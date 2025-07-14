https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/barcelonanin-yildizi-yamalin-dogum-gunu-partisi-tepki-cekti-partiye-cuceler-ve-belirgin-goguslu-1097878754.html
Barcelona'nın yıldızı Yamal'ın doğum günü partisi tepki çekti: Partiye cüceler ve belirgin göğüslü kadınlar istendi
Barcelona'nın yıldızı Yamal'ın doğum günü partisi tepki çekti: Partiye cüceler ve belirgin göğüslü kadınlar istendi
Sputnik Türkiye
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 18. yaş gününü kutladığı özel parti sonrası büyük bir tartışmanın odağına yerleşti. İspanyol basınında yer alan... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T18:49+0300
2025-07-14T18:49+0300
2025-07-14T18:49+0300
spor
yamal
barcelona
barcelona kulübü
barcelona futbol takımı
doğum günü
doğum günü partisi
kadın
cüce
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095993874_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_886ab097c9236c6a628c09bc057cb937.jpg
Lamine Yamal'ın doğum günü partisine, belirgin göğüslü sarışın kadınların ve cücelerin katılması için ücret verdiği iddia edildi.Parti öncesinde konuklardan cep telefonlarını ve fotoğraf makinelerini teslim etmeleri istendiği belirtilirken İspanya basının ortaya attığı iddiaya göre, eğlence için getirilen kısa boylu bireylerin minibüsle mekana taşındığı aktarıldı.İspanya cüceler derneği ASDD tarafından yapılan resmi açıklamada, "Cücelik hastalığı olan bireylerin bu şekilde aşağılayıcı biçimde eğlence unsuru olarak kullanılması kabul edilemez. Lamine Yamal’a karşı hukuki ve kamusal girişimlerde bulunulacaktır" denildi.Dernek Başkanı Carolina Puente ise, "21. yüzyılda bu tür bir zihniyetin hala var olması utanç verici. Toplumumuzun onuru ve hakları kimsenin eğlencesi olamaz, özellikle de Yamal gibi kamuya mal olmuş bir figür söz konusuysa" ifadelerini kullandı.Öte yandan İspanyol model Claudia Calvo, ''Lamine Yamal'ın doğum günü partisine katılmamız için ücret teklif ettiler. Belirgin ve büyük göğüslere sahip sarışın kadınlar istiyorlardı ve telefon yasaktı'' dedi.Kutlamaya bazı Barcelona futbolcularının yanı sıra tanınmış isimlerin de katıldığı, partinin sabahın erken saatlerine kadar sürdüğü bildirildi. Yamal cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/henuz-17-yasinda-rekor-kirdi-lamine-yamal-sampiyonlar-liginde-tarihe-gecti-1094412500.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095993874_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c59a5fdee22ec0f7306e2ddc20c8e172.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yamal, barcelona, barcelona kulübü, barcelona futbol takımı, doğum günü, doğum günü partisi, kadın, cüce
yamal, barcelona, barcelona kulübü, barcelona futbol takımı, doğum günü, doğum günü partisi, kadın, cüce
Barcelona'nın yıldızı Yamal'ın doğum günü partisi tepki çekti: Partiye cüceler ve belirgin göğüslü kadınlar istendi
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 18. yaş gününü kutladığı özel parti sonrası büyük bir tartışmanın odağına yerleşti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Yamal’ın partiye belirgin göğüslü sarışın kadınları ve eğlence amaçlı kısa boylu insanları ücretli olarak davet ettiği öne sürüldü.
Lamine Yamal'ın doğum günü partisine, belirgin göğüslü sarışın kadınların ve cücelerin katılması için ücret verdiği iddia edildi.
Parti öncesinde konuklardan cep telefonlarını ve fotoğraf makinelerini teslim etmeleri istendiği belirtilirken İspanya basının ortaya attığı iddiaya göre, eğlence için getirilen kısa boylu bireylerin minibüsle mekana taşındığı aktarıldı.
İspanya cüceler derneği ASDD tarafından yapılan resmi açıklamada, "Cücelik hastalığı olan bireylerin bu şekilde aşağılayıcı biçimde eğlence unsuru olarak kullanılması kabul edilemez. Lamine Yamal’a karşı hukuki ve kamusal girişimlerde bulunulacaktır" denildi.
Dernek Başkanı Carolina Puente ise, "21. yüzyılda bu tür bir zihniyetin hala var olması utanç verici. Toplumumuzun onuru ve hakları kimsenin eğlencesi olamaz, özellikle de Yamal gibi kamuya mal olmuş bir figür söz konusuysa" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İspanyol model Claudia Calvo, ''Lamine Yamal'ın doğum günü partisine katılmamız için ücret teklif ettiler. Belirgin ve büyük göğüslere sahip sarışın kadınlar istiyorlardı ve telefon yasaktı'' dedi.
Kutlamaya bazı Barcelona futbolcularının yanı sıra tanınmış isimlerin de katıldığı, partinin sabahın erken saatlerine kadar sürdüğü bildirildi. Yamal cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.