oyuncu Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medyada tanınan Ceren Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesine göre, Instagram'da ‘sihirbazbayan’ kullanıcı adıyla bilinen Yılmaz, çifte karşı 6 aydan uzun süredir tehdit, hakaret ve iftira içeren mesajlar gönderiyor.
'Can güvenliğimiz tehlikede'
Dilekçede, Ceren Yılmaz’ın ısrarlı davranışlarının hem Elçin Sangu hem de Yunus Özdiken’in yaşamını olumsuz etkilediği vurgulandı. Metinde şu ifadeler yer aldı:
“Müvekkillere hakaret, tehdit ve iftiralarda bulunmaktadır. Müvekkillerin sanatçı kimliği, saygınlığı ve itibarını eksiltecek eylemleriyle, kimliklerini kullanarak iftira malzemesi olarak kullanmaktadır. Müvekkiller ve ailelerinin bu tehditler sebebiyle can güvenlikleri tehlikededir.”
Savcılığa sunulan dilekçede, fenomen Ceren Yılmaz hakkında şu suçlamalar yer aldı:
Bu suçlamalar kapsamında Yılmaz hakkında dava açılması istendi.
Taraflar arasındaki gerilim, Yılmaz’ın daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla başlamıştı. Yılmaz, Elçin Sangu’nun sevgilisi Yunus Özdiken’in ajansının, kendisine ait seyahat görüntülerini ödeme yapmadan kullandığını öne sürdü. Ayrıca orijinal verilerin silindiğini ve mağdur edildiğini iddia etti.