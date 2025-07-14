https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/barcelonanin-yildizi-yamalin-dogum-gunu-partisi-tepki-cekti-partiye-cuceler-ve-belirgin-goguslu-1097878754.html

Barcelona'nın yıldızı Yamal'ın doğum günü partisi tepki çekti: Partiye cüceler ve belirgin göğüslü kadınlar istendi

Barcelona'nın yıldızı Yamal'ın doğum günü partisi tepki çekti: Partiye cüceler ve belirgin göğüslü kadınlar istendi

Sputnik Türkiye

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 18. yaş gününü kutladığı özel parti sonrası büyük bir tartışmanın odağına yerleşti. İspanyol basınında yer alan... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T18:49+0300

2025-07-14T18:49+0300

2025-07-14T18:49+0300

spor

yamal

barcelona

barcelona kulübü

barcelona futbol takımı

doğum günü

doğum günü partisi

kadın

cüce

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095993874_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_886ab097c9236c6a628c09bc057cb937.jpg

Lamine Yamal'ın doğum günü partisine, belirgin göğüslü sarışın kadınların ve cücelerin katılması için ücret verdiği iddia edildi.Parti öncesinde konuklardan cep telefonlarını ve fotoğraf makinelerini teslim etmeleri istendiği belirtilirken İspanya basının ortaya attığı iddiaya göre, eğlence için getirilen kısa boylu bireylerin minibüsle mekana taşındığı aktarıldı.İspanya cüceler derneği ASDD tarafından yapılan resmi açıklamada, "Cücelik hastalığı olan bireylerin bu şekilde aşağılayıcı biçimde eğlence unsuru olarak kullanılması kabul edilemez. Lamine Yamal’a karşı hukuki ve kamusal girişimlerde bulunulacaktır" denildi.Dernek Başkanı Carolina Puente ise, "21. yüzyılda bu tür bir zihniyetin hala var olması utanç verici. Toplumumuzun onuru ve hakları kimsenin eğlencesi olamaz, özellikle de Yamal gibi kamuya mal olmuş bir figür söz konusuysa" ifadelerini kullandı.Öte yandan İspanyol model Claudia Calvo, ''Lamine Yamal'ın doğum günü partisine katılmamız için ücret teklif ettiler. Belirgin ve büyük göğüslere sahip sarışın kadınlar istiyorlardı ve telefon yasaktı'' dedi.Kutlamaya bazı Barcelona futbolcularının yanı sıra tanınmış isimlerin de katıldığı, partinin sabahın erken saatlerine kadar sürdüğü bildirildi. Yamal cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/henuz-17-yasinda-rekor-kirdi-lamine-yamal-sampiyonlar-liginde-tarihe-gecti-1094412500.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yamal, barcelona, barcelona kulübü, barcelona futbol takımı, doğum günü, doğum günü partisi, kadın, cüce