https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/zamli-emekli-maasi-ne-zaman-yatacak-zam-farki-ne-zaman-odenecek-sgk-uzmani-tarih-acikladi-1097833179.html

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Zam farkı ne zaman ödenecek? SGK uzmanı tarih açıkladı

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Zam farkı ne zaman ödenecek? SGK uzmanı tarih açıkladı

Sputnik Türkiye

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseldi. SSK ve Bağkur emeklileri için zam farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. Resmi Gazete... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T11:53+0300

2025-07-12T11:53+0300

2025-07-12T11:54+0300

ekonomi̇

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

ssk

bağ-kur

sgk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’den 16.881 TL’ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi, Meclis’ten geçti. Taban aylığa yapılan yüzde 16,67’lik artış, kısa sürede Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Artış, yaklaşık 4 milyon 11 bin emekliyi doğrudan ilgilendiriyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında zam uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 2 bin 412 TL artarak 16 bin 881 TL’ye yükseldi. Bu güncelleme sosyal güvenlik yasasına ek maddeyle resmiyet kazandı.Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Muhtemel olarak ayın 17’si itibarıyla SSK emeklilerimizin maaş ödeme takvimine yetişeceği kanaatindeyim” dedi. Zam farklarının da bu takvime dahil edilmesi bekleniyor.SSK emeklisi i̇çin ödeme takvimi belli olduSSK (4A) emeklileri, maaşlarını tahsis numarasının son hanesine göre aşağıdaki tarihlerde alacak:Bağ-Kur emeklisi de aynı sistemi takip edecekBağ-Kur (4B) emeklileri için de ödeme planı tahsis numarasının son hanesine göre belirlenmiş durumda:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

en düşük emekli maaşı, emekli maaşı zammı, ssk emekli maaşı, bağkur maaş ödeme takvimi, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, 16.881 tl emekli maaşı, emekli maaşı fark ödemesi, sgk ödeme takvimi, temmuz emekli zammı