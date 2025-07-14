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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea şampiyon
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea şampiyon
Sputnik Türkiye
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain'i 3-0 yenen Chelsea şampiyon oldu. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T00:18+0300
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spor
paris saint-germain (psg)
chelsea
dünya kupası
fifa
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynandı.Finalde Fransa temsilcisi PSG ile İngiliz ekibi Chelsea karşı karşıya geldi.Chelsea, 22 ve 33. dakikalarda Cole Palmer, 43. dakikada da Joao Pedro'nun attığı gollerle, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.PSG'den Joao Neves, Chelsea'den Marc Cucurella'nın saçını çektiği gerekçesiyle 84. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmedi ve müsabakayı 3-0 kazanan Chelsea şampiyonluğa ulaştı.İngiliz ekibi 2022'den sonra bu organizasyonda ikinci kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/sapanca-golunun-su-seviyesi-3020-metreye-dustu-1097852567.html
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea şampiyon

00:18 14.07.2025 (güncellendi: 00:33 14.07.2025)
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain'i 3-0 yenen Chelsea şampiyon oldu.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynandı.
Finalde Fransa temsilcisi PSG ile İngiliz ekibi Chelsea karşı karşıya geldi.
Chelsea, 22 ve 33. dakikalarda Cole Palmer, 43. dakikada da Joao Pedro'nun attığı gollerle, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.
PSG'den Joao Neves, Chelsea'den Marc Cucurella'nın saçını çektiği gerekçesiyle 84. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmedi ve müsabakayı 3-0 kazanan Chelsea şampiyonluğa ulaştı.
İngiliz ekibi 2022'den sonra bu organizasyonda ikinci kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
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