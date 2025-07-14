https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/chp-genel-baskani-ozel-yargitay-cumhuriyet-bassavcisi-senturku-ziyaret-etti-1097872231.html

CHP Genel Başkanı Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'ü ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'ü ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti. 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T13:28+0300

2025-07-14T13:28+0300

2025-07-14T13:28+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

yargıtay

muhsin şentürk

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Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.Özel ve beraberindeki heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk ile Yargıtay'da bir araya geldi.Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretin ardından Özel, Yargıtay binasından ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/chp-lideri-ozel-sehit-ailelerini-gazileri-incitmeden-yurutulecek-bu-surece-mecliste-en-olumlu-1097854192.html

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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yargıtay, muhsin şentürk