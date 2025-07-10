https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kayip-olarak-araniyordu-cesedi-6-yil-sonra-bulundu-eski-kocasi-gozaltina-alindi-1097791691.html
Kayıp olarak aranıyordu: Cesedi 6 yıl sonra bulundu, eski kocası gözaltına alındı
Kayıp olarak aranıyordu: Cesedi 6 yıl sonra bulundu, eski kocası gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kayıp başvurusu yapılan iki çocuk annesi kadının cesedi 6 yıl sonra toprağa gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili eski kocası ve kocasının iki kardeşi gözaltına... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T18:11+0300
2025-07-10T18:11+0300
2025-07-10T18:18+0300
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ardahan
kadın cinayeti
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Ardahan'da kaybolan ve cinayete kurban gittiği düşünülen iki çocuk annesi kadının cesedi 6 yıl sonra bulundu. Genç kadının kaybolmasından sonra yapılan ilk soruşturmada eski eşi ve onun iki kardeşi 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı ama cesede ulaşılamadığı için serbest bırakılmıştı. Dosya altı yıl sonra açıldığında ise çevrede 29 gün süren arama tarama çalışmaları sonucunda 34 yaşındaki Yeliz Y.'nin cansız bedeni bulununca eski koca ve onun iki kardeşi yeniden gözaltına alındı. Şiddete dayanamadı ailesinin yanına sığındı2011'de görücü usulüyle E.Y. ile evlenen ve Ardahan'ın Övündü köyüne yerleşen Yeliz Y, bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre, evliliği boyunca maruz kaldığı şiddet nedeniyle 2017'de köyü terk eden genç kadın, İstanbul'daki ailesinin yanına sığınıp eşine boşanma davası açtı.Boşandıktan sonra çocuklarını görmek için son olarak 7 Aralık 2019'da Övündü köyüne giden kadından o tarihten sonra bir daha haber alınamadı.Çocuklarını görmek için geldikten sonra bir daha haber alınamadıAilesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan ilk soruşturmada, kadının eski eşi E.Y. ve bu kişinin 2 kardeşi hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla işlem yapıldı. Bu süreçte tutuklanan söz konusu şüpheliler, cesede ulaşılamaması ve yeterli delil bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı.Dosya altı yıl sonra yeniden açıldıBu yıl içinde Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü dosyayı yeniden açtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik analizler ve saha çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi.Türkiye-Gürcistan sınırına yakın Kura Nehri kıyısı ile Övündü köyü çevresinde yaklaşık 4 kilometrekarelik alanda başlatılan aramalarda kadavra köpekleri, yeraltı görüntüleme cihazları, kurbağa adamlar ve çeşitli teknik ekipmanlar kullanıldı.29 gün boyunca bir iz arandıGürcistan yetkililerinin de bilgilendirildiği 29 günlük arama-tarama çalışmaları sonucunda bölgede 19 mağara ve çevresi detaylı şekilde incelendi. Çalışmaların detaylandırılması üzerine Ardahan, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında E.Y. ve 2 kardeşinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.Genç kadından kalanlar bulundu, eski koca gözaltına alındıYürütülen çalışmalar sonucunda E.Y'nin Yeliz Y'yi tabancayla öldürdüğü, cesedini elbiseleriyle Kura Nehri kenarına gömdüğü ve cinayet silahını nehre attığı belirlendi.Bu tespitlerin ardından başlatılan kazı çalışmalarında, toprağa gömülü kemik kalıntılarına ve Yeliz Y'nin kaybolduğu gün giydiği kıyafetlere ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/klima-kavgasi-cinayetle-bitti-ev-arkadasini-bogazindan-bicaklayarak-oldurdu-1097467373.html
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ardahan, kadın cinayeti
Kayıp olarak aranıyordu: Cesedi 6 yıl sonra bulundu, eski kocası gözaltına alındı
18:11 10.07.2025 (güncellendi: 18:18 10.07.2025)
Kayıp başvurusu yapılan iki çocuk annesi kadının cesedi 6 yıl sonra toprağa gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili eski kocası ve kocasının iki kardeşi gözaltına alındı.
Ardahan'da kaybolan ve cinayete kurban gittiği düşünülen iki çocuk annesi kadının cesedi 6 yıl sonra bulundu. Genç kadının kaybolmasından sonra yapılan ilk soruşturmada eski eşi ve onun iki kardeşi 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı ama cesede ulaşılamadığı için serbest bırakılmıştı. Dosya altı yıl sonra açıldığında ise çevrede 29 gün süren arama tarama çalışmaları sonucunda 34 yaşındaki Yeliz Y.'nin cansız bedeni bulununca eski koca ve onun iki kardeşi yeniden gözaltına alındı.
Şiddete dayanamadı ailesinin yanına sığındı
2011'de görücü usulüyle E.Y. ile evlenen ve Ardahan'ın Övündü köyüne yerleşen Yeliz Y, bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre, evliliği boyunca maruz kaldığı şiddet nedeniyle 2017'de köyü terk eden genç kadın, İstanbul'daki ailesinin yanına sığınıp eşine boşanma davası açtı.
Boşandıktan sonra çocuklarını görmek için son olarak 7 Aralık 2019'da Övündü köyüne giden kadından o tarihten sonra bir daha haber alınamadı.
Çocuklarını görmek için geldikten sonra bir daha haber alınamadı
Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan ilk soruşturmada, kadının eski eşi E.Y. ve bu kişinin 2 kardeşi hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla işlem yapıldı. Bu süreçte tutuklanan söz konusu şüpheliler, cesede ulaşılamaması ve yeterli delil bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı.
Dosya altı yıl sonra yeniden açıldı
Bu yıl içinde Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü dosyayı yeniden açtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik analizler ve saha çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi.
Türkiye-Gürcistan sınırına yakın Kura Nehri kıyısı ile Övündü köyü çevresinde yaklaşık 4 kilometrekarelik alanda başlatılan aramalarda kadavra köpekleri, yeraltı görüntüleme cihazları, kurbağa adamlar ve çeşitli teknik ekipmanlar kullanıldı.
29 gün boyunca bir iz arandı
Gürcistan yetkililerinin de bilgilendirildiği 29 günlük arama-tarama çalışmaları sonucunda bölgede 19 mağara ve çevresi detaylı şekilde incelendi. Çalışmaların detaylandırılması üzerine Ardahan, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında E.Y. ve 2 kardeşinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Genç kadından kalanlar bulundu, eski koca gözaltına alındı
Yürütülen çalışmalar sonucunda E.Y'nin Yeliz Y'yi tabancayla öldürdüğü, cesedini elbiseleriyle Kura Nehri kenarına gömdüğü ve cinayet silahını nehre attığı belirlendi.
Bu tespitlerin ardından başlatılan kazı çalışmalarında, toprağa gömülü kemik kalıntılarına ve Yeliz Y'nin kaybolduğu gün giydiği kıyafetlere ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.