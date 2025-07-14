https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/buyukcekmecede-yeni-baskan-vekili-belli-oldu-hakan-cebi-secildi-1097868359.html
Büyükçekmece'de yeni başkanvekili belli oldu: Hakan Çebi seçildi
Büyükçekmece'de yeni başkanvekili belli oldu: Hakan Çebi seçildi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ahmet Şahin’in yerine Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T11:46+0300
2025-07-14T11:46+0300
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Büyükçekmece Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alınan Ahmet Şahin’in yerine yeni Belediye Başkanvekilini seçmek için toplandı. CHP’li Meclis Üyesi Hakan Çebi, yapılan gizli oylamanın üçüncü turunda 35 oyun 20’sini alarak başkanvekili oldu.Oylama 3 turda sonuçlandıBelediye meclis toplantısı, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan başkanlığında gerçekleşti. CHP Grubu, Hakan Çebi’yi; AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı’yı aday gösterdi.İlk iki turda gerekli olan 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Ancak üçüncü turda salt çoğunlukla Hakan Çebi seçimi kazandı.İstanbul Valiliği, tutuklanan Ahmet Şahin’in, İçişleri Bakanlığı kararıyla 9 Temmuz'da görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Valilik, Belediye Meclisi’nin 14 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da yeni başkanvekilini seçmek üzere toplanmasının “uygun görüldüğünü” bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/ak-partinin-kizilcahamam-kampinda-asgari-ucrete-ara-zam-talebi-memur-maaslari-isaret-edildi-1097867061.html
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ahmet şahin, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp
ahmet şahin, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp
Büyükçekmece'de yeni başkanvekili belli oldu: Hakan Çebi seçildi
11:46 14.07.2025 (güncellendi: 11:50 14.07.2025)
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ahmet Şahin’in yerine Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada CHP’li Hakan Çebi, oy çokluğuyla Belediye Başkanvekili seçildi.
Büyükçekmece Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alınan Ahmet Şahin’in yerine yeni Belediye Başkanvekilini seçmek için toplandı. CHP’li Meclis Üyesi Hakan Çebi, yapılan gizli oylamanın üçüncü turunda 35 oyun 20’sini alarak başkanvekili oldu.
Oylama 3 turda sonuçlandı
Belediye meclis toplantısı, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan başkanlığında gerçekleşti. CHP Grubu, Hakan Çebi’yi; AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı’yı aday gösterdi.
İlk iki turda gerekli olan 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Ancak üçüncü turda salt çoğunlukla Hakan Çebi seçimi kazandı.
İstanbul Valiliği, tutuklanan Ahmet Şahin’in, İçişleri Bakanlığı kararıyla 9 Temmuz'da görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Valilik, Belediye Meclisi’nin 14 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da yeni başkanvekilini seçmek üzere toplanmasının “uygun görüldüğünü” bildirmişti.