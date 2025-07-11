https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/caddebostanda-kopekbaligi-korkusu-goruntuler-sosyal-medyada-gundem-oldu-1097801838.html
Caddebostan’da köpekbalığı korkusu: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Caddebostan’da köpekbalığı korkusu: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Kadıköy Caddebostan sahilinde görülen köpekbalığı panik yarattı. Sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin akın ettiği sahilde, su yüzeyinde dolaşan köpekbalığı... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T10:39+0300
2025-07-11T10:39+0300
2025-07-11T10:39+0300
türki̇ye
i̇stanbul
caddebostan
caddebostan sahili
köpek balığı
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İstanbul Kadıköy’de bulunan Caddebostan sahilinde köpekbalığı görüldüğü iddiası, sıcak havada denize giren vatandaşları korkuttu. Denizde yüzdükleri sırada su yüzeyinde beliren bir köpekbalığını fark edenler büyük bir panik yaşadı.Olayın fark edilmesiyle birlikte denizde bulunan çok sayıda kişi hızla karaya çıktı. Sahildekiler, kısa süreli korku ve şaşkınlık içinde olan biteni izledi. Görgü tanıklarına göre, hayvanın deniz yüzeyinde gezindiği anlar net şekilde fark edildi.Görüntüler sosyal medyada gündem olduOlay anına ait görüntüler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, köpekbalığının su yüzeyinde dolaştığı anlar açıkça görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-basdanismani-yigit-bulut-hayatini-kaybetti-1097801874.html
türki̇ye
i̇stanbul
caddebostan
caddebostan sahili
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i̇stanbul, caddebostan, caddebostan sahili, köpek balığı
i̇stanbul, caddebostan, caddebostan sahili, köpek balığı
Caddebostan’da köpekbalığı korkusu: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Kadıköy Caddebostan sahilinde görülen köpekbalığı panik yarattı. Sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin akın ettiği sahilde, su yüzeyinde dolaşan köpekbalığı, görüntülere yansıdı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
İstanbul Kadıköy’de bulunan Caddebostan sahilinde köpekbalığı görüldüğü iddiası, sıcak havada denize giren vatandaşları korkuttu. Denizde yüzdükleri sırada su yüzeyinde beliren bir köpekbalığını fark edenler büyük bir panik yaşadı.
Olayın fark edilmesiyle birlikte denizde bulunan çok sayıda kişi hızla karaya çıktı. Sahildekiler, kısa süreli korku ve şaşkınlık içinde olan biteni izledi. Görgü tanıklarına göre, hayvanın deniz yüzeyinde gezindiği anlar net şekilde fark edildi.
Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Olay anına ait görüntüler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, köpekbalığının su yüzeyinde dolaştığı anlar açıkça görülüyor.