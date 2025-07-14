https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/istanbulda-korkunc-olay-genc-kizi-katlettiler-cesedini-valizle-yol-kenarina-biraktilar-1097873567.html
İstanbul'da korkunç olay: Genç kızı katlettiler, cesedini valizle yol kenarına bıraktılar
İstanbul'da korkunç olay: Genç kızı katlettiler, cesedini valizle yol kenarına bıraktılar
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedi yol kenarında bir valizin içerisinde bulundu. Olayla ilgili genç kızın sevgilisi eski polis ve altı kişi... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T13:54+0300
2025-07-14T13:54+0300
2025-07-14T13:54+0300
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kadın cinayeti
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İstanbul'da bir kadın cinayeti daha yaşandı. 22 yaşında üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi yol kenarında bir valiz içerisinde bulundu. Genç kızın eski polis olan sevgilisi ve altı kişi daha gözaltına alınırken, Tokyaz'ın öldürüldüğü evde de kan izlerini kapatmak için temizlik ve boya yapıldığı ortaya çıktı. Eski polis sevgili gözaltında Ekol TV'nin haberine göre, Küçükçekmece'de evinde öldürülen 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedi bir bavul içerisinde Eyüpsultan'da yol kenarında bulundu. Genç kızı öldürdükten sonra valizle yol kenarına bıraktığı iddia edilen ve eski polis olan sevgilisi C.K. gözaltına alındı. C.K. ile birlikte altı kişi daha polis tarafından gözaltına alınırken, cinayetin ardından yapılan korkunç temizlik girişimleri de ortaya çıktı.Evdeki izleri kapatmak için temizlik ve boya yaptırdı iddiasıCinayetin ardından sabah saatlerinde evi temizlemek için iki kadının gönderildiği, evdeki kan izlerini gizlemek amacıyla kırmızı boya alınıp tüm evin yeniden boyandığı öğrenildi. C.Kb'nın geçmişte Adana’da Özbek uyruklu bir kadını camdan atarak öldürdüğü ve bu olaydan ötürü tutuklandığı da iddialar arasında. Koç’un o cinayet sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kayip-olarak-araniyordu-cesedi-6-yil-sonra-bulundu-eski-kocasi-gozaltina-alindi-1097791691.html
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kadın cinayetleri, kadın cinayeti, i̇stanbul, eyüpsultan
kadın cinayetleri, kadın cinayeti, i̇stanbul, eyüpsultan
İstanbul'da korkunç olay: Genç kızı katlettiler, cesedini valizle yol kenarına bıraktılar
İstanbul'da 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedi yol kenarında bir valizin içerisinde bulundu. Olayla ilgili genç kızın sevgilisi eski polis ve altı kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da bir kadın cinayeti daha yaşandı. 22 yaşında üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi yol kenarında bir valiz içerisinde bulundu. Genç kızın eski polis olan sevgilisi ve altı kişi daha gözaltına alınırken, Tokyaz'ın öldürüldüğü evde de kan izlerini kapatmak için temizlik ve boya yapıldığı ortaya çıktı.
Eski polis sevgili gözaltında
Ekol TV'nin haberine göre, Küçükçekmece'de evinde öldürülen 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedi bir bavul içerisinde Eyüpsultan'da yol kenarında bulundu. Genç kızı öldürdükten sonra valizle yol kenarına bıraktığı iddia edilen ve eski polis olan sevgilisi C.K. gözaltına alındı. C.K. ile birlikte altı kişi daha polis tarafından gözaltına alınırken, cinayetin ardından yapılan korkunç temizlik girişimleri de ortaya çıktı.
Evdeki izleri kapatmak için temizlik ve boya yaptırdı iddiası
Cinayetin ardından sabah saatlerinde evi temizlemek için iki kadının gönderildiği, evdeki kan izlerini gizlemek amacıyla kırmızı boya alınıp tüm evin yeniden boyandığı öğrenildi. C.Kb'nın geçmişte Adana’da Özbek uyruklu bir kadını camdan atarak öldürdüğü ve bu olaydan ötürü tutuklandığı da iddialar arasında. Koç’un o cinayet sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.