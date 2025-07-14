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CHP Genel Başkanı Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'ü ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'ü ziyaret etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T13:28+0300
2025-07-14T13:28+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yargıtay
muhsin şentürk
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Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.Özel ve beraberindeki heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk ile Yargıtay'da bir araya geldi.Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretin ardından Özel, Yargıtay binasından ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/chp-lideri-ozel-sehit-ailelerini-gazileri-incitmeden-yurutulecek-bu-surece-mecliste-en-olumlu-1097854192.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yargıtay, muhsin şentürk
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yargıtay, muhsin şentürk

CHP Genel Başkanı Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'ü ziyaret etti

13:28 14.07.2025
© AA / Beyza CömertCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA / Beyza Cömert
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.
Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.
Özel ve beraberindeki heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk ile Yargıtay'da bir araya geldi.
Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretin ardından Özel, Yargıtay binasından ayrıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
POLİTİKA
CHP lideri Özel: Şehit ailelerini, gazileri incitmeden yürütülecek bu sürece Meclis'te en olumlu katkıyı vereceğiz
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