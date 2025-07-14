https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/edirnede-alevler-buyudu-karayolunu-duman-kapladi-5-aracin-karistigi-zincirleme-trafik-kazasi-1097875526.html
Edirne'de alevler büyüdü, karayolunu duman kapladı: 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi
Edirne'de alevler büyüdü, karayolunu duman kapladı: 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi
Sputnik Türkiye
Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T16:13+0300
2025-07-14T16:13+0300
2025-07-14T16:13+0300
türki̇ye
yangın
edirne
karayolu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097875849_0:0:1044:587_1920x0_80_0_0_1def45031231de3e3b42b6294977aabd.png
Edirne'de anız yangını kısa sürede geniş bir alana yayıldı.Anız yangını neden çıktı?Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belirli bölgelerde söndürme çalışmalarına destek veriyor.Anons yapıldı: Söndürmeye yardım edinAbalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.Ekiplerin bölgedeki anız yangınına müdahalesi sürüyor.5 araç kaza yaptıÖte yandan D-100 kara yolu Edirne- Havsa istikametinde yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada yaralanan olmazken, araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.D-100 kara yolu Edirne-Havsa istikameti çift yönlü trafiğe kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/2-gunde-3-motoryat-kazasi-dun-iki-yat-yandi-bugun-de-bodrum-aciklarinda-bir-motoryat-kayaliklara-1097872863.html
türki̇ye
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097875849_0:0:784:587_1920x0_80_0_0_dfe97ed2e179f73d27687ec16cc5fb7d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yangın, edirne, karayolu
Edirne'de alevler büyüdü, karayolunu duman kapladı: 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi
Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edirne'de anız yangını kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Anız yangını neden çıktı?
Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belirli bölgelerde söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Anons yapıldı: Söndürmeye yardım edin
Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin bölgedeki anız yangınına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan D-100 kara yolu Edirne- Havsa istikametinde yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.
D-100 kara yolu Edirne-Havsa istikameti çift yönlü trafiğe kapatıldı.