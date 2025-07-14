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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: 'En kısa sürede sona erdirilmeli'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: 'En kısa sürede sona erdirilmeli'
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyindeki şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, olayların Suriye hükümeti tarafından yerel... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyindeki şiddet olayları hakkında açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından Keçeli, "Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini ve güvenliğin tesis edilmesini umuyoruz" paylaşımında bulundu.Öte yandan Suriye'deki Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çıkan çatışmalarda 6 Suriye askerinin öldüğü toplamda 89 can kaybının yaşandığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/suriyede-durzi-bedevi-catismalari-89-olu-1097878176.html
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türkiye, ortadoğu, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi
türkiye, ortadoğu, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: 'En kısa sürede sona erdirilmeli'

21:44 14.07.2025
© AA / İzettin KasımSuriye
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA / İzettin Kasım
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyindeki şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, olayların Suriye hükümeti tarafından yerel diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini umduklarını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyindeki şiddet olayları hakkında açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından Keçeli, "Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini ve güvenliğin tesis edilmesini umuyoruz" paylaşımında bulundu.
Öte yandan Suriye'deki Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çıkan çatışmalarda 6 Suriye askerinin öldüğü toplamda 89 can kaybının yaşandığı açıklandı.
Suriye muhalefet güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
DÜNYA
Suriye’de Dürzi-Bedevi çatışmaları: 89 ölü
17:32
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