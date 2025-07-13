https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/marmara-adasi-aciklarinda-200-yolcu-ve-70-aracin-oldugu-feribotta-yangin-cikti-1097853832.html

Marmara Adası açıklarında 200 yolcu ve 70 aracın olduğu feribotta yangın çıktı

Marmara Adası açıklarında 200 yolcu ve 70 aracın olduğu feribotta yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Marmara Adası açıklarında seyir halindeki feribotta yangın çıktı. 200 yolcu ve 70 aracın olduğu feribotla ilgili Balıkesir Valiliği'nden makine dairesinin... 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T18:58+0300

2025-07-13T18:58+0300

2025-07-13T19:04+0300

türki̇ye

marmara adası

feribot

feribot

yangın

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Marmara Adası ile Tekirdağ arasında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıkması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.08'de Sahil Güvenlik Güney Marmara Harekat Merkezi'ne Marmara Adası kuzey batısında YAVUZ NAZ isimli feribotta yangın olduğuna dair ihbar geldiği belirtildi.İvedilikle Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-313 ve KB-70'in görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi kaptanıyla iletişime geçilmiş olup yangının makine dairesinde olduğu, mekanik izolasyonun sağlandığı bilgisi alınmıştır. Feribotta personel ile birlikte 200 vatandaşımız ve 70 araç mevcuttur" ifadeleri kullanıldı.KB-70 ve Kıyı Emniyet'e bağlı KIYEM-4'ün bölgede olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ankarada-3-kisinin-hayatini-kaybettigi-yangina-iliskin-binanin-muteahhidi-gozaltina-alindi-1097853697.html

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marmara adası, feribot, feribot, yangın