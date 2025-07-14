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İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
İzmir'in Urla ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangına müdahalenin sürdüğü açıklandı. Aliağa ilçesindeyse ziraat ve otluk alanda çıkan yangın kontrol... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T00:31+0300
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i̇zmir
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urla
orman yangını
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İzmir'in Urla ve Aliağa ilçeleri yangınlarla mücadele ediyor. Urla'da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde saat 15.58'de orman yangını çıktığını hatırlatarak şunları ifade etti:Aliağa'daki yangın kontrol altında İzmir'in Aliağa ilçesindeki ziraat ve otluk alanda çıkan yangınsa ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Hacıömerli Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alana ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı.Ekiplerin karadan müdahalesini sürdürdüğü yangın kontrol altına alındı.
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i̇zmir, aliağa, urla, orman yangını
i̇zmir, aliağa, urla, orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

00:31 14.07.2025 (güncellendi: 00:32 14.07.2025)
© AA / Balıkesir Orman Bölge MüdürlüğüYangın
Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA / Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
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İzmir'in Urla ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangına müdahalenin sürdüğü açıklandı. Aliağa ilçesindeyse ziraat ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Urla ve Aliağa ilçeleri yangınlarla mücadele ediyor. Urla'da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.
İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde saat 15.58'de orman yangını çıktığını hatırlatarak şunları ifade etti:
"5 uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı, 4 dozer, 14 iş makinesi, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleriyle 583 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir."

Aliağa'daki yangın kontrol altında

İzmir'in Aliağa ilçesindeki ziraat ve otluk alanda çıkan yangınsa ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hacıömerli Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alana ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı.
Ekiplerin karadan müdahalesini sürdürdüğü yangın kontrol altına alındı.
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