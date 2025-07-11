https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/caddebostanda-kopekbaligi-korkusu-goruntuler-sosyal-medyada-gundem-oldu-1097801838.html

Caddebostan’da köpekbalığı korkusu: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Caddebostan’da köpekbalığı korkusu: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Sputnik Türkiye

Kadıköy Caddebostan sahilinde görülen köpekbalığı panik yarattı. Sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin akın ettiği sahilde, su yüzeyinde dolaşan köpekbalığı... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T10:39+0300

2025-07-11T10:39+0300

2025-07-11T10:39+0300

türki̇ye

i̇stanbul

caddebostan

caddebostan sahili

köpek balığı

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İstanbul Kadıköy’de bulunan Caddebostan sahilinde köpekbalığı görüldüğü iddiası, sıcak havada denize giren vatandaşları korkuttu. Denizde yüzdükleri sırada su yüzeyinde beliren bir köpekbalığını fark edenler büyük bir panik yaşadı.Olayın fark edilmesiyle birlikte denizde bulunan çok sayıda kişi hızla karaya çıktı. Sahildekiler, kısa süreli korku ve şaşkınlık içinde olan biteni izledi. Görgü tanıklarına göre, hayvanın deniz yüzeyinde gezindiği anlar net şekilde fark edildi.Görüntüler sosyal medyada gündem olduOlay anına ait görüntüler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, köpekbalığının su yüzeyinde dolaştığı anlar açıkça görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-basdanismani-yigit-bulut-hayatini-kaybetti-1097801874.html

türki̇ye

i̇stanbul

caddebostan

caddebostan sahili

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i̇stanbul, caddebostan, caddebostan sahili, köpek balığı