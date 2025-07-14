https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/buyukcekmecede-yeni-baskan-vekili-belli-oldu-hakan-cebi-secildi-1097868359.html

Büyükçekmece'de yeni başkanvekili belli oldu: Hakan Çebi seçildi

Büyükçekmece'de yeni başkanvekili belli oldu: Hakan Çebi seçildi

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ahmet Şahin’in yerine Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T11:46+0300

2025-07-14T11:46+0300

2025-07-14T11:50+0300

türki̇ye

ahmet şahin

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

chp

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Büyükçekmece Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alınan Ahmet Şahin’in yerine yeni Belediye Başkanvekilini seçmek için toplandı. CHP’li Meclis Üyesi Hakan Çebi, yapılan gizli oylamanın üçüncü turunda 35 oyun 20’sini alarak başkanvekili oldu.Oylama 3 turda sonuçlandıBelediye meclis toplantısı, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan başkanlığında gerçekleşti. CHP Grubu, Hakan Çebi’yi; AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı’yı aday gösterdi.İlk iki turda gerekli olan 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Ancak üçüncü turda salt çoğunlukla Hakan Çebi seçimi kazandı.İstanbul Valiliği, tutuklanan Ahmet Şahin’in, İçişleri Bakanlığı kararıyla 9 Temmuz'da görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Valilik, Belediye Meclisi’nin 14 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da yeni başkanvekilini seçmek üzere toplanmasının “uygun görüldüğünü” bildirmişti.

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ahmet şahin, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp