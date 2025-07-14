https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/izmirin-urla-ilcesinde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1097855047.html

İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

İzmir'in Urla ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangına müdahalenin sürdüğü açıklandı. Aliağa ilçesindeyse ziraat ve otluk alanda çıkan yangın kontrol... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T00:31+0300

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i̇zmir

aliağa

urla

orman yangını

türki̇ye

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İzmir'in Urla ve Aliağa ilçeleri yangınlarla mücadele ediyor. Urla'da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde saat 15.58'de orman yangını çıktığını hatırlatarak şunları ifade etti:Aliağa'daki yangın kontrol altında İzmir'in Aliağa ilçesindeki ziraat ve otluk alanda çıkan yangınsa ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Hacıömerli Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alana ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı.Ekiplerin karadan müdahalesini sürdürdüğü yangın kontrol altına alındı.

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i̇zmir

aliağa

urla

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i̇zmir, aliağa, urla, orman yangını