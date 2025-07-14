https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/eski-lubnan-disisleri-bakani-moskova-amerikan-diktasina-boyun-egmeyecek-1097883333.html
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: Moskova Amerikan diktasına boyun eğmeyecek
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: Moskova Amerikan diktasına boyun eğmeyecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’ya yeni silahların teslim edileceği yönündeki açıklamaları yorumlayan eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur, Moskova’nın Ukrayna'da... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T23:55+0300
2025-07-14T23:55+0300
2025-07-14T23:55+0300
dünya
abd
donald trump
nato
ukrayna
silah sevkiyatı
abd
lübnan
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Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna'ya yeni silahların tedarikine ilişkin açıklamalarını Sputnik’e yorumladı.Mansur, “Trump, Ukrayna'ya silah tedarikiyle ilgili açıklamalarıyla Vladimir Putin'in kararlarını etkilemeye çalışıyor. ABD Başkanı olarak küresel süreçleri kontrol etmek ve en küçük meselelere bile müdahale etmek istiyor. Sanki dünyanın kaderini belirleme yetkisi varmış gibi davranıyor ve silah tedarikinin Rus liderini Amerika ve NATO lehine bir ateşkesi kabul etmeye zorlayacağına inanıyor” diye konuştu.Lübnanlı diplomat, “Washington, Rusya'yı yıpratmaya çalışıyor ve bu meselede NATO ve Avrupa'ya ‘Truva Atı’ rolünü üstlendirerek, Kiev'e yeni askeri desteğin giderlerini onlara yüklüyor. Ancak Moskova Ukrayna'da yenilgiyi kabul etmeyecek ve Amerikan diktasına boyun eğmeyecek, zira NATO'nun sınırlarına doğru ilerlemesi Rusya'nın ulusal güvenliğini ve hayati çıkarlarını tehdit ediyor. Bu çatışma, Rusya'nın geleceğini ve toprak bütünlüğünü ilgilendiriyor” vurgusunu yaptı.Trump’ın kendisini barış elçisi olarak gösterdiğini fakat politikalarının aslında savaşa yol açtığını söyleyen Mansur, “O Beyaz Saray'a giderken tüm dünyadaki savaşları bitirmek istediğini söylemişti, ancak şimdi bunu kendi yöntemiyle yapıyor. Biz Gazze'yi de, Lübnan'ı da, Suriye'yi de, İran'da olup bitenleri de gördük” ifadelerini kullandı.“Peki nasıl bir barıştan bahsedilebilir ki? Trump bugün düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya karşı bir dizi karar açıkladı, söz konusu kararların barışa değil, zamanla daha da tırmanabilecek çatışmanın devam etmesine yol açacağına inanıyorum” diyen diplomat, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/trump-yonetimi-kieve-f-16larda-kullanilan-jassm-seyir-fuzelerini-ilk-kez-gondermeyi-gorusuyor-1097877806.html
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abd, donald trump, nato, ukrayna, silah sevkiyatı, abd, lübnan, rusya, washington, moskova, vladimir putin, avrupa, truva atı, beyaz saray, i̇ran, gazze, suriye
abd, donald trump, nato, ukrayna, silah sevkiyatı, abd, lübnan, rusya, washington, moskova, vladimir putin, avrupa, truva atı, beyaz saray, i̇ran, gazze, suriye
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: Moskova Amerikan diktasına boyun eğmeyecek
ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’ya yeni silahların teslim edileceği yönündeki açıklamaları yorumlayan eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur, Moskova’nın Ukrayna'da yenilgiyi kabul etmeyeceğini ve Amerikan diktasına boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna'ya yeni silahların tedarikine ilişkin açıklamalarını Sputnik’e yorumladı.
Mansur, “Trump, Ukrayna'ya silah tedarikiyle ilgili açıklamalarıyla Vladimir Putin'in kararlarını etkilemeye çalışıyor. ABD Başkanı olarak küresel süreçleri kontrol etmek ve en küçük meselelere bile müdahale etmek istiyor. Sanki dünyanın kaderini belirleme yetkisi varmış gibi davranıyor ve silah tedarikinin Rus liderini Amerika ve NATO lehine bir ateşkesi kabul etmeye zorlayacağına inanıyor” diye konuştu.
Lübnanlı diplomat, “Washington, Rusya'yı yıpratmaya çalışıyor ve bu meselede NATO ve Avrupa'ya ‘Truva Atı’ rolünü üstlendirerek, Kiev'e yeni askeri desteğin giderlerini onlara yüklüyor. Ancak Moskova Ukrayna'da yenilgiyi kabul etmeyecek ve Amerikan diktasına boyun eğmeyecek, zira NATO'nun sınırlarına doğru ilerlemesi Rusya'nın ulusal güvenliğini ve hayati çıkarlarını tehdit ediyor. Bu çatışma, Rusya'nın geleceğini ve toprak bütünlüğünü ilgilendiriyor” vurgusunu yaptı.
Trump’ın kendisini barış elçisi olarak gösterdiğini fakat politikalarının aslında savaşa yol açtığını söyleyen Mansur, “O Beyaz Saray'a giderken tüm dünyadaki savaşları bitirmek istediğini söylemişti, ancak şimdi bunu kendi yöntemiyle yapıyor. Biz Gazze'yi de, Lübnan'ı da, Suriye'yi de, İran'da olup bitenleri de gördük” ifadelerini kullandı.
“Peki nasıl bir barıştan bahsedilebilir ki? Trump bugün düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya karşı bir dizi karar açıkladı, söz konusu kararların barışa değil, zamanla daha da tırmanabilecek çatışmanın devam etmesine yol açacağına inanıyorum” diyen diplomat, şöyle devam etti:
Acımasız gümrük vergileri tehdidi altında bir anlaşmaya varmak için verilen 50 günlük süre, Rusya üzerindeki ekonomik baskının bir parçasıdır. Washington kendi şartlarında barış istiyor, ancak Ukrayna'ya silah tedariki, çatışmanın tek bir ülkenin sınırlarının çok ötesine yayılma riskini artırıyor.