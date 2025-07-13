https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/marmara-adasi-aciklarinda-200-yolcu-ve-70-aracin-oldugu-feribotta-yangin-cikti-1097853832.html
Marmara Adası açıklarında 200 yolcu ve 70 aracın olduğu feribotta yangın çıktı
Marmara Adası açıklarında 200 yolcu ve 70 aracın olduğu feribotta yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Marmara Adası açıklarında seyir halindeki feribotta yangın çıktı. 200 yolcu ve 70 aracın olduğu feribotla ilgili Balıkesir Valiliği'nden makine dairesinin... 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T18:58+0300
2025-07-13T18:58+0300
2025-07-13T19:04+0300
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marmara adası
feribot
feribot
yangın
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Marmara Adası ile Tekirdağ arasında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıkması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.08'de Sahil Güvenlik Güney Marmara Harekat Merkezi'ne Marmara Adası kuzey batısında YAVUZ NAZ isimli feribotta yangın olduğuna dair ihbar geldiği belirtildi.İvedilikle Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-313 ve KB-70'in görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi kaptanıyla iletişime geçilmiş olup yangının makine dairesinde olduğu, mekanik izolasyonun sağlandığı bilgisi alınmıştır. Feribotta personel ile birlikte 200 vatandaşımız ve 70 araç mevcuttur" ifadeleri kullanıldı.KB-70 ve Kıyı Emniyet'e bağlı KIYEM-4'ün bölgede olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ankarada-3-kisinin-hayatini-kaybettigi-yangina-iliskin-binanin-muteahhidi-gozaltina-alindi-1097853697.html
türki̇ye
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marmara adası, feribot, feribot, yangın
marmara adası, feribot, feribot, yangın
Marmara Adası açıklarında 200 yolcu ve 70 aracın olduğu feribotta yangın çıktı
18:58 13.07.2025 (güncellendi: 19:04 13.07.2025)
Marmara Adası açıklarında seyir halindeki feribotta yangın çıktı. 200 yolcu ve 70 aracın olduğu feribotla ilgili Balıkesir Valiliği'nden makine dairesinin soğutma çalışmaları yapıldığı açıklandı.
Marmara Adası ile Tekirdağ arasında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıkması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.08'de Sahil Güvenlik Güney Marmara Harekat Merkezi'ne Marmara Adası kuzey batısında YAVUZ NAZ isimli feribotta yangın olduğuna dair ihbar geldiği belirtildi.
İvedilikle Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-313 ve KB-70'in görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi kaptanıyla iletişime geçilmiş olup yangının makine dairesinde olduğu, mekanik izolasyonun sağlandığı bilgisi alınmıştır. Feribotta personel ile birlikte 200 vatandaşımız ve 70 araç mevcuttur" ifadeleri kullanıldı.
KB-70 ve Kıyı Emniyet'e bağlı KIYEM-4'ün bölgede olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"KIYEM-6 bot da intikal halindedir. Gemi kaptanının gemi terk talebi bulunmamaktadır. Bahse konu geminin makine dairesinin soğutma çalışmalarına başlanmış olup, 'ÖZ KAPTAN 1' isimli diğer bir feribot tarafından Marmara Adası'na doğru emniyetli bir şekilde yedeklenmektedir."