https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/istanbulda-korkunc-olay-genc-kizi-katlettiler-cesedini-valizle-yol-kenarina-biraktilar-1097873567.html

İstanbul'da korkunç olay: Genç kızı katlettiler, cesedini valizle yol kenarına bıraktılar

İstanbul'da korkunç olay: Genç kızı katlettiler, cesedini valizle yol kenarına bıraktılar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedi yol kenarında bir valizin içerisinde bulundu. Olayla ilgili genç kızın sevgilisi eski polis ve altı kişi... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T13:54+0300

2025-07-14T13:54+0300

2025-07-14T13:54+0300

türki̇ye

kadın cinayetleri

kadın cinayeti

i̇stanbul

eyüpsultan

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İstanbul'da bir kadın cinayeti daha yaşandı. 22 yaşında üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi yol kenarında bir valiz içerisinde bulundu. Genç kızın eski polis olan sevgilisi ve altı kişi daha gözaltına alınırken, Tokyaz'ın öldürüldüğü evde de kan izlerini kapatmak için temizlik ve boya yapıldığı ortaya çıktı. Eski polis sevgili gözaltında Ekol TV'nin haberine göre, Küçükçekmece'de evinde öldürülen 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedi bir bavul içerisinde Eyüpsultan'da yol kenarında bulundu. Genç kızı öldürdükten sonra valizle yol kenarına bıraktığı iddia edilen ve eski polis olan sevgilisi C.K. gözaltına alındı. C.K. ile birlikte altı kişi daha polis tarafından gözaltına alınırken, cinayetin ardından yapılan korkunç temizlik girişimleri de ortaya çıktı.Evdeki izleri kapatmak için temizlik ve boya yaptırdı iddiasıCinayetin ardından sabah saatlerinde evi temizlemek için iki kadının gönderildiği, evdeki kan izlerini gizlemek amacıyla kırmızı boya alınıp tüm evin yeniden boyandığı öğrenildi. C.Kb'nın geçmişte Adana’da Özbek uyruklu bir kadını camdan atarak öldürdüğü ve bu olaydan ötürü tutuklandığı da iddialar arasında. Koç’un o cinayet sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kayip-olarak-araniyordu-cesedi-6-yil-sonra-bulundu-eski-kocasi-gozaltina-alindi-1097791691.html

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kadın cinayetleri, kadın cinayeti, i̇stanbul, eyüpsultan