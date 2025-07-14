https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/fenerbahcenin-orta-sahasi-icin-surpriz-isim-konulusuyor-1097858453.html
Fenerbahçe’nin orta sahası için sürpriz isim konuluşuyor
Fenerbahçe’nin orta sahası için sürpriz isim konuluşuyor
Sputnik Türkiye
Transferde gaza basan Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen İsviçreli yıldız Granit Xhaka için harekete geçtiği iddia edildi. Suudi Arabistan’dan teklif... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T07:36+0300
2025-07-14T07:36+0300
2025-07-14T07:36+0300
spor
granit xhaka
jhon duran
bayer leverkusen
fenerbahçe
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Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Jhon Duran, Abdou Aziz Fall, Archie Brown ve Tarık Çetin’i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldı.Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Fenerbahçe, Bayer Leverkusen’in deneyimli orta sahası Granit Xhaka için girişimlere başladı. İsviçreli yıldız oyuncunun adı son olarak Suudi Arabistan ekibi NEOM ile anılıyordu.Haberde yer alan bilgiye göre, NEOM kulübü, Granit Xhaka’ya yıllık 10 milyon euro maaş önerdi. Ayrıca Bayer Leverkusen’e de yaklaşık 6 milyon euro bonservis teklif edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, ancak henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı belirtildi.32 yaşındaki Granit Xhaka, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 49 maçta 2 gol, 7 asist katkısı verdi. Deneyimli futbolcunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.Fenerbahçe'nin Xhaka transferini sonuçlandırması durumunda, orta sahada önemli bir güç kazanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/fifa-kulupler-dunya-kupasinda-chelsea-sampiyon--1097855075.html
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granit xhaka, jhon duran, bayer leverkusen, fenerbahçe
granit xhaka, jhon duran, bayer leverkusen, fenerbahçe
Fenerbahçe’nin orta sahası için sürpriz isim konuluşuyor
Transferde gaza basan Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen İsviçreli yıldız Granit Xhaka için harekete geçtiği iddia edildi. Suudi Arabistan’dan teklif alan tecrübeli oyuncu için sarı-lacivertlilerin devreye girdi.
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Jhon Duran, Abdou Aziz Fall, Archie Brown ve Tarık Çetin’i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Fenerbahçe, Bayer Leverkusen’in deneyimli orta sahası Granit Xhaka için girişimlere başladı. İsviçreli yıldız oyuncunun adı son olarak Suudi Arabistan ekibi NEOM ile anılıyordu.
Haberde yer alan bilgiye göre, NEOM kulübü, Granit Xhaka’ya yıllık 10 milyon euro maaş önerdi. Ayrıca Bayer Leverkusen’e de yaklaşık 6 milyon euro bonservis teklif edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, ancak henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı belirtildi.
32 yaşındaki Granit Xhaka, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 49 maçta 2 gol, 7 asist katkısı verdi. Deneyimli futbolcunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin Xhaka transferini sonuçlandırması durumunda, orta sahada önemli bir güç kazanması bekleniyor.