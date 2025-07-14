https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/fenerbahcenin-orta-sahasi-icin-surpriz-isim-konulusuyor-1097858453.html

Fenerbahçe’nin orta sahası için sürpriz isim konuluşuyor

Fenerbahçe’nin orta sahası için sürpriz isim konuluşuyor

Sputnik Türkiye

Transferde gaza basan Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen İsviçreli yıldız Granit Xhaka için harekete geçtiği iddia edildi. Suudi Arabistan’dan teklif... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T07:36+0300

2025-07-14T07:36+0300

2025-07-14T07:36+0300

spor

granit xhaka

jhon duran

bayer leverkusen

fenerbahçe

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Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Jhon Duran, Abdou Aziz Fall, Archie Brown ve Tarık Çetin’i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldı.Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Fenerbahçe, Bayer Leverkusen’in deneyimli orta sahası Granit Xhaka için girişimlere başladı. İsviçreli yıldız oyuncunun adı son olarak Suudi Arabistan ekibi NEOM ile anılıyordu.Haberde yer alan bilgiye göre, NEOM kulübü, Granit Xhaka’ya yıllık 10 milyon euro maaş önerdi. Ayrıca Bayer Leverkusen’e de yaklaşık 6 milyon euro bonservis teklif edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, ancak henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı belirtildi.32 yaşındaki Granit Xhaka, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 49 maçta 2 gol, 7 asist katkısı verdi. Deneyimli futbolcunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.Fenerbahçe'nin Xhaka transferini sonuçlandırması durumunda, orta sahada önemli bir güç kazanması bekleniyor.

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granit xhaka, jhon duran, bayer leverkusen, fenerbahçe