https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/zamli-emekli-maasi-ne-zaman-yatacak-zam-farki-ne-zaman-odenecek-sgk-uzmani-tarih-acikladi-1097833179.html
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Zam farkı ne zaman ödenecek? SGK uzmanı tarih açıkladı
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Zam farkı ne zaman ödenecek? SGK uzmanı tarih açıkladı
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En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseldi. SSK ve Bağkur emeklileri için zam farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. Resmi Gazete... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T11:53+0300
2025-07-12T11:53+0300
2025-07-12T11:54+0300
ekonomi̇
emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
ssk
bağ-kur
sgk
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En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’den 16.881 TL’ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi, Meclis’ten geçti. Taban aylığa yapılan yüzde 16,67’lik artış, kısa sürede Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Artış, yaklaşık 4 milyon 11 bin emekliyi doğrudan ilgilendiriyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında zam uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 2 bin 412 TL artarak 16 bin 881 TL’ye yükseldi. Bu güncelleme sosyal güvenlik yasasına ek maddeyle resmiyet kazandı.Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Muhtemel olarak ayın 17’si itibarıyla SSK emeklilerimizin maaş ödeme takvimine yetişeceği kanaatindeyim” dedi. Zam farklarının da bu takvime dahil edilmesi bekleniyor.SSK emeklisi i̇çin ödeme takvimi belli olduSSK (4A) emeklileri, maaşlarını tahsis numarasının son hanesine göre aşağıdaki tarihlerde alacak:Bağ-Kur emeklisi de aynı sistemi takip edecekBağ-Kur (4B) emeklileri için de ödeme planı tahsis numarasının son hanesine göre belirlenmiş durumda:
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Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Zam farkı ne zaman ödenecek? SGK uzmanı tarih açıkladı
11:53 12.07.2025 (güncellendi: 11:54 12.07.2025)
En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseldi. SSK ve Bağkur emeklileri için zam farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. Resmi Gazete onayı sonrası yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, zamlı maaşlar 17 Temmuz’dan itibaren tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.
En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’den 16.881 TL’ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi, Meclis’ten geçti. Taban aylığa yapılan yüzde 16,67’lik artış, kısa sürede Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Artış, yaklaşık 4 milyon 11 bin emekliyi doğrudan ilgilendiriyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?
Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında zam uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 2 bin 412 TL artarak 16 bin 881 TL’ye yükseldi. Bu güncelleme sosyal güvenlik yasasına ek maddeyle resmiyet kazandı.
Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Muhtemel olarak ayın 17’si itibarıyla SSK emeklilerimizin maaş ödeme takvimine yetişeceği kanaatindeyim” dedi. Zam farklarının da bu takvime dahil edilmesi bekleniyor.
SSK emeklisi i̇çin ödeme takvimi belli oldu
SSK (4A) emeklileri, maaşlarını tahsis numarasının son hanesine göre aşağıdaki tarihlerde alacak:
Son Rakam
Ödeme Tarihi
9
17 Temmuz
7
18 Temmuz
5
19 Temmuz
3
20 Temmuz
1
21 Temmuz
8
22 Temmuz
6
23 Temmuz
4
24 Temmuz
2
25 Temmuz
0
26 Temmuz
Bağ-Kur emeklisi de aynı sistemi takip edecek
Bağ-Kur (4B) emeklileri için de ödeme planı tahsis numarasının son hanesine göre belirlenmiş durumda:
Son Rakam
Ödeme Tarihi
9, 7, 5
25 Temmuz
3, 1
26 Temmuz
8, 6, 4
27 Temmuz
2, 0
28 Temmuz