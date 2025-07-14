https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/eski-lubnan-disisleri-bakani-moskova-amerikan-diktasina-boyun-egmeyecek-1097883333.html

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: Moskova Amerikan diktasına boyun eğmeyecek

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: Moskova Amerikan diktasına boyun eğmeyecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’ya yeni silahların teslim edileceği yönündeki açıklamaları yorumlayan eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur, Moskova’nın Ukrayna'da... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T23:55+0300

2025-07-14T23:55+0300

2025-07-14T23:55+0300

dünya

abd

donald trump

nato

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silah sevkiyatı

abd

lübnan

rusya

washington

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Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna'ya yeni silahların tedarikine ilişkin açıklamalarını Sputnik’e yorumladı.Mansur, “Trump, Ukrayna'ya silah tedarikiyle ilgili açıklamalarıyla Vladimir Putin'in kararlarını etkilemeye çalışıyor. ABD Başkanı olarak küresel süreçleri kontrol etmek ve en küçük meselelere bile müdahale etmek istiyor. Sanki dünyanın kaderini belirleme yetkisi varmış gibi davranıyor ve silah tedarikinin Rus liderini Amerika ve NATO lehine bir ateşkesi kabul etmeye zorlayacağına inanıyor” diye konuştu.Lübnanlı diplomat, “Washington, Rusya'yı yıpratmaya çalışıyor ve bu meselede NATO ve Avrupa'ya ‘Truva Atı’ rolünü üstlendirerek, Kiev'e yeni askeri desteğin giderlerini onlara yüklüyor. Ancak Moskova Ukrayna'da yenilgiyi kabul etmeyecek ve Amerikan diktasına boyun eğmeyecek, zira NATO'nun sınırlarına doğru ilerlemesi Rusya'nın ulusal güvenliğini ve hayati çıkarlarını tehdit ediyor. Bu çatışma, Rusya'nın geleceğini ve toprak bütünlüğünü ilgilendiriyor” vurgusunu yaptı.Trump’ın kendisini barış elçisi olarak gösterdiğini fakat politikalarının aslında savaşa yol açtığını söyleyen Mansur, “O Beyaz Saray'a giderken tüm dünyadaki savaşları bitirmek istediğini söylemişti, ancak şimdi bunu kendi yöntemiyle yapıyor. Biz Gazze'yi de, Lübnan'ı da, Suriye'yi de, İran'da olup bitenleri de gördük” ifadelerini kullandı.“Peki nasıl bir barıştan bahsedilebilir ki? Trump bugün düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya karşı bir dizi karar açıkladı, söz konusu kararların barışa değil, zamanla daha da tırmanabilecek çatışmanın devam etmesine yol açacağına inanıyorum” diyen diplomat, şöyle devam etti:

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